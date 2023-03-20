«Программный продукт» будет внедрять отечественные решения по управлению ИТ-инфраструктурой

Компания «Программный продукт» заключила партнерское соглашение с компанией Gelarm. Статус партнеров позволит группе компаний использовать решения вендора в реализации проектов и поставлять их заказчикам. «Программный продукт» сможет привлекать специалистов партнера для оказания консультаций как по решениям Gelarm, так и в целом по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга, инвентаризации, корпоративных хранилищ данных.

Компания Gelarm (ООО «Геларм») основана в 2017 г. командой экспертов в области проектирования и разработки систем мониторинга, управления ИТ-инфраструктурой и технологическими процессами предприятий. Флагманским решением вендора является линейка комплексных систем Gelarm Infrastructure Management System (GIMS): GIMS Automation – система для интеграции различных информационных систем между собой. Система обеспечивает подключения к различным источникам данных, сценарии обработки информации, триггеры для запуска сценариев обработки информации; GIMS Monitoring – система мониторинга сервисов организации. Система обеспечивает сбор и корреляцию событий сервисов, сбор метрик производительности и качества сервисов; GIMS Inventory – система инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры. Система обеспечивает построение топологий инфраструктуры, создание моделей данных описывающих классы объектов, связей и их атрибуты.

Преимущество использования решений GIMS при реализации проектов заключается прежде всего в отсутствии санкционного давления и значительном снижении технологических, финансовых и страховых рисков за счет высокого качества программ и лояльной ценовой политики. В 2022 г. компания была награждена премией CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой».

Партнерство позволит предоставить заказчикам «Программного продукта» выбор отечественных технологий для реализации проектов разного уровня сложности. Решения Gelarm внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, что особенно актуально в свете государственной стратегии импортозамещения.

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«Gelarm давно и успешно работает с компанией «Программный продукт», которая уже сейчас обладает подтвержденной экспертизой по нашим решениям. Мы уверены, что новый этап в наших партнерских отношениях окажет положительный эффект на бизнес, и мы сможем реализовывать еще более амбициозные проекты в обозримом будущем», — отметил генеральный директор Gelarm Илья Ушанов.