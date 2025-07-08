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Schneider Electric Aveva Wonderware

Schneider Electric - Aveva - Wonderware

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 В PT ICS расширились возможности для контроля за соблюдением требований ИБ на предприятиях 1
02.04.2024 Российский рынок разработки ПО растет на 15% в год 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
06.02.2024 Сергей Полевой -

Сергей Полевой, «Терралинк Технолоджис»: Промышленность уже сегодня может перейти на отечественное ПО

 1
18.04.2023 Positive Technologies обновила PT Sandbox 1
19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

 1
24.08.2022 УЦСБ и «Вега-ГАЗ» объявили о совместимости АСУ ТП со средствами защиты информации 1
17.05.2022 MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами 1
03.09.2021 «Ай-теко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 6
02.11.2020 Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня 4
02.10.2019 Завершился очередной этап модернизации дата-центра «Трастинфо» 1
02.09.2019 Wonderware Форум 2019. Ускорение инноваций: преобразите своё цифровое будущее 6
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных 1
18.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 4
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК 1
04.09.2018 Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018 4
23.10.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи на руднике «Таймырский» компании «Норникель» 1
12.10.2017 Wonderware Форум 4.0 7
19.09.2017 Wonderware Форум 4.0 по промышленной автоматизации и IIoT пройдет 12 октября в Москве 6
05.09.2017 12 октября в Москве состоится Wonderware Форум 4.0 7
07.07.2017 «Софтинтегро» внедрила систему радиосвязи и позиционирования на руднике «Заполярный» компании «Норникель» 1
14.04.2016 Schneider Electric обновила систему PlantStruxure PES до версии 4.1 1
25.11.2014 «РТСофт» представил инструментальную программную платформу «Платинум-РТ» 1
10.06.2013 Invensys устранила уязвимости, обнаруженные экспертами PositiveTechnologies 1
20.05.2013 Разработчики АСУЗ представят свои новинки на форуме «ПТА. Интеллектуальное здание – 2013» 1
08.11.2012 Названы самые уязвимые промышленные ИТ-системы 1
19.06.2012 В МГСУ создана система мониторинга и интеллектуального управления зданием 1
26.05.2008 Пензенская ТЭЦ-1 автоматизировала сбор и передачу технологической информации 1
19.05.2008 Уязвимость в ПО позволяет осуществить сбой в работе электростанций 1
24.01.2008 В Мордовском филиале ТГК-6 внедрили ССПИ 1
24.10.2007 «Весть» внедрит MES-систему в ОАО «Куриное Царство» 1
24.05.2007 ТЭЦ «Полюс» построила единую АСУ ТП 1
03.02.2005 Котласский ЦБК внедряет информационно-измерительную систему 1

Публикаций - 37, упоминаний - 73

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 582 9
Klinkmann - Клинкманн 11 8
Schneider Electric - Aveva - Авева 45 7
Сумма Технологий 23 7
Siemens AG - Siemens Group 2605 7
SAP SE 5350 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5074 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1330 4
Honeywell 287 4
РТСофт - RTSoft 92 4
8552 3
Yandex - Яндекс 7880 2
IBM - International Business Machines Corp 9484 2
Ростелеком 10024 2
Oracle Corporation 6770 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
Salesforce 435 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Unitronics - Юнитроникс 3 2
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 2
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 17 2
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 2
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 2
Labware 5 2
StarLims 5 2
Телрос 36 2
TerraLink - ТерраЛинк 287 2
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
Microsoft Corporation 24925 1
Крок - Croc 1787 1
Accenture plc 687 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Google LLC 12007 1
АйТи 1391 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13408 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Softline - Софтлайн 3030 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 525 5
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 2
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 2
Газпром нефть 645 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2904 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Почта России ПАО 2180 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 1
IKEA - ИКЕА 161 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
Экспотроника ВК 40 1
Т Плюс - Пензенская ТЭЦ-1 1 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 547 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
СО ЕЭС РДУ - Региональные диспетчерские управления энергосистемы 12 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 27 1
Резонанс НПП 375 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 529 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 491 1
Илим ГК - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат 3 1
Т Плюс ПАО - Саранская ТЭЦ-2 3 1
Черкизово ГК - Куриное царство 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3158 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4503 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5023 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 23
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