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Децима КОТМИ-14 ПАК
Программный комплекс КОТМИ-14 – это информационно-технологическая платформа SCADA/EMS/DMS/OMS с конфигурируемым набором приложений для спектра задач электро- и теплоэнергетики. Решение предназначено для создания диспетчерских информационно-управляющих систем реального времени и представляет собой автоматизированную система управления производством, передачей и распределением электроэнергии, ремонтами, эксплуатацией, отказами и пр. Продукт зарегистрирован в реестре Минцифры под номером 5831.
Децима и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 372 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
|Минаков Артем 4 1
|Гольцов Александр 78 1
|Рудевский Антон 39 1
|Трубочев Алексей 33 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147721 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
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