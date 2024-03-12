Треть россиян опасается, что после подписания договора в нем появятся изменения

Теперь сравнить оригинал и подписанные экземпляры можно за несколько секунд с помощью ITFB EasyCheck. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Среди 1,3 тыс. опрошенных россиян более 35 % боятся, что после подписания договора в его копиях появятся изменения. Еще 23% при работе с документами опасаются пропустить или неправильно перенести данные из бумажного носителя на цифровой. ИT-компания ITFB Group представила новый продукт, который позволит быстро и точно сравнивать оригинал документа с его копией. С помощью ITFB EasyCheck можно за несколько секунд наглядно увидеть все внесенные изменения.

ITFB EasyCheck обеспечивает стопроцентную точность сверки. Процесс запускается сразу после загрузки документов в систему. В случае каких-либо различий система указывает на них. С левой стороны экрана пользователь видит исходный текст, с правой — копию. При этом красным цветом выделяются удаленные из оригинала части, синим — измененные, а зеленым — добавленные.

Продукт создан на базе OCR-системы ITFB EasyDoc — интеллектуальной платформы извлечения текстовых данных. При разработке учитывались потребности малого и среднего бизнеса. В отличие от enterprise, у них часто нет необходимости автоматизировать работу с документацией, но периодически требуется сверка оригинала документа с его копиями.

«По статистике, до 85% ошибок в документах связаны с человеческим фактором. При ручной проверке легко пропустить незначительные расхождения, которые могут полностью изменить смысл текста, а в некоторых случаях — и сумму договора. Наш продукт позволяет сравнить документы и избежать новых несогласованных условий», — сказал Вадим Петросян, директор по развитию продукта ITFB EasyDoc.

Для бизнеса, который работает с огромным потоком документов, компания предлагает автоматизацию процессов с помощью системы ITFB EasyDoc. Это полностью российская разработка, в 2021 г. она была включена в реестр отечественного ПО. Функциональность платформы включает в себя распознавание документов разных типов, структурирование массива данных, выполнение междокументарных проверок, извлечение информации, выстраивание связей между документами разных типов. Внедрение OCR-системы в бизнес-процессы позволяет до 70% сэкономить рабочее время сотрудников при работе с документами, до 80% сократить расходы на обработку документации. Для распознавания одного полнотекстового документа ITFB EasyDoc требуется не более двух секунд, при этом точность распознавания — до 98%. Сейчас ITFB EasyDoc успешно применяется в крупных банках: ВТБ, «Райффайзен Банке», «Почта Банке».

ITFB EasyCheck может использоваться как один из модулей ITFB EasyDoc. Например, некоторые компании из банковского сектора могут применять возможности сервиса при открытии счета для сравнения документов, представленных и подписанных клиентом.

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ITFB Group разрабатывает и внедряет программное обеспечение. Компания реализовывает проекты по разработке, предоставляет команды ИT-специалистов под нужды бизнеса, внедряет бизнес-системы и создает инновационные продукты в области распознавания. Клиентами являются более 100 компаний enterprise-уровня, среди которых «Яндекс», «Тинькофф», ВТБ, МКБ, Сбербанк, Газпромбанк, Росбанк, «Открытие Инвестиции», МТС, СИБУР, «Гринатом», «Уральские авиалинии», СОГАЗ, «Большая российская энциклопедия» и другие. Офисы компании находятся в Москве, Уфе и Рязани.