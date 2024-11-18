ПК «Котми-14» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «ДЕЦИМА» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard версии 15 и ПК «КОТМИ-14». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Программный комплекс «КОТМИ-14» — отечественная информационно-технологическая платформа SCADA/EMS/DMS/OMS с конфигурируемым набором приложений для широкого спектра задач электро- и теплоэнергетики.

Решение предназначено для создания диспетчерских информационно-управляющих систем реального времени и представляет собой новое поколение автоматизированных систем управления производством, передачей и распределением электроэнергии, систем управления ремонтами и эксплуатацией, систем управления отказами и систем подготовки оперативного персонала.

Благодаря своей масштабируемости «КОТМИ-14» подходит для применения на множестве объектов: от электростанций и подстанций до многоуровневых центров управления сетями.

Продукт зарегистрирован в реестре отечественного ПО под номером 5831.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.