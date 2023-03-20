Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Инфраструктура
|

«Программный продукт» будет внедрять отечественные решения по управлению ИТ-инфраструктурой

Компания «Программный продукт» заключила партнерское соглашение с компанией Gelarm. Статус партнеров позволит группе компаний использовать решения вендора в реализации проектов и поставлять их заказчикам. «Программный продукт» сможет привлекать специалистов партнера для оказания консультаций как по решениям Gelarm, так и в целом по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга, инвентаризации, корпоративных хранилищ данных.

Компания Gelarm (ООО «Геларм») основана в 2017 г. командой экспертов в области проектирования и разработки систем мониторинга, управления ИТ-инфраструктурой и технологическими процессами предприятий. Флагманским решением вендора является линейка комплексных систем Gelarm Infrastructure Management System (GIMS): GIMS Automation – система для интеграции различных информационных систем между собой. Система обеспечивает подключения к различным источникам данных, сценарии обработки информации, триггеры для запуска сценариев обработки информации; GIMS Monitoring – система мониторинга сервисов организации. Система обеспечивает сбор и корреляцию событий сервисов, сбор метрик производительности и качества сервисов; GIMS Inventory – система инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры. Система обеспечивает построение топологий инфраструктуры, создание моделей данных описывающих классы объектов, связей и их атрибуты.

Преимущество использования решений GIMS при реализации проектов заключается прежде всего в отсутствии санкционного давления и значительном снижении технологических, финансовых и страховых рисков за счет высокого качества программ и лояльной ценовой политики. В 2022 г. компания была награждена премией CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой».

Партнерство позволит предоставить заказчикам «Программного продукта» выбор отечественных технологий для реализации проектов разного уровня сложности. Решения Gelarm внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, что особенно актуально в свете государственной стратегии импортозамещения.

Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source
ит в госсекторе

«Gelarm давно и успешно работает с компанией «Программный продукт», которая уже сейчас обладает подтвержденной экспертизой по нашим решениям. Мы уверены, что новый этап в наших партнерских отношениях окажет положительный эффект на бизнес, и мы сможем реализовывать еще более амбициозные проекты в обозримом будущем», — отметил генеральный директор Gelarm Илья Ушанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

EPAM ощутил потери от ухода из России, но не смог продать российский бизнес

Тагир Яппаров стал вице-президентом Softline

В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо

EPAM потратит $500 миллионов на выкуп собственных акций

В России тестируется приложение для покупки гражданами физического золота

Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще