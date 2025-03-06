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Ушанов Илья
Ушанов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Меденцев Константин 98 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Сотин Денис 205 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Воронин Павел 139 2
|Истомин Константин 56 2
|Кондратенко Кирилл 19 2
|Андрианов Павел 84 2
|Галкин Николай 107 2
|Фокин Валерий 46 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Кирьянова Александра 138 2
|Тараторин Александр 58 2
|Шинкарев Александр 32 2
|Амалицкая Маргарита 31 2
|Ерошкин Павел 33 2
|Дьяконов Юрий 3 2
|Сучалкин Анатолий 2 2
|Соломаха Александр 2 2
|Микрюков Валерий 28 1
|Сизов Леонид 3 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Игнатова Людмила 31 1
|Панкратов Илья 7 1
|Воротынцев Григорий 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170187.
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