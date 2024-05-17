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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Tantor Labs Astra DB Tantor Platform Астра база данных тантор платформа СУБД

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД

Tantor — это разработанная на основе PostgreSQL СУБД российского производства с повышенной производительностью и встроенной системой администрирования и мониторинга. Продукт включен в реестр Минцифры России и подходит для использования в ИТ-инфраструктурах на базе ОС Astra Linux. В качестве преимуществ Tantor разработчик выделяет улучшения в ядре для большей производительности БД при повышенных нагрузках, функционал для быстрой бесшовной миграции, возможности для работы в режиме отказоустойчивого кластера, централизованного управления и мониторинга без командной строки.


17.05.2024 Выпущена новая версия платформы Tantor

го продукта, предназначенного для управления и мониторинга баз данных основе PostgreSQL — платформы Tantor 4.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Это «мажорный» релиз, в кото
24.04.2024 СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость

ения процессами корпоративного казначейства» класса TMS (Treasury Management System) FinAxio и СУБД Tantor, проведя серию испытаний. Оба продукта развернуты в среде операционной системы Astra L
19.04.2024 Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor

«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и Directum завершили серию проверок совместимости СУБД Tantor в редакциях Basic и Special Edition с линейкой продуктов Directum. Разработчики гарант
12.04.2024 СУБД Tantor совместима с платформой CK-11

Ready for Astra. В ходе экспертизы подтверждено, что CK-11 полностью совместим с отечественной СУБД Tantor версии 15.2.3. Теперь энергокомпании могут использовать данный программный комплекс дл
12.04.2024 Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor

хнической ИТ-поддержки (ЦТИТП) объявляет о запуске Центра компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor. Данное решение обеспечит заказчикам бесперебойную эксплуатацию ИТ-систем, построенных
15.03.2024 Подтверждена совместимость платформы бизнес-аналитики «Навигатор» и СУБД Tantor

СУБД Tantor SE 15 (продукт «Тантор Лабс», входит в «Группу Астра») и платформа бизнес-аналитики «Н
26.02.2024 «Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL

ПАК Tantor XData На российский рынок выпущен новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor
17.01.2024 Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — универсального инструмента, предназначенного для управления базами данных на основе

18.12.2023 Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor

глашение об эксклюзивной дистрибьюции, согласно которому с декабря 2023 г. специальная версия СУБД «Tantor Special Edition 1C» будет поставляться заказчикам по всей России только через сеть пар
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor

дукты. Комплексное тестирование корректности работы решений XSQUARE (в частности LCDP) в среде СУБД Tantor уже началось, и как итог – продукт XSQUARE LCDP получил официальный сертификат в рамка
25.10.2023 В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni

новой версии модульной платформы администрирования и мониторинга баз данных (БД) на базе PostgreSQL Tantor 3.2. Разработчик продолжает выпуск минорных релизов – в Tantor 3.2 был сделан р
Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров

ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга С
03.08.2023 Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных

о выпуске новой версии модульной платформы администрирования и мониторинга СУБД на базе PostrgeSQL Tantor 3.0. Среди ключевых обновлений стоит отметить поддержку интеграции и управления класте
04.07.2023 Вышла новая версия платформы Tantor 2.1

о выходе релиза модульной платформы администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL Tantor 2.1. В новой версии добавлен ряд новых возможностей, а также улучшена работа существую
03.07.2023 «Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition

Функциональное тестирование подтвердило, что «Ма-3» корректно работает с СУБД Tantor SE версии 15.1 под управлением операционной системой Astra Linux Special Edition и вып
21.06.2023 Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15

Реализованные в Tantor Special Edition 15 изменения направлены на повышение производительности БД, упрощение

13.06.2023 «Русгидро» перешло на СУБД российского производства Tantor на основе PostgreSQL

ПАО «Русгидро» перешло к промышленной эксплуатации СУБД и платформы администрирования и мониторинга Tantor. Пилотный запуск стартовал в начале 2023 г., и уже в мае 2023 г. энергохолдинг перешел
06.06.2023 Релиз платформы мониторинга и администрирования БД Tantor 2.0

сообщает о выходе релиза модульной платформы администрирования и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor 2.0. В новой версии добавлен модуль Advanced Analytics, предназначенный для расширенно
06.04.2023 Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13

Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor версии 1.13. К числу ключевых нововведений относятся добавление поддержки профиля нагрузки «1С» в модуль pg_configurator, а также реализация механизма автоматического распознавания БД по
22.03.2023 ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД

Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и мониторинга БД, и ведущим цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group. В качестве цели в документе обозначена совместная работа в обл
01.03.2023 «Тантор лабс» выпустила новую версию платформы мониторинга и администрирования БД Tantor

Входящая в ГК «Астра» компания «Тантор лабс» объявила о релизе платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor версии 1.12. В продукт интегрирован один из самых популярных анализаторов планов запросов на основе сервиса explain.tensor.ru, при этом доступны два варианта отображения информации. Сист
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

ло подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition и может выполнять все за
17.02.2023 ГК «Астра» и группа «Вартон» перешли на СУБД Tantor

ля работы при повышенных нагрузках промышленной системы управления базами данных на российскую СУБД Tantor SE 1C под управлением ОС Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представи
13.10.2022 Создатели Astra Linux купили российского разработчика СУБД на базе PostrgreSQL

Покупка Tantor Labs Группа «Астра», известная своей разработкой отечественной ОС Astra Linux купила контрольный пакет долей российской компании Tantor Labs. Приобретенный актив представляет собо

Публикаций - 203, упоминаний - 258

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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 99 2
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РАН - Российская академия наук 1786 2
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 33 2
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 5 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 85 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 28 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 8 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 14 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 19 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 4 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 8 1
Газпром Корпоративный университет НОУ - Газпром Корпоративный институт НОУ 11 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 2 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 10 1
Омский АТК БПОУ - Омский автотранспортный колледж БПОУ 1 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
Т1 Цифровая академия 34 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 323 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 158 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 380 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1424 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 889 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 51 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 71 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 28 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 338 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 231 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 193 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 38 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 70 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 52 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 62 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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