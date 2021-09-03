В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности

В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности.

«Витте про» предлагает полный спектр услуг по разработке, внедрению, технической поддержке и сопровождению бизнес-приложений. Помогает предприятиям и организациям решать задачи в области автоматизации управления предприятием и промышленным производством, планирования производства, управления качеством, промышленной безопасности и экологии, оказывает услуги ИТ-консалтинга и информационно-технического обеспечения.

«Витте про» ориентирована на заказчиков из нефтегазовой отрасли.

Команда на данный момент насчитывает более 330 человек, компания ведет проекты в 26 регионах России. Экспертиза специалистов базируется на многолетнем опыте работы с ИТ-подразделениями крупных компаний из ТЭК, промышленности, металлургии в части разработки, сопровождения и технической поддержки ИТ-систем управления, комплексных информационных систем и лабораторно-информационных систем.

Ключевые компетенции: решения на платформе SAP, в том числе SAP S4 HANA, ERP, HCM, BW, BI; решения на платформе «Босс-кадровик»; процессы и инструменты Master Data Management (MDM); системы управления производством; портальные решения; услуги по сопровождению баз данных.

«Витте про» объединяет передовые технологии мировых и отечественных производителей с собственными продуктами и наукоемкими наработками. Является партнером крупных холдингов, ведет обслуживание и внедрение лабораторных систем в одной из ключевых топливно-энергетической компаний страны. Сотрудничает с МГУ имени М.В. Ломоносова.

Команда имеет обширные компетенции по применению вендорских практик и решений на платформах SAP, Labware, StarLims, IBM, SharePoint, Oracle, «1C», Honeywell, Wonderware.

В составе «Витте про» сформирована команда с опытом внедрения и сопровождения решений в ГК «Лукойл», экспертизой и большим проектным опытом работы с SAP S4 HANA. Департамент интегрированных систем управления компании «Витте про» специализируется на оказании услуг поддержки и сопровождения интегрированных систем управления на базе SAP, налогового мониторинга, электронного документооборота, автоматизации управления персоналом (SAP HCM), разработки хранилищ данных SAP BW, разработки корпоративной отчетности на платформе SAP BO.

«Глубокая отраслевая экспертиза, мультивендорная практика, наличие собственных наукоемких разработок «Витте про» позволяют обеспечить для наших заказчиков эффективные решения всего комплекса задач по созданию, внедрению и эксплуатации современных технологий цифровизации промышленных предприятий», — сказал генеральный директор «Витте про» Михаил Пугачев.