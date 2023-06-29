«Полиматика» и Gelarm заключили технологическое партнерство

Компания «Полиматика» (ГК Softline), разработчик self-service аналитических инструментов BI и ML/AI, и компания Gelarm, создающая решения в области проектирования и разработки систем мониторинга, управления ИТ-инфраструктурой и технологическими процессами предприятий, объявили о технологическом партнерстве и старте совместной работы по созданию современных инструментов для построения корпоративных хранилищ данных (КХД).

Интегрированное совместное решение от Gelarm и «Полиматики» позволяет реализовать КХД и наполнить его данными из множества необходимых источников, построить на его основе интерактивную систему отчетности и продвинутой аналитики данных на основе механизмов и инструментов машинного обучения (Machine Learning). Инструменты Gelarm позволяют собирать, нормализовывать, обогащать и преобразовывать данные непосредственно из источников, оперативно и гарантированно доставляя их в хранилище. Продукты «Полиматики», в свою очередь, позволяют сформировать многомерные массивы данных для исследовательской аналитики и создавать аналитические панели в режиме самообслуживания для отслеживания и прогнозирования ключевых показателей, а также предоставления детальной информации в разных разрезах.

Благодаря высокому уровню автоматизации продуктов (low code/no code) для создания и обслуживания сложнейшей по своей сути комплексной системы управления данными, организациям не понадобятся разработчики экспертного уровня.

Используя комплексное решение от компаний Gelarm и «Полиматика», клиенты получают возможность извлечь новые знания из массивов неструктурированных данных в кратчайшие сроки и обеспечить еще более точное принятие управленческих решений.

«Разработанная нашей компанией линейка программных продуктов Gelarm Infrastructure Management System (GIMS) уже сейчас во многом превосходит мировые аналоги в сфере мониторинга, инвентаризации данных и управления КХД, что позволяет нашим клиентам эффективно реализовывать импортонезависимую политику, в том числе в критически важных отраслях экономики. Партнерство с компанией "Полиматика", являющейся признанным лидером в области анализа больших данных и машинного обучения, обеспечит пользователей нашего совместного решения новейшими и удобными аналитическими инструментами для построения КХД, обработки, анализа и визуализации данных», — отметил Илья Ушанов, генеральный директор Gelarm.

«Продукты "Полиматики" и Gelarm прекрасно дополняют друг друга, обеспечивая полный цикл аналитического процесса от момента появления данных, например, в форме изображения с видеокамеры, до запуска автоматической цепочки принятия решений как реакции на то, что зафиксировала камера. Совместное решение хорошо подойдет для создания интеллектуального мониторинга производственных процессов в промышленности, энергетике, телекоме и других отраслях с большим количеством разнообразных источников данных», — сказал Григорий Воротынцев, коммерческий директор компании «Полиматика».