Программный комплекс КОТМИ-14 – это информационно-технологическая платформа SCADA/EMS/DMS/OMS с конфигурируемым набором приложений для спектра задач электро- и теплоэнергетики. Решение предназначено для создания диспетчерских информационно-управляющих систем реального времени и представляет собой автоматизированную система управления производством, передачей и распределением электроэнергии, ремонтами, эксплуатацией, отказами и пр. Продукт зарегистрирован в реестре Минцифры под номером 5831.