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СОГАЗ Страховая Группа Страховое общество газовой промышленности
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть Группы включает более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.
"Роль цифровой трансформации и применения технологий ии в развитии страховой медицины и улучшении клиентского пути" Павел Бутенко, Директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, СОГАЗ, данные 2023 года
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Всего 121 дело, на cумму 116 012 381 332 ₽*
СОБЫТИЯ
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|06.03.2026
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Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России
Росприроднадзор и СОГАЗ: общая повестка в сфере экологической культуры Антон Устинов и Светлана Радионова руков
|25.02.2026
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СОГАЗ и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса
Группа «СОГАЗ» и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса — совместный продукт, к
|21.01.2026
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«Согаз» получила лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Компания «Согаз» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Компания сможет о
|23.12.2025
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СОГАЗ и GlowByte внедрили систему принятия решений для персонализированного автострахования
твенного вендора Data Sapience и алгоритмы машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗ. Продукт позволяет анализировать множественные факторы риска, рассчитывать сложные агре
|28.11.2025
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«Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty
Страховая группа «Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей и предлагает багхантерам проверить защищенно
|10.10.2025
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СОГАЗ и Positive Technologies разработают предложение для технической и финансовой защиты клиентов
Страховая компания «СОГАЗ» и Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о
|08.10.2025
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СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind
Страховая компания СОГАЗ успешно завершила масштабный проект по полному импортозамещению программного обеспечени
|18.08.2025
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«Согаз» отмечает рост спроса на киберстрахование со стороны промышленных предприятий и банков
«Согаз» отмечает двукратный рост запросов на страхование киберрисков в последние три недели. Б
|13.08.2025
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Low-code платформа СОГАЗа включена в реестр российского ПО Минцифры России
ьзователей», – сказал Иван Варенников, исполнительный директор – директор дирекции по персоналу АО «СОГАЗ».
|17.06.2025
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Клиенты СОГАЗа могут записаться на сдачу анализов в офисах KDL в мобильном приложении
-центр СОГАЗа или лаборатории KDL, что экономит время и упрощает процедуру оформления для клиента. «СОГАЗ стремится предоставить своим клиентам максимально удобный и современный сервис. Ранее м
|03.06.2025
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«Согаз» представил цифровую платформу «Устойчивое здоровье» для управления здоровьем коллектива
«Согаз» разработал собственную ИT-платформу «Устойчивое здоровье» для комплексного управления
|13.05.2025
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СОГАЗ выплатил 150 млн руб. за киберинцидент на производстве
ных ситуаций в будущем. Осуществленные страхователем расходы были в кратчайшие сроки компенсированы СОГАЗом. «Эта выплата — знаковое событие для рынка киберстрахования, подтверждающее, что масш
|28.01.2025
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«МТС Exolve» расширил пул цифровых сервисов для «Согаза»
«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширил пул цифровых сервисов для страховой группы «Согаз». Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках нового проекта «МТС Exolve» подключил виртуальную АТС для удобного и эффективного управления телефонными звонками как внутри компании,
|30.09.2024
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«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty
«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bount
|03.06.2024
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«Согаз» внедрила российское ПО для прогнозирования рисков
В рамках импортозамещения зарубежного программного обеспечения компания «Согаз» перешла на решение «Синкретис» для математического моделирования экономических процессов. «Согаз» внедрила российское программное обеспечение MathSync компании «Синкретис», с помо
|29.05.2024
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Антон Устинов: какой вклад он внес в развитие законодательной базы
волжья — в городе Балаково Саратовской области. Будучи учеником местной школы, будущий руководитель СОГАЗ Устинов Антон много времени уделял интеллектуальным играм, не раз становился участником
|31.01.2024
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В мобильном приложении СОГАЗа появился «народный рейтинг» клиник
ляет передавать врачу онлайн-медицины данные с совместимых носимых устройств. *** Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет б
|14.12.2023
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СОГАЗ: экономический эффект от внедрения цифрового медицинского помощника в ДМС составляет до 100 тыс. руб. на одного работника в год
ономии рабочего времени или до 100 тыс. руб. на одного застрахованного в год. *** Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет б
|25.09.2023
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Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа
помощника, который встречает клиентов в приложении, сгенерирован нейросетью. *** Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц
|07.02.2023
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Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%
интернет. В СОГАЗе объясняют рост числа консультаций существенным улучшением мобильного приложения «СОГАЗ – здоровье и страхование» – пользоваться им стало проще, а время для адаптации к прилож
|02.12.2021
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Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru
Согаз стал крупнейшим совладельцем группы VK Страховая компания «Согаз» покупает 45% компании «МФ Технологии», владеющей 57,3% от общего числа голосов и 4,8%
|17.08.2020
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СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС
Группа «СОГАЗ» внедрила технологическое решение, позволяющее более точно прогнозировать объем получен
