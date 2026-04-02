Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS

«Босс. Кадровые системы» и «Ред Софт» подтвердили работоспособность HRM-системы «Босс» на базе «Ред ОС» ифры России, что дает заказчикам приоритет при госзакупках и упрощает переход с иностранных систем. HRM-система «Босс» автоматизирует процессы администрирования персонала и расчет заработной пл

HCM-система «Босс» компании SL Soft интегрирована с «1С:ЗУП» ов, вовлекать и удерживать персонал. Источником данных по персоналу для HCM-системы может выступать HRM-система «Босс». Однако с учетом практики использования решений «1С» для организации учетн

HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО а и работодателя — основа для взаимодействия в HR-процессах и позволяет настроить коммуникации внутри проектных команд для комфортной и результативной совместной работы в офисе или удаленно. В основе HCM-система «Босс» лежит Low-Code-платформа, использующая полностью импортонезависимый стек ПО. Продукт интегрируется с любой core HR-системой, включая HRM «Босс» и «1С:ЗУП», и имеет средства и

SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс» ес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. HRM-система «Босс» относится к классу систем управления персоналом и выполняет задачи централ

SL Soft (ГК Softline) завершила разработку HR-платформы «БОСС-HCM» ний и предоставляет единое цифровое рабочее пространство всем категориям сотрудников. HR-платформа «БОСС-HCM» решает задачи управления: организационным построением персонала (Organization manag

HRM-система «Босс» включена в реестр российского ПО программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №19436, наименование «Босс-HRM»). «У нас есть большой опыт автоматизации HR-процессов: в ритейле, страховом, фармац

«БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM» ссийский разработчик и правообладатель полнофункциональной системы управления персоналом комплекса «БОСС-кадровик» и системы автоматизации внутрихозяйственной деятельностью предприятий и органи

Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» «Босс. Кадровые системы» и НТЦ ИТ «РОСА» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов - системы управления персоналом «Босс-Кадровик» и операционной системы РОСА «Кобальт» в клиентском и серверном вариантах. В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность программного комплекса «Босс-Кадровик

Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик» в. По результатам проведенного тендера в качестве базы для проекта была выбрана российская система «БОСС-Кадровик». Новая система необходима для автоматизации процессов учета и управления компа

Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию Внешэкономбанком (ВЭБ) принял новую версию системы управления персоналом и расчета заработанной платы «Босс-Кадровик» на базе веб-технологий – БК-3 в промышленную эксплуатацию. О выпуске этой модернизированной версии было объявлено в конце 2016 г., спустя год она уже внедрена в одном из ведущих

Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS «БОСС. Кадровые системы» и «ФОРС Дистрибуция» объявили о завершении тестирования работоспособности полнофункциональной системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на базе платформы облачных сервисов SkyFORS.В 2016 г. компания «ФОРС Дистрибуция» объявила о старте программы SkyFORS, призванной помочь партнерам в развитии бизнеса по облачным

Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс БОСС. Кадровые системы» — производитель системы управления персоналом и расчета заработанной платы «БОСС-Кадровик» — объявила о появлении в линейке технологических реализаций своей системы прин

«БОСС-Кадровик» протестирован на СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter мных продуктов на базе платформы БОСС) и «Диасофт» (поставщик ИТ-решений для финансовых организаций) завершили тестирование работоспособности системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на базе СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter. Об этом CNews сообщили в «БОСС. Кадровых системах». «Диасофт» занимается разработкой системного программного об

Модуль тестирования и оценки персонала HRM-системы «БОСС-Кадровик» внедрен в «АйТи» Компания «БОСС. Кадровые системы» завершила проект по внедрению программного модуля, созданного на базе системы «БОСС-Кадровик» и предназначенного для тестирования и оценки персонала, в компании «АйТи» — российском системном интеграторе. Об этом CNews сообщили в «БОСС. Кадровых системах». Система оценки п

«БОСС. Кадровые системы» и DataLine предложат решения на «Платформе БОСС» по модели SaaS е отказоустойчивой виртуальной инфраструктуры DataLine и предоставлению права использования систем «БОСС-Кадровик», «БОСС-Компания» и «БОСС-Банк» по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «БОСС.

BSC обеспечивает расширенную поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик» в «АстраЗенека» ании BSC и «АстраЗенека Россия» заключили договор на расширенную техническую поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик». В рамках договора специалисты BSC будут осуществлять оперативную поддержку ра

«Шнейдер Электрик» реализует полномасштабное внедрение «БОСС-Кадровик» в России eider Electric приступила к реализации масштабного проекта внедрения системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» для всех своих новых предприятий в России, на которых данная система еще не вн

«Синергия» перешла на единую HRMS-систему на базе «БОСС-Кадровика» тель алкогольной продукции в России, перешла на единую корпоративную HRMS-систему на базе продукта «БОСС-Кадровик». Партнером по реализации проекта автоматизации кадрового менеджмента в сегмент

«БОСС. Кадровые системы» осуществила поставку тысячной лицензии системы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе ы» осуществила поставку тысячной лицензии системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе. Как сообщают в компании, на сегодняшний день 20% банков,

«Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик» olutions Consulting (BSC) сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» на горно-химическом предприятии «Апатит», входящем в группу «ФосАгро». Все раб

«БОСС-Кадровик» обеспечивает прозрачный переход на Microsoft SQL Server 2012 Компания «БОСС. Кадровые системы» завершила перевод всех компонентов системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на платформу Microsoft SQL Server 2012. Как результат, пользователи получили возможность переходить с MS SQL Server 2008 (или R2) на последнюю версию СУБД без необходимости допол

