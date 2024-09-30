«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty

«Согаз» запускает программу по поиску потенциальных уязвимостей на платформе BI.Zone Bug Bounty. Независимые исследователи безопасности смогут протестировать защищенность сайтов «Согаза» и получить вознаграждение при обнаружении потенциальных угроз. Сумма выплаты будет зависеть от уровня критичности выявленного риска.

Цель программы — совершенствование инструментов кибербезопасности и повышение устойчивости информационных систем компании к атакам.

В программе участвуют 14 сайтов и онлайн-сервисов компании, среди которых официальный сайт, личный кабинет клиента, онлайн-сервис подачи обращений для клиентов.

Михаил Ильин, заместитель председателя правления «Согаза», сказал: «Клиенты доверяют нам защиту своих финансовых интересов, имущества, бизнеса, а также жизни и здоровья. Поэтому обеспечить сохранность данных и надежность работы всех онлайн-сервисов не просто наша обязанность, а стратегический приоритет. Мы понимаем, что безопасность это не только технические меры, но и сотрудничество с сообществом исследователей. Их уникальный взгляд и опыт помогают нам выявлять уязвимости до того, как они станут угрозой. Вместе мы создаем более безопасную среду для наших клиентов и партнеров».

Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству BI.Zone, отметил: «Согаз» уделяет большое внимание развитию цифровых сервисов и предлагает клиентам современные технологические решения. Выход на багбаунти — это еще один шаг в сторону повышения уровня защищенности сервисов. Благодаря помощи независимых исследователей компания сможет постоянно получать информацию об уязвимостях внешнего периметра, оперативно исправлять баги и предотвращать их эксплуатацию злоумышленниками».