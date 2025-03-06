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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ушанов Илья


06.03.2025 Компания Gelarm стала технологическим партнером «Группы Астра» 1
29.06.2023 «Полиматика» и Gelarm заключили технологическое партнерство 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
28.03.2023 «T1 интеграция» и Gelarm заключили партнерское соглашение 1
20.03.2023 «Программный продукт» будет внедрять отечественные решения по управлению ИТ-инфраструктурой 1
14.03.2023 Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных 1
18.11.2022 «Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
09.06.2022 Gelarm, разработчик решения Gelarm Infrastructure Management System, награжден премией CNews «Импортозамещение года» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Ушанов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Gelarm - Геларм 37 9
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12841 2
МегаФон 8993 2
Directum - Директум 1103 2
InfoWatch - Инфовотч 1026 2
UseTech - Юзтех Интеграция 52 2
Softline - Софтлайн 2862 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Цифровые активы 123 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 592 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4196 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2173 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1910 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 394 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3933 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 2
Trigger - Триггер - триггерная система 280 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1696 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 944 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2936 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4120 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13879 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6779 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10606 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1191 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 117 1
Script - Скрипт 497 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 405 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1999 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2250 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 1
Gelarm Infrastructure Management System - GIMS 7 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 2
Linux OS 10049 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
UseTech - UseBus 29 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 1
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - DCAP-система 9 1
IBM Tivoli 281 1
Dell Looking Glass 22 1
Меденцев Константин 98 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1018 2
Сотин Денис 205 2
Чернышев Андрей 69 2
Воронин Павел 139 2
Истомин Константин 56 2
Кондратенко Кирилл 19 2
Андрианов Павел 84 2
Галкин Николай 107 2
Фокин Валерий 46 2
Гимранов Ринат 122 2
Кирьянова Александра 138 2
Тараторин Александр 58 2
Шинкарев Александр 32 2
Амалицкая Маргарита 31 2
Ерошкин Павел 33 2
Дьяконов Юрий 3 2
Сучалкин Анатолий 2 2
Соломаха Александр 2 2
Микрюков Валерий 28 1
Сизов Леонид 3 1
Трифонов Владимир 12 1
Игнатова Людмила 31 1
Панкратов Илья 7 1
Воротынцев Григорий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 2
Экономический эффект 1080 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 1
Энергетика - Energy - Energetically 5139 1
CNews Инновация года - награда 111 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews FORUM Кейсы 225 3
CNews AWARDS - награда 521 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
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