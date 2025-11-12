Разделы

ПО Софт
|

ITFB Group представила новый релиз ITFB EasyDoc 4.0 с расширенными возможностями обучения моделей ИИ

Компания ITFB Group объявила о выпуске ITFB EasyDoc 4.0 — нового релиза интеллектуальной платформы извлечения, анализа и генерации текстовых данных. Ключевое новшество версии — студия для самостоятельного создания моделей извлечения, которая позволяет пользователям настраивать и обучать алгоритмы извлечения атрибутов из различных типов документов под собственные задачи. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Теперь в EasyDoc реализована интерактивная обучающая среда, где можно писать и тестировать промты для больших языковых моделей (LLM). Это дает возможность адаптировать систему под специфику конкретных документов и бизнес-задач — от бухгалтерских актов до медицинских выписок или договоров.

Пользователи могут загружать собственные наборы документов, тестировать существующие наборы промтов или писать новые, на основе которых EasyDoc оптимизирует работу модели и расширяет атрибутивный состав для типа документа или повышает точность извлечения. Дополнительно реализованы инструменты аналитики и мониторинга, позволяющие оценивать эффективность наборов промтов, контролировать показатели точности и оперативно корректировать настройки. Такой подход позволяет компаниям повысить качество обработки информации и сократить время настройки системы под конкретные форматы.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Релиз EasyDoc 4.0 — важный шаг к тому, чтобы сделать технологии ИИ по-настоящему прикладными, — сказал Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group. — Теперь пользователи EasyDoc могут не просто использовать готовые алгоритмы, а самостоятельно обучать модели под свои данные. Это особенно важно в корпоративных сценариях, где документы сильно отличаются по формату и содержанию. Это открывает путь к масштабируемому и гибкому применению ИИ в документообороте».

Обновленный EasyDoc 4.0 подходит для автоматизации извлечения данных из сложных и неструктурированных документов — бухгалтерских актов, юридических соглашений, медицинских выписок, производственных отчетов и служебной корреспонденции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Обзор: Операционные CRM для финансового сектора

Создается первый в мире ЦОД, который спроектирует, построит и будет работать под управлением ИИ

Российские заказчики переходят на мультивендорную модель, чтобы диверсифицировать риски

Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/