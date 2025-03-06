Gelarm - Геларм

Компания Gelarm (ООО «Геларм) основана в 2017 году командой экспертов в области проектирования и разработки систем мониторинга, управления ИТ инфраструктурой и технологическими процессами предприятий. Флагманским решением компании является линейка программных продуктов Gelarm Infrastructure Management System (GIMS). Все продукты линейки GIMS внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Gelarm ведет проектную деятельность и проводит технические консультации как по своим продуктам, так и в целом по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга, инвентаризации, корпоративных хранилищ данных.