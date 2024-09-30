Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty. Независимые исследователи безопасности смогут протестировать защищенность сайтов «Согаза» и получить вознаграждение при обнаружении потенциальных угроз. Сумма выплаты будет зависеть от уровня критичности выявленного риска.

Цель программы — совершенствование инструментов кибербезопасности и повышение устойчивости информационных систем компании к атакам.

В программе участвуют 14 сайтов и онлайн-сервисов компании, среди которых официальный сайт, личный кабинет клиента, онлайн-сервис подачи обращений для клиентов.

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы
Импортонезависимость

Михаил Ильин, заместитель председателя правления «Согаза», сказал: «Клиенты доверяют нам защиту своих финансовых интересов, имущества, бизнеса, а также жизни и здоровья. Поэтому обеспечить сохранность данных и надежность работы всех онлайн-сервисов не просто наша обязанность, а стратегический приоритет. Мы понимаем, что безопасность это не только технические меры, но и сотрудничество с сообществом исследователей. Их уникальный взгляд и опыт помогают нам выявлять уязвимости до того, как они станут угрозой. Вместе мы создаем более безопасную среду для наших клиентов и партнеров».

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.Zone, отметил: «Согаз» уделяет большое внимание развитию цифровых сервисов и предлагает клиентам современные технологические решения. Выход на багбаунти — это еще один шаг в сторону повышения уровня защищенности сервисов. Благодаря помощи независимых исследователей компания сможет постоянно получать информацию об уязвимостях внешнего периметра, оперативно исправлять баги и предотвращать их эксплуатацию злоумышленниками».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Вышло комбо-обновление Windows 11, «убивающее» сразу Wi-Fi, встроенный Linux, клавиатуру и мышь. Как все починить

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

Власти потратят полмиллиарда на информационную безопасность промышленных предприятий

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: