Gelarm, разработчик решения Gelarm Infrastructure Management System, награжден премией CNews «Импортозамещение года»

7 июня 2022 г. компания Gelarm, разработчик решения Gelarm Infrastructure Management System (GIMS), была награждена премией CNews «Импортозамещение года» в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой». Задачей премии являлось выделение технологий, наиболее успешных проектов и значимых персон, оказывающих заметное влияние на процесс импортозамещения в России в условиях беспрецедентной санкционной нагрузки, привлечение общественного внимания к успешным командам и решениям, а также поддержка усилий разработчиков и заказчиков. Премия вручалась в рамках мероприятия «CNews Forum Кейсы».

«Награда CNews для Gelarm – это первая публичная награда и важное событие в истории нашей компании. Команду экспертов Gelarm составляют специалисты самого высокого класса, обладающие сертификацией по международным стандартам. Созданная нами линейка программных продуктов Gelarm Infrastructure Management System не только является зрелой заменой решений ряда ушедших из России компаний, но и зачастую превосходит их в функциональности. От лица нашей команды благодарю CNews и Экспертный совет премии за эту награду, которая, несомненно, вдохновит нас на создание еще более интересного и полезного функционала систем, входящих в GIMS», – сказал генеральный директор Gelarm Илья Ушанов.

В состав Gelarm Infrastructure Management System (GIMS) входят три независимые, но бесшовно интегрируемые между собой системы для сбора параметров доступности и производительности почти с любого оборудования и информационных систем, комплексных параметров мониторинга для расчета контрактных показателей SLA, инвентарной информации почти с любого оборудования, а также для мониторинга с точки зрения конечного пользователя, быстрого внедрения инструментов для формирования консолидированной отчетности и многое другое.

Решение GIMS состоит из:

GIMS Automation – система для интеграции различных информационных систем между собой. Система обеспечивает подключения к различным источникам данных, сценарии обработки информации, триггеры для запуска сценариев обработки информации.

– система для интеграции различных информационных систем между собой. Система обеспечивает подключения к различным источникам данных, сценарии обработки информации, триггеры для запуска сценариев обработки информации. GIMS Monitoring – система мониторинга сервисов организации. Система обеспечивает сбор и корреляцию событий сервисов, сбор метрик производительности и качества сервисов.

– система мониторинга сервисов организации. Система обеспечивает сбор и корреляцию событий сервисов, сбор метрик производительности и качества сервисов. GIMS Inventory – система инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры. Система обеспечивает построение топологий инфраструктуры, создание моделей данных описывающих классы объектов, связей и их атрибуты.

Gelarm проводит технические консультации как по своим продуктам, так и в целом по вопросам поддержки и внедрения систем мониторинга, инвентаризации, корпоративных хранилищ данных, обеспечивая клиентов компании высоким уровнем сервиса и технической поддержки даже в условиях санкционных ограничений.