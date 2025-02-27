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Петросян Вадим



27.02.2025 ГК Softline добавила в продуктовый портфель OCR/IDP-платформу EasyDoc от ITFB Group 1
Импортозамещение 2024 1
27.08.2024 ITFB Group и Mertago заключили соглашение о партнерстве 1
11.07.2024 Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98% 1
05.07.2024 Автоматизация массовой обработки обращений сокращает время ответа на 30% 1
11.04.2024 Быстрее и выгоднее: искусственный интеллект помогает бизнесу сократить расходы на обработку документов до 80 % 1
05.04.2024 По мнению 45% россиян, через пять лет вся работа с документами будет полностью автоматизирована 1
20.03.2024 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Бизнес замещает ранее внедренные системы распознавания документов

 1
12.03.2024 Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения 1
15.02.2024 Четверть россиян делегируют работу с документами приложениям 1
Цифровизация финансового сектора 1
17.11.2023 38% россиян считают, что автоматизация рутины поможет им продвигаться по карьерной лестнице  1
14.11.2023 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

 1
23.09.2020 МКБ и ITFB Group внедрили систему автоматической обработки клиентских документов 1
18.07.2013 «Альфа-Банк» вдвое ускорил обработку клиентских заявок с помощью решения Abbyy 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Петросян Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 13
Yandex - Яндекс 7447 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
Oracle Siebel Systems 507 1
iFellow - АйФэлл 42 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Promt - Промт 294 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Т1 Иннотех 178 1
Softwell - СофтВел 24 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
SAP SE 5289 1
Cisco Systems 5125 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Oracle Corporation 6714 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 273 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 1
3data - 3дата 83 1
Informatica 126 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 41 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Авантелеком 26 1
МегаФон 8965 1
Quillis - Квиллис 6 1
Mertago 1 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 224 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 13 1
Docsvision - ДоксВижн 1009 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
ВТБ - Почта Банк 467 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 3
ГПБ - Газпромбанк 1089 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 3
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 40 3
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 3
Альфа-Банк 1778 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Судебная власть - Judicial power 2321 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
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ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 12
Abbyy FlexiCapture 163 2
ITFB EasyCheck 2 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 1
Apple iOS 7852 1
Google Android 14079 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
3data - RCloud by 3data 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
МегаФон ПроБизнес 8 1
МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 8 1
ELMA 365 Low-code BPM 114 1
ELMA 365 Store 5 1
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Лебедев Алексей 23 1
Дзвинко Роман 18 1
Матюшин Михаил 16 1
Деменко Виктор 6 1
Демин Владислав 3 1
Соколов Валентин 8 1
Вирясов Владислав 26 1
Тимофеев Степан 2 1
Суханос Олеся 4 1
Полевой Сергей 3 1
Байдали Константин 1 1
Брындин Андрей 1 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
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