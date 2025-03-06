Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170187
ИКТ 13255
Организации 10398
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25207
Персоны 72840
География 2760
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2584
Мероприятия 843

Gelarm Infrastructure Management System GIMS

В состав Gelarm Infrastructure Management System (GIMS) входит система для интеграции информационных систем между собой, система мониторинга сервисов организации и система инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры.


06.03.2025 Компания Gelarm стала технологическим партнером «Группы Астра» 1
29.06.2023 «Полиматика» и Gelarm заключили технологическое партнерство 1
28.03.2023 «T1 интеграция» и Gelarm заключили партнерское соглашение 1
20.03.2023 «Программный продукт» будет внедрять отечественные решения по управлению ИТ-инфраструктурой 1
14.03.2023 Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных 1
18.11.2022 «Сиссофт» и Gelarm объявили о старте совместной работы 1
09.06.2022 Gelarm, разработчик решения Gelarm Infrastructure Management System, награжден премией CNews «Импортозамещение года» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Gelarm Infrastructure Management System и организации, системы, технологии, персоны:

Gelarm - Геларм 37 7
Softline - Софтлайн 2862 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2173 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 394 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 2
Trigger - Триггер - триггерная система 280 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 191 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2164 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Видеокамера - Camcorder 2272 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5378 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2037 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2250 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1910 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 341 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6673 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5120 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 202 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 537 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 273 1
IBM Tivoli 281 1
Ушанов Илья 9 7
Воротынцев Григорий 10 1
Прянишников Николай 294 1
Трифонов Владимир 12 1
Игнатова Людмила 31 1
Панкратов Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 1
Энергетика - Energy - Energetically 5139 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще