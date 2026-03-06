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СОГАЗ Страховая Группа Страховое общество газовой промышленности

СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является  страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности.  Региональная сеть Группы включает более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

 

 

"Роль цифровой трансформации и применения технологий ии в развитии страховой медицины и улучшении клиентского пути" Павел Бутенко, Директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, СОГАЗ, данные 2023 года

 

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.03.2026 Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России

Росприроднадзор и СОГАЗ: общая повестка в сфере экологической культуры Антон Устинов и Светлана Радионова руков
25.02.2026 СОГАЗ и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса

Группа «СОГАЗ» и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса — совместный продукт, к
21.01.2026 «Согаз» получила лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации

Компания «Согаз» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Компания сможет о
23.12.2025 СОГАЗ и GlowByte внедрили систему принятия решений для персонализированного автострахования

твенного вендора Data Sapience и алгоритмы машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗ. Продукт позволяет анализировать множественные факторы риска, рассчитывать сложные агре
28.11.2025 «Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

Страховая группа «Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей и предлагает багхантерам проверить защищенно
10.10.2025 СОГАЗ и Positive Technologies разработают предложение для технической и финансовой защиты клиентов

Страховая компания «СОГАЗ» и Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о

08.10.2025 СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind

Страховая компания СОГАЗ успешно завершила масштабный проект по полному импортозамещению программного обеспечени
18.08.2025 «Согаз» отмечает рост спроса на киберстрахование со стороны промышленных предприятий и банков

«Согаз» отмечает двукратный рост запросов на страхование киберрисков в последние три недели. Б
13.08.2025 Low-code платформа СОГАЗа включена в реестр российского ПО Минцифры России

ьзователей», – сказал Иван Варенников, исполнительный директор – директор дирекции по персоналу АО «СОГАЗ».
17.06.2025 Клиенты СОГАЗа могут записаться на сдачу анализов в офисах KDL в мобильном приложении

-центр СОГАЗа или лаборатории KDL, что экономит время и упрощает процедуру оформления для клиента. «СОГАЗ стремится предоставить своим клиентам максимально удобный и современный сервис. Ранее м
03.06.2025 «Согаз» представил цифровую платформу «Устойчивое здоровье» для управления здоровьем коллектива

«Согаз» разработал собственную ИT-платформу «Устойчивое здоровье» для комплексного управления

13.05.2025 СОГАЗ выплатил 150 млн руб. за киберинцидент на производстве

ных ситуаций в будущем. Осуществленные страхователем расходы были в кратчайшие сроки компенсированы СОГАЗом. «Эта выплата — знаковое событие для рынка киберстрахования, подтверждающее, что масш
28.01.2025 «МТС Exolve» расширил пул цифровых сервисов для «Согаза»

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширил пул цифровых сервисов для страховой группы «Согаз». Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках нового проекта «МТС Exolve» подключил виртуальную АТС для удобного и эффективного управления телефонными звонками как внутри компании,
30.09.2024 «Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bount
03.06.2024 «Согаз» внедрила российское ПО для прогнозирования рисков

В рамках импортозамещения зарубежного программного обеспечения компания «Согаз» перешла на решение «Синкретис» для математического моделирования экономических процессов. «Согаз» внедрила российское программное обеспечение MathSync компании «Синкретис», с помо
29.05.2024 Антон Устинов: какой вклад он внес в развитие законодательной базы

волжья — в городе Балаково Саратовской области. Будучи учеником местной школы, будущий руководитель СОГАЗ Устинов Антон много времени уделял интеллектуальным играм, не раз становился участником
31.01.2024 В мобильном приложении СОГАЗа появился «народный рейтинг» клиник

ляет передавать врачу онлайн-медицины данные с совместимых носимых устройств. *** Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет б
14.12.2023 СОГАЗ: экономический эффект от внедрения цифрового медицинского помощника в ДМС составляет до 100 тыс. руб. на одного работника в год

ономии рабочего времени или до 100 тыс. руб. на одного застрахованного в год. *** Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет б
25.09.2023 Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа

помощника, который встречает клиентов в приложении, сгенерирован нейросетью. *** Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц
07.02.2023 Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%

интернет. В СОГАЗе объясняют рост числа консультаций существенным улучшением мобильного приложения «СОГАЗ – здоровье и страхование» – пользоваться им стало проще, а время для адаптации к прилож
02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru

Согаз стал крупнейшим совладельцем группы VK Страховая компания «Согаз» покупает 45% компании «МФ Технологии», владеющей 57,3% от общего числа голосов и 4,8%

17.08.2020 СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС

Группа «СОГАЗ» внедрила технологическое решение, позволяющее более точно прогнозировать объем получен
26.11.2019 «Согаз» объявил о расширении системы электронного документооборота с медорганизациями

Страховая группа «Согаз» подключила к своей системе электронного документооборота с медицинскими организациями

21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва»

Страховая группа «Согаз» заключила договоры имущественного страхования с российским системным интегратором — группой компаний «Техносерв». Страхованию подлежат грузоперевозки компании и строительно-монтажные рис
17.03.2015 «Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys

бласти решений для контакт-центров и обслуживания клиентов, объявила о том, что страховая компания «Согаз» в рамках программы по оптимизации доступности контакт-центра и качества клиентского се
02.02.2015 Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз

«присутствие в группах», «доступность группы», «установка статуса готовности оператора». Компания «СОГАЗ» с помощью решений Genesys построила Единый контакт-центр, позволивший объединить и эфф
18.12.2014 «СОГАЗ-Мед» запустил на сайте сервис бесплатных онлайн-звонков

Компания«СОГАЗ-Мед» в целях повышения качества и доступности своих услуг внедрила на корпоративном сайте новый сервис бесплатных онлайн-звонков консультантам «СОГАЗ-Мед» без необходимости установ
27.08.2014 «Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства

«Согаз» сообщил о заключении договора страхования ответственности членов совета директоров и д
27.08.2014 «СОГАЗ» застраховал ответственность директоров «Ростелекома» на 180 млн евро

Страховая Группа «СОГАЗ» обеспечила страховой защитой ответственность директоров компании «Ростелеком». Страхов
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001

Страховая группа «Согаз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационны
30.06.2014 В «Согазе» назначен новый ИТ-директор

ВТБ 24, после чего занял пост замдиректора департамента банковских и информационных технологий. В «Согаз» Готовцев перешел на должность, которую ранее занимала Татьяна Портоне. В пресс-службе

30.09.2013 СОГАЗ автоматизирует формирование финансовой отчётности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинг»

Компания «Хомнет консалтинг» сообщила о начале сотрудничества с универсальным страховщиком СОГАЗ в рамках реализации проекта по разработке системы автоматизации учета и формирования финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) на базе 1С. Договор с «Хомнет консалтингом» н
17.07.2013 СОГАЗ застраховал создание оптико-волоконной сети на подстанциях в Тюменской области

Центральный филиал страховой группы СОГАЗ заключил договор страхования с компанией «Энвижн Груп», российским разработчиком и поставщиком информационно-коммуникационных решений, услуг и сервисов, в том числе облачных. Как рассказа
05.07.2013 Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро

Страховая Группа «Согаз» завершила урегулирование убытка компании «Газпром космические системы», связанного с н
14.06.2013 «СОГАЗ-Мед» в Екатеринбурге начал принимать заявления на выдачу УЭК

На базе одного из офисов Екатеринбургского филиала «СОГАЗ-Мед» открылся пункт приёма заявлений на выдачу универсальных электронных карт (УЭК). С подключением к реализации проекта УЭК страховая компания «СОГАЗ-Мед» получает возможность офо
31.05.2013 «Согаз-Мед» расширила масштабы СЭД CompanyMedia

Компания «ИнтерТраст» сообщила о том, что страховая компания «Согаз-Мед» увеличила количество рабочих мест системы электронного документооборота. В СЭД CompanyMedia сегодня работает 34 филиала компании в Москве и регионах. Как рассказали CNews в «ИнтерТра
25.04.2013 «СОГАЗ» произвел первую выплату за последствия нештатной ситуации при запуске спутника «Ямал-402»

Страховая группа «СОГАЗ» приступила к урегулированию убытка компании «Газпром космические системы» за последствия сбоя при запуске спутника связи «Ямал-402» в декабре 2012 г. Компания выплатила первую часть стра
02.10.2012 «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО»

Системный интегратор «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО». «ЖАСО» - одна из крупнейших российских страховых компаний, предоставляющая полный спектр страховых услуг как для физических, так и для юридических лиц. В настоящее время у компани
17.02.2012 Страховая компания внедрила СЭД CompanyMedia

В страховой компании "Согаз-Мед", одной из трех крупнейших страховых медицинских компаний, специализирующихся на обязательном медицинском страховании, внедрена система электронного документооборота CompanyMedia. В к
25.05.2009 «Verysell Проекты» модернизирует ИТ-инфраструктуру СОГАЗ

Компания «Verysell Проекты» реализует проект по модернизации ИТ-инфраструктуры страховой группы СОГАЗ – универсального российского страховщика. Главные приоритеты развития бизнеса СГ СОГ

Публикаций - 277, упоминаний - 376

СОГАЗ Страховая Группа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 65
9594 53
МегаФон 10742 37
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 35
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 29
Luxms 120 27
Ростелеком 10948 26
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 26
Ланит Интеграция 219 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 23
Rimini Street 77 23
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 20
Газинформсервис - ГИС 496 20
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 18
Ред Софт - Red Soft 1236 18
Biocad - Биокад 95 18
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 17
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 16
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 16
Yandex - Яндекс 9216 16
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 16
Directum - Директум 1268 16
Neoflex - Неофлекс 257 16
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 16
InfoWatch - Инфовотч 1185 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 15
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 14
Gelarm - Геларм 41 14
Hoff Tech - Хофф Тех 47 14
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 14
Schneider Electric 614 14
МФ технологии - МФТ 37 14
Schneider Electric Secure Power 65 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 98
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 89
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 88
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 68
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 60
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 59
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 59
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 57
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 56
МКБ - Московский кредитный банк 657 54
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 54
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 53
ГПБ - Газпромбанк 1273 49
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 47
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 45
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 45
36,6 - аптечная сеть 96 42
РЖД - Российские железные дороги 2096 41
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 41
Ингосстрах СПАО 478 40
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 39
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 38
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 38
Сургутнефтегаз - СНГ 288 37
Абсолют Банк 249 36
Zenden Group - Дом одежды 66 36
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 35
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 34
Комус 110 34
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 30
Почта России ПАО 2370 27
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 26
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 26
Газпром ПАО 1493 25
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 25
МОСГАЗ 45 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 23
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 23
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 86
Федеральное казначейство России 1949 51
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 13
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Ассоциация менеджеров 107 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 147
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 141
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 118
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РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
ComNews Awards 10 1
IT World Awards 2 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
IT Elements 13 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
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