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Децима КОТМИ-14 ПАК


Программный комплекс КОТМИ-14 – это информационно-технологическая платформа SCADA/EMS/DMS/OMS с конфигурируемым набором приложений для спектра задач электро- и теплоэнергетики. Решение предназначено для создания диспетчерских информационно-управляющих систем реального времени и представляет собой автоматизированную система управления производством, передачей и распределением электроэнергии, ремонтами, эксплуатацией, отказами и пр. Продукт зарегистрирован в реестре Минцифры под номером 5831.


24.04.2025 «Децима» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта КОТМИ-14 с операционной системой «Ред ОС» 8 и 7.3. 2
18.11.2024 ПК «Котми-14» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
01.11.2024 Платформа КОТМИ-14 совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor 2
19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

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01.03.2022 «КОТМИ-14» на базе ОС Astra Linux и российского «железа» — сертифицированное решение для сектора энергетики 2

Публикаций - 5, упоминаний - 9

Децима и организации, системы, технологии, персоны:

Децима 8 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2009 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1262 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
Siemens AG - Siemens Group 2601 1
Норси-Транс - НТ 111 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 44 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Резонанс НПП 372 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4318 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11941 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 742 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68177 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1079 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25848 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52171 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31551 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3994 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6806 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20324 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 471 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1848 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 125 1
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура 13 1
Hacktivism - Хактивизм 211 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1288 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3202 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2321 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28606 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6920 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1642 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8795 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24621 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30332 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6257 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 208 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 63 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
IEK Group - МПС софт - MasterSCADA 25 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 286 1
Linux OS 10162 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Минаков Артем 4 1
Гольцов Александр 78 1
Рудевский Антон 39 1
Трубочев Алексей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 147721 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8919 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 2
Энергетика - Energy - Energetically 5198 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52200 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1319 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16612 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6340 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19038 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 361 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2488 1
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