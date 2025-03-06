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Gelarm Геларм
Компания Gelarm (ООО «Геларм) основана в 2017 году командой экспертов в области проектирования и разработки систем мониторинга, управления ИТ инфраструктурой и технологическими процессами предприятий. Флагманским решением компании является линейка программных продуктов Gelarm Infrastructure Management System (GIMS). Все продукты линейки GIMS внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Gelarm ведет проектную деятельность и проводит технические консультации как по своим продуктам, так и в целом по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга, инвентаризации, корпоративных хранилищ данных.
Gelarm и организации, системы, технологии, персоны:
|Меденцев Константин 98 28
|Натрусов Артем 284 28
|Шадаев Максут 1018 28
|Сотин Денис 205 28
|Чернышев Андрей 69 28
|Воронин Павел 139 28
|Истомин Константин 56 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Андрианов Павел 84 28
|Галкин Николай 107 28
|Фокин Валерий 46 28
|Гимранов Ринат 122 28
|Кирьянова Александра 138 28
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 32 28
|Ерошкин Павел 33 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Копысов Виталий 63 14
|Лагунов Андрей 43 14
|Сыцко Дмитрий 25 14
|Сирота Юрий 67 14
|Дорофеев Дмитрий 31 14
|Ульихин Павел 34 14
|Алешкин Сергей 65 14
|Мартынов Павел 26 14
|Новоселов Иван 33 14
|Сафрыгин Егор 37 14
|Дмитриев Андрей 38 14
|Ефёров Алексей 44 14
|Голощапова Ирина 25 14
|Михалев Евгений 89 13
|Бурилов Андрей 105 13
|Козак Николай 163 13
|Албычев Александр 151 13
|Сологуб Денис 67 13
|Пчелин Юрий 38 13
|Руднева Валентина 26 13
|Шанина Ирина 27 13
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