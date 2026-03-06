СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности

Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России Росприроднадзор и СОГАЗ: общая повестка в сфере экологической культуры Антон Устинов и Светлана Радионова руков

СОГАЗ и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса Группа «СОГАЗ» и Positive Technologies представили «Кибераптечку» для бизнеса — совместный продукт, к

«Согаз» получила лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации Компания «Согаз» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Компания сможет о

СОГАЗ и GlowByte внедрили систему принятия решений для персонализированного автострахования твенного вендора Data Sapience и алгоритмы машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗ. Продукт позволяет анализировать множественные факторы риска, рассчитывать сложные агре

«Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty Страховая группа «Согаз» расширяет программу по поиску уязвимостей и предлагает багхантерам проверить защищенно

СОГАЗ и Positive Technologies разработают предложение для технической и финансовой защиты клиентов Страховая компания «СОГАЗ» и Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о

СОГАЗ завершил импортозамещение контакт-центра и перешел на российскую платформу Sigurd-Mind Страховая компания СОГАЗ успешно завершила масштабный проект по полному импортозамещению программного обеспечени

«Согаз» отмечает рост спроса на киберстрахование со стороны промышленных предприятий и банков «Согаз» отмечает двукратный рост запросов на страхование киберрисков в последние три недели. Б

Low-code платформа СОГАЗа включена в реестр российского ПО Минцифры России ьзователей», – сказал Иван Варенников, исполнительный директор – директор дирекции по персоналу АО «СОГАЗ».

Клиенты СОГАЗа могут записаться на сдачу анализов в офисах KDL в мобильном приложении -центр СОГАЗа или лаборатории KDL, что экономит время и упрощает процедуру оформления для клиента. «СОГАЗ стремится предоставить своим клиентам максимально удобный и современный сервис. Ранее м

«Согаз» представил цифровую платформу «Устойчивое здоровье» для управления здоровьем коллектива «Согаз» разработал собственную ИT-платформу «Устойчивое здоровье» для комплексного управления

СОГАЗ выплатил 150 млн руб. за киберинцидент на производстве ных ситуаций в будущем. Осуществленные страхователем расходы были в кратчайшие сроки компенсированы СОГАЗом. «Эта выплата — знаковое событие для рынка киберстрахования, подтверждающее, что масш

«МТС Exolve» расширил пул цифровых сервисов для «Согаза» «МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширил пул цифровых сервисов для страховой группы «Согаз». Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках нового проекта «МТС Exolve» подключил виртуальную АТС для удобного и эффективного управления телефонными звонками как внутри компании,

«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty «Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bount

«Согаз» внедрила российское ПО для прогнозирования рисков В рамках импортозамещения зарубежного программного обеспечения компания «Согаз» перешла на решение «Синкретис» для математического моделирования экономических процессов. «Согаз» внедрила российское программное обеспечение MathSync компании «Синкретис», с помо

Антон Устинов: какой вклад он внес в развитие законодательной базы волжья — в городе Балаково Саратовской области. Будучи учеником местной школы, будущий руководитель СОГАЗ Устинов Антон много времени уделял интеллектуальным играм, не раз становился участником

В мобильном приложении СОГАЗа появился «народный рейтинг» клиник ляет передавать врачу онлайн-медицины данные с совместимых носимых устройств. *** Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет б

СОГАЗ: экономический эффект от внедрения цифрового медицинского помощника в ДМС составляет до 100 тыс. руб. на одного работника в год ономии рабочего времени или до 100 тыс. руб. на одного застрахованного в год. *** Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. и является страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет б

Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа помощника, который встречает клиентов в приложении, сгенерирован нейросетью. *** Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц

Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50% интернет. В СОГАЗе объясняют рост числа консультаций существенным улучшением мобильного приложения «СОГАЗ – здоровье и страхование» – пользоваться им стало проще, а время для адаптации к прилож

Усманов продает «Вконтакте» и Mail.ru Согаз стал крупнейшим совладельцем группы VK Страховая компания «Согаз» покупает 45% компании «МФ Технологии», владеющей 57,3% от общего числа голосов и 4,8%

СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС Группа «СОГАЗ» внедрила технологическое решение, позволяющее более точно прогнозировать объем получен

«Согаз» объявил о расширении системы электронного документооборота с медорганизациями Страховая группа «Согаз» подключила к своей системе электронного документооборота с медицинскими организациями

«Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва» Страховая группа «Согаз» заключила договоры имущественного страхования с российским системным интегратором — группой компаний «Техносерв». Страхованию подлежат грузоперевозки компании и строительно-монтажные рис

«Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys бласти решений для контакт-центров и обслуживания клиентов, объявила о том, что страховая компания «Согаз» в рамках программы по оптимизации доступности контакт-центра и качества клиентского се

Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз «присутствие в группах», «доступность группы», «установка статуса готовности оператора». Компания «СОГАЗ» с помощью решений Genesys построила Единый контакт-центр, позволивший объединить и эфф

«СОГАЗ-Мед» запустил на сайте сервис бесплатных онлайн-звонков Компания«СОГАЗ-Мед» в целях повышения качества и доступности своих услуг внедрила на корпоративном сайте новый сервис бесплатных онлайн-звонков консультантам «СОГАЗ-Мед» без необходимости установ

«Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства «Согаз» сообщил о заключении договора страхования ответственности членов совета директоров и д

«СОГАЗ» застраховал ответственность директоров «Ростелекома» на 180 млн евро Страховая Группа «СОГАЗ» обеспечила страховой защитой ответственность директоров компании «Ростелеком». Страхов

«Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001 Страховая группа «Согаз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационны

В «Согазе» назначен новый ИТ-директор ВТБ 24, после чего занял пост замдиректора департамента банковских и информационных технологий. В «Согаз» Готовцев перешел на должность, которую ранее занимала Татьяна Портоне. В пресс-службе

СОГАЗ автоматизирует формирование финансовой отчётности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинг» Компания «Хомнет консалтинг» сообщила о начале сотрудничества с универсальным страховщиком СОГАЗ в рамках реализации проекта по разработке системы автоматизации учета и формирования финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО) на базе 1С. Договор с «Хомнет консалтингом» н

СОГАЗ застраховал создание оптико-волоконной сети на подстанциях в Тюменской области Центральный филиал страховой группы СОГАЗ заключил договор страхования с компанией «Энвижн Груп», российским разработчиком и поставщиком информационно-коммуникационных решений, услуг и сервисов, в том числе облачных. Как рассказа

Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро Страховая Группа «Согаз» завершила урегулирование убытка компании «Газпром космические системы», связанного с н

«СОГАЗ-Мед» в Екатеринбурге начал принимать заявления на выдачу УЭК На базе одного из офисов Екатеринбургского филиала «СОГАЗ-Мед» открылся пункт приёма заявлений на выдачу универсальных электронных карт (УЭК). С подключением к реализации проекта УЭК страховая компания «СОГАЗ-Мед» получает возможность офо

«Согаз-Мед» расширила масштабы СЭД CompanyMedia Компания «ИнтерТраст» сообщила о том, что страховая компания «Согаз-Мед» увеличила количество рабочих мест системы электронного документооборота. В СЭД CompanyMedia сегодня работает 34 филиала компании в Москве и регионах. Как рассказали CNews в «ИнтерТра

«СОГАЗ» произвел первую выплату за последствия нештатной ситуации при запуске спутника «Ямал-402» Страховая группа «СОГАЗ» приступила к урегулированию убытка компании «Газпром космические системы» за последствия сбоя при запуске спутника связи «Ямал-402» в декабре 2012 г. Компания выплатила первую часть стра

«Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО» Системный интегратор «Микротест» создал систему бюджетного управления для страхового общества «ЖАСО». «ЖАСО» - одна из крупнейших российских страховых компаний, предоставляющая полный спектр страховых услуг как для физических, так и для юридических лиц. В настоящее время у компани

Страховая компания внедрила СЭД CompanyMedia В страховой компании "Согаз-Мед", одной из трех крупнейших страховых медицинских компаний, специализирующихся на обязательном медицинском страховании, внедрена система электронного документооборота CompanyMedia. В к