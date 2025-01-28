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«МТС Exolve» расширил пул цифровых сервисов для «Согаза»

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, расширил пул цифровых сервисов для страховой группы «Согаз». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках нового проекта «МТС Exolve» подключил виртуальную АТС для удобного и эффективного управления телефонными звонками как внутри компании, так и в общении с клиентами.

«Согаз» обладает широкой региональной сетью, которая включает в себя более тысячи подразделений и офисов продаж по всей России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Для их обслуживания «МТС Exolve» расширил пул телефонных номеров, в том числе в коде 8-800, чтобы клиенты могли оперативно и бесплатно поддерживать связь с компанией из любого уголка страны.

«Согаз» с «МТС Exolve» реализовали настройки функций для бесперебойной работы телефонии с георезервированием, чтобы обеспечить высокую доступность предоставляемых сервисов, а также расширили пул телефонных номеров. Такой подход делает процесс получения необходимых консультаций и услуг еще более удобным, способствуя общему повышению удовлетворенности клиентов.

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«Страховая группа «Согаз» — это наш давний стратегический партнер, и мы рады внести вклад в развитие его бизнес-процессов, — сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. — Надеемся, что благодаря подключению виртуальной АТС и выделенным номерам для «горячей линии» вопросы медицинского, автомобильного и иного страхования клиентов будут решаться еще эффективнее. Мы готовы предложить партнерам индивидуальные решения, необходимые для роста бизнеса в условиях цифровой трансформации».

Функционал виртуальной АТС от «МТС Exolve» позволяет не только настраивать логику входящих звонков, распределять их, вести статистику по звонкам, подключать аналитику речи, осуществлять обмен SMS-сообщениями, но и использовать другие современные инструменты для эффективного управления омниканальными коммуникациями.

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