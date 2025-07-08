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Schneider Electric Aveva Wonderware
УПОМИНАНИЯ
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|Цветков Сергей 19 3
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 3
|Орешкин Сергей 6 2
|Колтунцев Алексей 2 2
|Иванов Андрей 58 2
|Пугачев Михаил 2 2
|Шитов Константин 2 2
|Полевой Сергей 3 2
|Соболев Николай 3 2
|Трапезин Владимир 30 1
|Васильев Евгений 122 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Александров Юрий 4 1
|Надеин Андрей 16 1
|Чибисов Дмитрий 13 1
|Нафталь Вадим 1 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 26 1
|Бажин Владимир 2 1
|Шестаков Александр 38 1
|Керейник Юрий 4 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Руденко Дмитрий 31 1
|Филатов Евгений 29 1
|Сериченко Денис 1 1
|Цыбулевская Ольга 1 1
|Волков Андрей 15 1
|Шойхет Борис 11 1
|Зарецкий Николай 1 1
|Шарашкин Александр 1 1
|Соколова Ольга 25 1
|Паршин Константин 63 1
|Григорьева Мария 25 1
|Каем Кирилл 40 1
|Биветски Андрей 14 1
|Дутов Сергей 9 1
|Диланян Вартан 16 1
|Каменева Жамиля 11 1
|New Scientist 1448 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 53 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8245 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1038 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 2
|МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 44 1
|ЦНИИБ - Центральный научно-исследовательский институт бумаги 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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