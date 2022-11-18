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«Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и Gelarm, разработчик отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, объявили о старте совместной работы.

Сотрудничество позволит команде «Сиссофт» предложить рынку проверенное решение в области внедрения систем мониторинга, инвентаризации и корпоративных хранилищ данных.

«Сейчас многие российские компании нуждаются в качественных аналогах зарубежных продуктов для построения зонтичных систем мониторинга. Gelarm предлагает рынку целую линейку систем GIMS, которые легко интегрируются между собой и эффективно решают задачи бизнеса. Зрелый продукт в сочетании с высоким уровнем сервиса и технической поддержки будет полезен клиентам в условиях санкционных ограничений», — сказал Владимир Трифонов, менеджер по развитию инфраструктурных решений «Сиссофт».

В состав Gelarm Infrastructure Management System (GIMS) входит система для интеграции информационных систем между собой, система мониторинга сервисов организации и система инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры.

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Импортозамещение

«В состав комплексного решения GIMS входят три независимые, но бесшовно интегрируемые между собой системы: GIMS Automation, GIMS Monitoring и GIMS Inventory, которые позволяют полностью заместить ПО ушедших вендоров, — сказал Илья Ушанов, генеральный директор компании Gelarm. — Благодаря сотрудничеству с компанией “Сиссофт” мы рассчитываем повысить уровень конкуренции среди разработчиков в российском сегменте рынка и позволить компаниям перейти на новый уровень независимости от импортных продуктов».

Специалисты «Сиссофт» и команда Gelarm будут вместе проводить технические консультации как по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга и инвентаризации в целом, так и по конкретным продуктам в частности.

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