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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СОГАЗ Страховая Группа
Страховое общество газовой промышленности
Публикаций - 64, упоминаний - 100
СОГАЗ Страховая Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алешкин Сергей 6 5
|Козлов Михаил 167 4
|Усманов Алишер 253 4
|Добродеев Борис 89 4
|Мордашов Алексей 33 4
|Кравченко Сергей 10 3
|Калугин Сергей 168 3
|Жучков Эдуард 8 3
|Голицын Сергей 4 3
|Мягких Павел 3 3
|Сирота Юрий 38 3
|Саркисов Тигран 4 3
|Краснова Анна 6 2
|Денисова Наталья 7 2
|Ковальчук Юрий 30 2
|Ким Дмитрий 28 2
|Чудаев Георгий 2 2
|Сухова Ольга 4 2
|Кириенко Владимир 45 2
|Огородников Антон 4 2
|Миллер Алексей 19 2
|Граборов Антон 13 2
|Сорокин Алексей 11 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Николаев Константин 7 2
|Осеевский Михаил 249 2
|Буланкин Сергей 8 2
|Кузнецов Александр 83 2
|Петров Михаил 98 2
|Тамгина Татьяна 2 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Кабаков Ярослав 18 1
|Смирнов Дмитрий 65 1
|Казак Максим 159 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Путин Владимир 2437 1
|Морозов Михаил 15 1
|Макаров Андрей 20 1
|Ефремов Александр 16 1
|Корнеев Сергей 81 1
|IDC - International Data Corporation 4519 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 2
|Juniper Research 419 1
|Gartner 3180 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
|Kelly Services 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru