ITFB Group представила новый релиз ITFB EasyDoc 4.0 с расширенными возможностями обучения моделей ИИ

Компания ITFB Group объявила о выпуске ITFB EasyDoc 4.0 — нового релиза интеллектуальной платформы извлечения, анализа и генерации текстовых данных. Ключевое новшество версии — студия для самостоятельного создания моделей извлечения, которая позволяет пользователям настраивать и обучать алгоритмы извлечения атрибутов из различных типов документов под собственные задачи. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Теперь в EasyDoc реализована интерактивная обучающая среда, где можно писать и тестировать промты для больших языковых моделей (LLM). Это дает возможность адаптировать систему под специфику конкретных документов и бизнес-задач — от бухгалтерских актов до медицинских выписок или договоров.

Пользователи могут загружать собственные наборы документов, тестировать существующие наборы промтов или писать новые, на основе которых EasyDoc оптимизирует работу модели и расширяет атрибутивный состав для типа документа или повышает точность извлечения. Дополнительно реализованы инструменты аналитики и мониторинга, позволяющие оценивать эффективность наборов промтов, контролировать показатели точности и оперативно корректировать настройки. Такой подход позволяет компаниям повысить качество обработки информации и сократить время настройки системы под конкретные форматы.

«Релиз EasyDoc 4.0 — важный шаг к тому, чтобы сделать технологии ИИ по-настоящему прикладными, — сказал Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group. — Теперь пользователи EasyDoc могут не просто использовать готовые алгоритмы, а самостоятельно обучать модели под свои данные. Это особенно важно в корпоративных сценариях, где документы сильно отличаются по формату и содержанию. Это открывает путь к масштабируемому и гибкому применению ИИ в документообороте».

Обновленный EasyDoc 4.0 подходит для автоматизации извлечения данных из сложных и неструктурированных документов — бухгалтерских актов, юридических соглашений, медицинских выписок, производственных отчетов и служебной корреспонденции.