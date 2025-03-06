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Gelarm Геларм

Gelarm - Геларм

Компания Gelarm (ООО «Геларм) основана в 2017 году командой экспертов в области проектирования и разработки систем мониторинга, управления ИТ инфраструктурой и технологическими процессами предприятий. Флагманским решением компании является линейка программных продуктов Gelarm Infrastructure Management System (GIMS). Все продукты линейки GIMS внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Gelarm ведет проектную деятельность и проводит технические консультации как по своим продуктам, так и в целом по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга, инвентаризации, корпоративных хранилищ данных.


06.03.2025 Компания Gelarm стала технологическим партнером «Группы Астра» 1
27.02.2024 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет промышленной автоматизации 1
27.11.2023 Чем российские телеком-операторы могут заменить ПО Oracle, Amdocs и Microsoft 1
29.06.2023 «Полиматика» и Gelarm заключили технологическое партнерство 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
28.03.2023 «T1 интеграция» и Gelarm заключили партнерское соглашение 1
20.03.2023 «Программный продукт» будет внедрять отечественные решения по управлению ИТ-инфраструктурой 3
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
14.03.2023 Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
18.11.2022 «Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
09.06.2022 Gelarm, разработчик решения Gelarm Infrastructure Management System, награжден премией CNews «Импортозамещение года» 1
07.06.2022 Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Gelarm и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 29
МегаФон 8993 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 28
Directum - Директум 1103 28
InfoWatch - Инфовотч 1026 28
UseTech - Юзтех Интеграция 52 28
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 14
Luxms 83 14
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Intel Corporation 12231 2
Telegram Group 2044 2
AMD - Advanced Micro Devices 4257 2
SAP SE 5293 2
8292 2
Oracle Corporation 6719 2
ИКС 321 2
Цифровые активы 123 2
Цифра ГК 2443 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
Softline - Софтлайн 2862 2
ФОРС - Центр разработки 639 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 407 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 911 1
Amazon Inc - Amazon.com 3018 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
Google LLC 11849 1
Yandex - Яндекс 7463 1
GitHub 836 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 1
OpenText 209 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1015 1
Realtek Semiconductor 63 1
Qualcomm Technologies 1833 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 28
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 28
Сургутнефтегаз - СНГ 269 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 28
Лента - Сеть розничной торговли 2096 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 15
Комус 94 15
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 14
МКБ - Московский кредитный банк 561 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 14
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 14
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 14
36,6 - аптечная сеть 90 14
Zenden Group - Дом одежды 65 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1095 13
МОСГАЗ 43 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 3
ГПБ - Газпромбанк 1090 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ренессанс Страхование 162 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 29
Федеральное казначейство России 1787 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1093 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 330 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 676 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 31
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 29
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7130 4
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2037 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1910 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 29 28
Luxms BI 79 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 456 13
Gelarm Infrastructure Management System - GIMS 7 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 2
Microsoft Office 3760 2
Linux OS 10049 2
Directum Ario 43 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 9 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 2
Lex Borealis - Doczilla 16 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1616 2
Dell Looking Glass 22 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
WhatsApp Messenger 1093 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
Atlassian - Confluence 116 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 245 1
Python - высокоуровневый язык программирования 955 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
IBM FileNet 123 1
ЭЛАР ЭларСкан 140 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 675 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 512 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
Terrasoft Creatio 96 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 162 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
SAP Ariba 296 1
Меденцев Константин 98 28
Натрусов Артем 284 28
Шадаев Максут 1018 28
Сотин Денис 205 28
Чернышев Андрей 69 28
Воронин Павел 139 28
Истомин Константин 56 28
Микрюков Валерий 28 28
Андрианов Павел 84 28
Галкин Николай 107 28
Фокин Валерий 46 28
Гимранов Ринат 122 28
Кирьянова Александра 138 28
Тараторин Александр 58 28
Шинкарев Александр 32 28
Ерошкин Павел 33 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Копысов Виталий 63 14
Лагунов Андрей 43 14
Сыцко Дмитрий 25 14
Сирота Юрий 67 14
Дорофеев Дмитрий 31 14
Ульихин Павел 34 14
Алешкин Сергей 65 14
Мартынов Павел 26 14
Новоселов Иван 33 14
Сафрыгин Егор 37 14
Дмитриев Андрей 38 14
Ефёров Алексей 44 14
Голощапова Ирина 25 14
Михалев Евгений 89 13
Бурилов Андрей 105 13
Козак Николай 163 13
Албычев Александр 151 13
Сологуб Денис 67 13
Пчелин Юрий 38 13
Руднева Валентина 26 13
Шанина Ирина 27 13
Полянская Нина 24 13
Тютюнник Александр 41 13
Россия - РФ - Российская федерация 145861 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 2
Европа 21820 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3110 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 231 1
Китай - Тайвань 4004 1
Германия - Федеративная Республика 12715 1
Беларусь - Белоруссия 5733 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3134 1
Украина 7638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 233 1
Индия - Bharat 5480 1
Казахстан - Республика 5577 1
Россия - УФО - Тюменская область 1168 1
Азия - Азиатский регион 5565 1
Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 588 1
Земля - планета Солнечной системы 10412 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1159 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 104 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1386 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 28
Экономический эффект 1080 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 24
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 3
Аудит - аудиторский услуги 2702 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 2
Импортозамещение - параллельный импорт 493 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1382 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6759 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 2
Энергетика - Energy - Energetically 5139 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2414 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 611 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5130 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 498 1
Forbes - Форбс 837 1
CNews Инновация года - награда 111 28
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3233 3
Gartner - Гартнер 3562 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
CNews FORUM Кейсы 225 29
CNews AWARDS - награда 521 28
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 28
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2452 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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