Платформа БОСС доступна в «облаке» едоставления компонентов платформы БОСС. Теперь комплексная система управления в составе продуктов «БОСС-Кадровик», «БОСС-Компания», «БОСС-Компания.Банк» доступна в облачном сервисе Windows Azu

«Синергия» внедряет систему управления персоналом на базе «БОСС-Кадровика» продукции, совместно с компанией GMCS оптимизирует процессы управления персоналом на базе системы «БОСС-Кадровик». До конца 2012 г. планируется построить единую корпоративную HRMS-систему, в к

GMCS тиражирует HR-систему на базе «БОСС-Кадровик» в подразделениях АК «Алроса» GMCS тиражирует HR-систему в трех подразделениях АК «Алроса», лидера алмазодобывающей отрасли России. В настоящий момент на работу в автоматизированной системе управления персоналом на базе «БОСС-Кадровик» переведены «Бриллианты Алроса» и «Единая сбытовая компания» АК «Алроса». В течение апреля 2012 г. будет завершено тиражирование системы «БОСС-Кадровик» в еще одном филиале

Администрация Воронежа управляет кадрами с помощью «БОСС-Кадровик» Компания «АйТи» завершила проект внедрения автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» в администрации городского округа города Воронеж. Внедрение решения позволило

«Апатит» приступает к пилотному тестированию «БОСС-Кадровика» ют к пилотному тестированию целевой бизнес-модели кадрового учета и расчета зарплаты в HRM-системе «БОСС-Кадровик». В ходе разработки проектных решений и утверждения технического проекта HRM-си

«АйТи» модернизирует HRM-систему «БОСС-Кадровик» в «Сибирском цементе» Компания «АйТи» выиграла конкурс на выполнение работ по модернизации HRM-системы «БОСС-Кадровик» в холдинговой компании «Сибирский цемент». В рамках проекта выполняется перено

«Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика» «Апатит», входящей в группу «ФосАгро», стартовал проект по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик». «Апатит» — это горнохимический комплекс, в состав которого входят четыре рудн

Inoventica и «АйТи» запустили управление кадрами в «облаке» Parking.ru, компания Группы Inoventica, и компания «БОСС. Кадровые системы» (группа компаний «АйТи») объявили о реализации проекта по предоставлению HRM-решения «БОСС-кадровик» по модели SaaS. В рамках проекта Parking.ru совместно с компанией «БОСС. Кадровые системы» впервые предложит отечественную HRM-систему «БОСС-Кадровик» по «облачной» модели

«БОСС-Кадровик» стал доступен из «облака» Parking.ru (Группа компаний Inoventica) и компания «БОСС. Кадровые системы» реализовали совместный проект по предоставлению системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» в виде «облачного» сервиса. Предприятия и организации получили возможность использовать российскую HRM-систему удаленно по модели «ПО как сервис» (SaaS). Основным преимуществом д

«Босс-Кадровик» стал бесплатным системы» (группа компаний «АйТи») выпустила бесплатную версию системы управления персоналом (HRMS) «Босс-Кадровик». Она получила название «Босс-Кадровик Express». Как рассказал CNews ген

«Аммофос» внедряет «БОСС-Кадровик» с помощью BSC ественном производителе фосфатных минеральных удобрений, стартовал проект по внедрению HRM-системы «БОСС-Кадровик». Границы проекта включают как автоматизацию кадрового учета и расчета заработн

Вышла новая версия автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» Компания «БОСС. Кадровые системы» объявила о выпуске обновления 5.05.01.01 программного продукта «БОСС-Кадровик». Новая версия системы управления персоналом, помимо обязательных нововведений

BSC внедряет HRM-систему «БОСС-Кадровик» на заводе «Потенциал» На заводе «Потенциал», который с 2008 г. входит в состав компании «Шнейдер Электрик», стартовал проект по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик». Реализацию проекта осуществляет компания BSC. Это уже не первый совместный проект «Шнейдер Электрик» и компании BSC. Начало сотрудничеству было положено в декабре 2008 г., когда

«Нонолет-КиТ» внедрил «БОСС-Кадровик» в объединенном «МДМ Банке» Компания «Нонолет-КиТ» завершила работы по внедрению системы «БОСС-Кадровик» в объединенном банке, образованном в результате слияния новосибирского «УРСА Банка» и московского «МДМ-Банка». В настоящий момент филиальная сеть «МДМ Банка» включает более 350 п

«БОСС-Кадровик» протестирован на совместимость с Windows 7 Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы управления персоналом «БОСС-Кадровик», объявила об успешном завершении тестирования на совместимость клиентской части программного продукта с Windows 7. Специальная программа сертификации Compatible with Windows 7 («

«БОСС. Кадровые системы» приняли участие в проекте консолидации Группы «Росгосстрах» Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы «БОСС-Кадровик», разработала дополнительный функционал, который обеспечил поддержку системы уп

«АльфаСтрахование» внедрила «БОСС-кадровик» во всех региональных представительствах Компания «АльфаСтрахование» завершила масштабный проект по внедрению единой информационной системы управления персоналом «БОСС-кадровик» во всех своих региональных представительствах. Успешная интеграция программного комплекса позволила оптимизировать и централизовать ключевые процессы HR-менеджмента, включая учет

«БОСС-Кадровик» интегрирован с сервисами HeadHunter я «БОСС. Кадровые системы» сообщила об интеграции автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» с сервисами HeadHunter – онлайн-ресурса для поиска работы и найма персонала. Р