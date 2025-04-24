«Децима» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта КОТМИ-14 с операционной системой «Ред ОС» 8 и 7.3.

В ходе совместных испытаний программного продукта КОТМИ-14 и операционной системы «Ред ОС», проведенных специалистами компаний ООО «Децима» и ООО «Ред Софт», тестировалась установка и функционирование программного продукта КОТМИ-14 в среде операционной системы «Ред ОС» 8 и 7.3. При выполнении проверок установлено штатное взаимодействие компонентов программных продуктов. Ошибок и проблем в работе не зафиксировано. Об этом CNews сообщили представители «Децима».

Программный комплекс КОТМИ-14, производства ООО «Децима», представляет собой новое поколение российских автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) для комплексной автоматизации бизнес-процессов оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления предприятий. ПК «КОТМИ-14» включен в реестр российского ПО Минцифры №5831.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций соответствующая требованиям POSIX и LSB 4.1. «Ред ОС» включена в реестр российского ПО Минцифры России и сертифицирована ФСТЭК России.

Данный результат является комплексным отечественным решением, которое отвечает требованиям информационной безопасности и обеспечивает технологическую независимость критически важных информационных систем. В условиях реализации задач по импортозамещению и защите промышленных данных, сотрудничество между российскими разработчиками программного обеспечения открывает новые возможности для создания устойчивой цифровой инфраструктуры в различных отраслях экономики.