РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД

Выпущена новая версия платформы Tantor го продукта, предназначенного для управления и мониторинга баз данных основе PostgreSQL — платформы Tantor 4.0. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Это «мажорный» релиз, в кото

СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость ения процессами корпоративного казначейства» класса TMS (Treasury Management System) FinAxio и СУБД Tantor, проведя серию испытаний. Оба продукта развернуты в среде операционной системы Astra L

Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и Directum завершили серию проверок совместимости СУБД Tantor в редакциях Basic и Special Edition с линейкой продуктов Directum. Разработчики гарант

СУБД Tantor совместима с платформой CK-11 Ready for Astra. В ходе экспертизы подтверждено, что CK-11 полностью совместим с отечественной СУБД Tantor версии 15.2.3. Теперь энергокомпании могут использовать данный программный комплекс дл

Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor хнической ИТ-поддержки (ЦТИТП) объявляет о запуске Центра компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor. Данное решение обеспечит заказчикам бесперебойную эксплуатацию ИТ-систем, построенных

Подтверждена совместимость платформы бизнес-аналитики «Навигатор» и СУБД Tantor СУБД Tantor SE 15 (продукт «Тантор Лабс», входит в «Группу Астра») и платформа бизнес-аналитики «Н

«Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL ПАК Tantor XData На российский рынок выпущен новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) Tantor

Платформа Tantor 3.3 выучила русский язык и предоставила ряд новых возможностей для пользователей Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы Tantor — универсального инструмента, предназначенного для управления базами данных на основе

Фирма «1С» стала эксклюзивным дистрибьютором Tantor глашение об эксклюзивной дистрибьюции, согласно которому с декабря 2023 г. специальная версия СУБД «Tantor Special Edition 1C» будет поставляться заказчикам по всей России только через сеть пар

XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor дукты. Комплексное тестирование корректности работы решений XSQUARE (в частности LCDP) в среде СУБД Tantor уже началось, и как итог – продукт XSQUARE LCDP получил официальный сертификат в рамка

В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni новой версии модульной платформы администрирования и мониторинга баз данных (БД) на базе PostgreSQL Tantor 3.2. Разработчик продолжает выпуск минорных релизов – в Tantor 3.2 был сделан р

Вадим Яценко, Tantor Labs: Наша СУБД готова полноценно конкурировать с предложениями западных вендоров ть с предложениями западных вендоров Вадим Яценко Генеральный директор В октябре 2022 года компания Tantor Labs, российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга С

Новый релиз платформы Tantor 3.0 повысит отказоустойчивость баз данных о выпуске новой версии модульной платформы администрирования и мониторинга СУБД на базе PostrgeSQL Tantor 3.0. Среди ключевых обновлений стоит отметить поддержку интеграции и управления класте

Вышла новая версия платформы Tantor 2.1 о выходе релиза модульной платформы администрирования и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL Tantor 2.1. В новой версии добавлен ряд новых возможностей, а также улучшена работа существую

«Национальная платформа» и «Тантор лабс» протестировали «Ма-3» на совместимость с Tantor Special Edition Функциональное тестирование подтвердило, что «Ма-3» корректно работает с СУБД Tantor SE версии 15.1 под управлением операционной системой Astra Linux Special Edition и вып

Компания «Тантор лабс» выпустила новую версию СУБД Tantor Special Edition 15 Реализованные в Tantor Special Edition 15 изменения направлены на повышение производительности БД, упрощение

«Русгидро» перешло на СУБД российского производства Tantor на основе PostgreSQL ПАО «Русгидро» перешло к промышленной эксплуатации СУБД и платформы администрирования и мониторинга Tantor. Пилотный запуск стартовал в начале 2023 г., и уже в мае 2023 г. энергохолдинг перешел

Релиз платформы мониторинга и администрирования БД Tantor 2.0 сообщает о выходе релиза модульной платформы администрирования и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor 2.0. В новой версии добавлен модуль Advanced Analytics, предназначенный для расширенно

Компания «Тантор лабс» представила обновленную платформу мониторинга и администрирования БД Tantor 1.13 Российский разработчик СУБД компания «Тантор лабс» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor версии 1.13. К числу ключевых нововведений относятся добавление поддержки профиля нагрузки «1С» в модуль pg_configurator, а также реализация механизма автоматического распознавания БД по

ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и мониторинга БД, и ведущим цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group. В качестве цели в документе обозначена совместная работа в обл

«Тантор лабс» выпустила новую версию платформы мониторинга и администрирования БД Tantor Входящая в ГК «Астра» компания «Тантор лабс» объявила о релизе платформы мониторинга и администрирования баз данных Tantor версии 1.12. В продукт интегрирован один из самых популярных анализаторов планов запросов на основе сервиса explain.tensor.ru, при этом доступны два варианта отображения информации. Сист

«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов ло подтверждено, что агент «Гарда БД» корректно работает с системой управления базами данных (СУБД) Tantor SE версии 14.4 под управлением ОС Astra Linux Special Edition и может выполнять все за

ГК «Астра» и группа «Вартон» перешли на СУБД Tantor ля работы при повышенных нагрузках промышленной системы управления базами данных на российскую СУБД Tantor SE 1C под управлением ОС Astra Linux Special Edition. Об этом CNews сообщили представи