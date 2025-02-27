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Петросян Вадим
Петросян Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Литвиненко Филипп 8 1
|Казначеев Александр 3 1
|Карпунин Алексей 49 1
|Бабаджанян Григорий 9 1
|Тараторин Александр 58 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Кулагин Дмитрий 14 1
|Кот Олег 23 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Карпов Анатолий 25 1
|Лебедева Ольга 20 1
|Бугров Никита 2 1
|Бурдина Елизавета 10 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Деменко Виктор 6 1
|Демин Владислав 3 1
|Соколов Валентин 8 1
|Вирясов Владислав 26 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Суханос Олеся 4 1
|Полевой Сергей 3 1
|Байдали Константин 1 1
|Брындин Андрей 1 1
|БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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