|26.11.2019
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«Согаз» объявил о расширении системы электронного документооборота с медорганизациями
Страховая группа «Согаз» подключила к своей системе электронного документооборота с медицинскими организациями
|21.03.2016
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«Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва»
Страховая группа «Согаз» заключила договоры имущественного страхования с российским системным интегратором — группой компаний «Техносерв». Страхованию подлежат грузоперевозки компании и строительно-монтажные рис
|17.03.2015
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«Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys
бласти решений для контакт-центров и обслуживания клиентов, объявила о том, что страховая компания «Согаз» в рамках программы по оптимизации доступности контакт-центра и качества клиентского се
|02.02.2015
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Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз
«присутствие в группах», «доступность группы», «установка статуса готовности оператора». Компания «СОГАЗ» с помощью решений Genesys построила Единый контакт-центр, позволивший объединить и эфф
|18.12.2014
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«СОГАЗ-Мед» запустил на сайте сервис бесплатных онлайн-звонков
Компания«СОГАЗ-Мед» в целях повышения качества и доступности своих услуг внедрила на корпоративном сайте новый сервис бесплатных онлайн-звонков консультантам «СОГАЗ-Мед» без необходимости установ
|27.08.2014
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«Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства
«Согаз» сообщил о заключении договора страхования ответственности членов совета директоров и д
|27.08.2014
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«СОГАЗ» застраховал ответственность директоров «Ростелекома» на 180 млн евро
Страховая Группа «СОГАЗ» обеспечила страховой защитой ответственность директоров компании «Ростелеком». Страхов
|02.07.2014
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«Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001
Страховая группа «Согаз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационны
|30.06.2014
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В «Согазе» назначен новый ИТ-директор
ВТБ 24, после чего занял пост замдиректора департамента банковских и информационных технологий. В «Согаз» Готовцев перешел на должность, которую ранее занимала Татьяна Портоне. В пресс-службе
|30.09.2013
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СОГАЗ автоматизирует формирование финансовой отчётности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинг»
Компания «Хомнет консалтинг» сообщила о начале сотрудничества с универсальным страховщиком СОГАЗ в рамках реализации проекта по разработке системы автоматизации учета и формирования финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) на базе 1С. Договор с «Хомнет консалтингом» н
|17.07.2013
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СОГАЗ застраховал создание оптико-волоконной сети на подстанциях в Тюменской области
Центральный филиал страховой группы СОГАЗ заключил договор страхования с компанией «Энвижн Груп», российским разработчиком и поставщиком информационно-коммуникационных решений, услуг и сервисов, в том числе облачных. Как рассказа
|05.07.2013
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Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро
Страховая Группа «Согаз» завершила урегулирование убытка компании «Газпром космические системы», связанного с н
|14.06.2013
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«СОГАЗ-Мед» в Екатеринбурге начал принимать заявления на выдачу УЭК
На базе одного из офисов Екатеринбургского филиала «СОГАЗ-Мед» открылся пункт приёма заявлений на выдачу универсальных электронных карт (УЭК). С подключением к реализации проекта УЭК страховая компания «СОГАЗ-Мед» получает возможность офо
|31.05.2013
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«Согаз-Мед» расширила масштабы СЭД CompanyMedia
Компания «ИнтерТраст» сообщила о том, что страховая компания «Согаз-Мед» увеличила количество рабочих мест системы электронного документооборота. В СЭД CompanyMedia сегодня работает 34 филиала компании в Москве и регионах. Как рассказали CNews в «ИнтерТра
|25.04.2013
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«СОГАЗ» произвел первую выплату за последствия нештатной ситуации при запуске спутника «Ямал-402»
Страховая группа «СОГАЗ» приступила к урегулированию убытка компании «Газпром космические системы» за последствия сбоя при запуске спутника связи «Ямал-402» в декабре 2012 г. Компания выплатила первую часть стра
|02.10.2012
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«Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО»
Системный интегратор «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО». «ЖАСО» - одна из крупнейших российских страховых компаний, предоставляющая полный спектр страховых услуг как для физических, так и для юридических лиц. В настоящее время у компани
|17.02.2012
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Страховая компания внедрила СЭД CompanyMedia
В страховой компании "Согаз-Мед", одной из трех крупнейших страховых медицинских компаний, специализирующихся на обязательном медицинском страховании, внедрена система электронного документооборота CompanyMedia. В к
|25.05.2009
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«Verysell Проекты» модернизирует ИТ-инфраструктуру СОГАЗ
Компания «Verysell Проекты» реализует проект по модернизации ИТ-инфраструктуры страховой группы СОГАЗ – универсального российского страховщика. Главные приоритеты развития бизнеса СГ СОГ
СОГАЗ Страховая Группа и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 72
|Шадаев Максут 1210 71
|Алешкин Сергей 65 65
|Бурилов Андрей 117 59
|Сотин Денис 216 53
|Ульянов Николай 176 52
|Демидов Сергей 129 49
|Меденцев Константин 106 48
|Козак Николай 209 46
|Луганцев Александр 51 45
|Ефёров Алексей 45 39
|Воронин Павел 196 39
|Гимранов Ринат 126 33
|Чаркин Евгений 317 32
|Сирота Юрий 67 30
|Албычев Александр 168 30
|Леонов Алексей 96 29
|Абакумов Евгений 227 28
|Старостин Георгий 27 27
|Сергеев Сергей 179 27
|Пчелин Юрий 41 26
|Тютюнник Александр 45 26
|Андрианов Павел 86 26
|Тараторин Александр 58 25
|Ульихин Павел 36 25
|Сафрыгин Егор 38 25
|Шанина Ирина 28 25
|Мартынов Павел 29 25
|Новоселов Иван 36 25
|Голощапова Ирина 25 25
|Белоусов Максим 109 25
|Клепиков Алексей 121 25
|Фокин Валерий 49 25
|Дорофеев Дмитрий 33 25
|Лагунов Андрей 43 24
|Сологуб Денис 75 24
|Руднева Валентина 26 24
|Дмитриев Андрей 49 24
|Сыцко Дмитрий 30 24
|Полянская Нина 24 24
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