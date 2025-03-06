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Gelarm Infrastructure Management System GIMS
В состав Gelarm Infrastructure Management System (GIMS) входит система для интеграции информационных систем между собой, система мониторинга сервисов организации и система инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры.
Gelarm Infrastructure Management System и организации, системы, технологии, персоны:
|Ушанов Илья 9 7
|Воротынцев Григорий 10 1
|Прянишников Николай 294 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Игнатова Людмила 31 1
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