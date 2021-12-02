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СОГАЗ Страховая Группа
Страховое общество газовой промышленности

СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности


02.12.2021 Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru
17.08.2020 СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС
26.11.2019 «Согаз» объявил о расширении системы электронного документооборота с медорганизациями
21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва»
17.03.2015 «Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys
02.02.2015 Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз
27.08.2014 «Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства
27.08.2014 «СОГАЗ» застраховал ответственность директоров «Ростелекома» на 180 млн евро
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001
30.09.2013 СОГАЗ автоматизирует формирование финансовой отчётности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинг»
17.07.2013 СОГАЗ застраховал создание оптико-волоконной сети на подстанциях в Тюменской области
05.07.2013 Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро
25.04.2013 «СОГАЗ» произвел первую выплату за последствия нештатной ситуации при запуске спутника «Ямал-402»
25.05.2009 «Verysell Проекты» модернизирует ИТ-инфраструктуру СОГАЗ
19.05.2008 СОГАЗ строит систему мониторинга медицинских видов страхования
01.02.2007 «Энвижн Груп» создает Центр обработки данных для «Согаз»

Публикаций - 64, упоминаний - 100

СОГАЗ Страховая Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 7
Oracle Corporation 5806 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 6
NVision Group - Энвижн Груп 625 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 5
МФ технологии - МФТ 25 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 4
5017 4
VK - Mail.ru Group 2809 4
SAP SE 4370 4
Microsoft Corporation 20985 3
IBM 8669 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 3
Ростелеком - Связьинвест 1656 3
VMware 1967 3
Cisco Systems 4628 3
HP Inc. 5099 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 3
Software AG & IDS Scheer 196 3
Yandex - Яндекс 4552 2
Intel Corporation 10785 2
Apple Inc - Эппл Рус 10099 2
Dell EMC 4467 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 160 2
Genesys 181 2
HDS - Hitachi Data Systems 392 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 2
Ростех - Ростехнологии 2299 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 2
НТК - Национальные телекоммуникации 62 2
Барс груп 417 1
Naumen - Наумен 439 1
РТЛабс 147 1
Netrika - Нетрика 89 1
YClients 8 1
Ланит ГК 1502 1
SAP CIS - САП СНГ 809 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 11
Росгосстрах 219 9
Ингосстрах СПАО 278 9
Северсталь ПАО 261 7
Газпром ПАО 747 7
ГПБ - Газпромбанк 799 7
Альфа-Банк 1327 6
Почта России ПАО 1773 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 4
Уралсиб Банк 426 4
Национальный банк Траст 110 4
Русский стандарт Банк 344 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 4
ТНК-ВР Холдинг 236 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 4
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 109 4
X5 Group 648 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 4
Магнит - Сеть магазинов 297 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 4
ВТБ24 622 3
МКБ - Московский кредитный банк 284 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 3
Май - Российская торговая компания 63 3
ВТБ Банк Москвы 432 3
Мосэнергосбыт АО 81 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 3
Интер РАО ПАО 264 3
Лента - Сеть розничной торговли 211 3
Газпром-Медиа Холдинг 143 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 334 3
Согласие СК 49 3
Евросеть 1342 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
АльфаСтрахование СГ 232 2
Лукойл-Информ 87 2
Банк Россия 59 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 223 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 4
Счётная палата РФ 554 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 3
Правительство Москвы 815 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 2
Администрация Президента РФ 324 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 85 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
МИК - Московский инновационный кластер 59 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 151 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 1
Правительство РФ 2646 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 243 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Федеральное казначейство России 863 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1158 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 1
АФТ - Ассоциация Финтех 84 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 162 4
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 39 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 661 3
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика 6 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 3
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 15 3
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Data Governance - Руководство данными 61 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1404 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 126 3
Big Data - Большие данные 1239 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 179 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 238 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 94 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 85 1
Суперприложение - Суперапп - Super app - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 1 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 1
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API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 212 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 647 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 235 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 339 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 50 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 96 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 1
ВТБ Онлайн 144 5
VK - Mail.ru Одноклассники 972 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 86 2
Microsoft Office 2993 2
Космодром Байконур 1004 2
МИК - Московский акселератор 32 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 427 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 494 2
VK Pay - платежная платформа 29 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 70 1
VK - Mail.ru MyGames 28 1
VK - Mail.Ru Почта 176 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
SberCloud ML Space 23 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
Oracle PeopleSoft 367 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 38 1
VK Mini Apps 22 1
VK Combo 18 1
Scala - Язык программирования 113 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 20 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 10 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 266 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 15 1
Naumen Inventory 6 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 31 1
Хомнет МСФО 33 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
IBM Tivoli 275 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 113 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 16 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 1
Naumen Service Desk 125 1
Алешкин Сергей 6 5
Козлов Михаил 167 4
Усманов Алишер 253 4
Добродеев Борис 89 4
Мордашов Алексей 33 4
Кравченко Сергей 10 3
Калугин Сергей 168 3
Жучков Эдуард 8 3
Голицын Сергей 4 3
Мягких Павел 3 3
Сирота Юрий 38 3
Саркисов Тигран 4 3
Краснова Анна 6 2
Денисова Наталья 7 2
Ковальчук Юрий 30 2
Ким Дмитрий 28 2
Чудаев Георгий 2 2
Сухова Ольга 4 2
Кириенко Владимир 45 2
Огородников Антон 4 2
Миллер Алексей 19 2
Граборов Антон 13 2
Сорокин Алексей 11 2
Строгалин Алексей 3 2
Николаев Константин 7 2
Осеевский Михаил 249 2
Буланкин Сергей 8 2
Кузнецов Александр 83 2
Петров Михаил 98 2
Тамгина Татьяна 2 2
Филиппская Екатерина 5 2
Кабаков Ярослав 18 1
Смирнов Дмитрий 65 1
Казак Максим 159 1
Щеголев Игорь 684 1
Путин Владимир 2437 1
Морозов Михаил 15 1
Макаров Андрей 20 1
Ефремов Александр 16 1
Корнеев Сергей 81 1
Россия - Российская федерация - РФ 82237 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 7
Европа Восточная 2809 4
Северный Кавказ 227 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 3
Россия - СФО - Новосибирск 2910 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 2
Европа 7252 2
Казахстан - Алматы 458 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 2
Беларусь - Минск 533 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 173 1
Молдавия - Республика Молдова 644 1
Украина - Киев 906 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 1
Азербайджан - Баку 103 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Армения - Ереван 133 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 156 1
Прибалтика - Балтия 1200 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 1
США - Нью-Йорк 2587 1
Венгрия - Будапешт 74 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1162 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 56 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 1
Казахстан - Республика 4128 1
Беларусь - Белоруссия 3200 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 1
Германия - Федеративная Республика 7779 1
Украина 5525 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1384 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 63 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 130 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Страхование - Страховое дело 58 1
Бизнес-акселератор 31 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 181 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 100 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 620 1
NYT - The New York Times 943 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 1
Ведомости 272 1
РИА Новости 716 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
НТВ - Телекомпания 279 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Известия ИД 201 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Радио России - радиостанция 45 1
IDC - International Data Corporation 4519 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 2
Juniper Research 419 1
Gartner 3180 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
Kelly Services 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 545 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 216 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 2
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GeekBrains 43 1
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IT World Awards 2 1
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