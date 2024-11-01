Платформа КОТМИ-14 совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

Специалисты «Группы Астра» завершили серию испытаний совместимости программного комплекса КОТМИ-14 версии 2.3 от компании «Децима» с ОС Astra Linux 1.7 и СУБД Tantor Basic 15.2.1. Результаты проверок продемонстрировали, что все три продукта корректно работают в едином ИТ-контуре, и пользователям доступен весь их функционал. Работоспособность совместного решения подтверждают сертификаты, выданные в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программный комплекс КОТМИ-14 – это информационно-технологическая платформа SCADA/EMS/DMS/OMS с конфигурируемым набором приложений для широкого спектра задач электро- и теплоэнергетики. Решение предназначено для создания диспетчерских информационно-управляющих систем реального времени и представляет собой новое поколение автоматизированных систем управления производством, передачей и распределением электроэнергии, ремонтами, эксплуатацией, отказами и пр. Благодаря своей масштабируемости КОТМИ-14 подходит для применения на множестве объектов: от подстанций и электростанций до центров управления сетями. Продукт зарегистрирован в реестре Минцифры под номером 5831.

«С помощью комплексного решения предприятия из разных секторов экономики, в том числе ТЭК, могут оперативно развернуть и при необходимости адаптировать под свои требования современную кроссплатформенную систему автоматизации процессов оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления. Теперь у российских организаций есть возможность выстраивать высокопроизводительные импортозамещенные инфраструктуры и вместе с тем обеспечивать рациональность инвестиций, необходимую технологичность и масштабируемость», – сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».