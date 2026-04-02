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Softline Sl Soft БОСС Кадровые системы БОСС-HCM БОСС Кадровик HRMS

Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS

К базовым задачам, решаемым HR платформой «БОСС-HCM»,  относятся: управление организационным построением персонала (Organization management) и структурами оперативной подчиненности (СОП); управление профилированием и оцениванием (Profiling and Evaluation Management); управление развитием и вовлеченностью (Development and Engagement); Управление качеством персонала (TalantTech, Succession & Development); управление мотивацией и эффективностью персонала (Performance and Goals, Compensation), а также управление взаимодействием и процессами (BPM-Inside). Помимо стандартного функционала, «БОСС-НСM» – платформенное решение, обладающее инструментами коллективной разработки и кастомизации, что позволит адаптировать или расширить её функционал под требования любого заказчика. 

 

 

 

Наталия Зунина, Master of Business Administration, руководитель направления HR-консалтинга , БОСС. Кадровые системы "Система управления персоналом «БОСС» – современный инструмент цифровизации HR-процессов", Конференция CNews Цифровизация HR 12.10.2023 Москва

СОБЫТИЯ

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02.04.2026 «Босс. Кадровые системы» и «Ред Софт» подтвердили работоспособность HRM-системы «Босс» на базе «Ред ОС»

ифры России, что дает заказчикам приоритет при госзакупках и упрощает переход с иностранных систем. HRM-система «Босс» автоматизирует процессы администрирования персонала и расчет заработной пл
03.02.2025 HCM-система «Босс» компании SL Soft интегрирована с «1С:ЗУП»

ов, вовлекать и удерживать персонал. Источником данных по персоналу для HCM-системы может выступать HRM-система «Босс». Однако с учетом практики использования решений «1С» для организации учетн
24.12.2024 HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО

а и работодателя — основа для взаимодействия в HR-процессах и позволяет настроить коммуникации внутри проектных команд для комфортной и результативной совместной работы в офисе или удаленно. В основе HCM-система «Босс» лежит Low-Code-платформа, использующая полностью импортонезависимый стек ПО. Продукт интегрируется с любой core HR-системой, включая HRM «Босс» и «1С:ЗУП», и имеет средства и
13.11.2024 SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс»

ес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. HRM-система «Босс» относится к классу систем управления персоналом и выполняет задачи централ
26.07.2024 SL Soft (ГК Softline) завершила разработку HR-платформы «БОСС-HCM»

ний и предоставляет единое цифровое рабочее пространство всем категориям сотрудников. HR-платформа «БОСС-HCM» решает задачи управления: организационным построением персонала (Organization manag
01.11.2023 HRM-система «Босс» включена в реестр российского ПО

программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №19436, наименование «Босс-HRM»). «У нас есть большой опыт автоматизации HR-процессов: в ритейле, страховом, фармац
12.01.2023 «БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM»

ссийский разработчик и правообладатель полнофункциональной системы управления персоналом комплекса «БОСС-кадровик» и системы автоматизации внутрихозяйственной деятельностью предприятий и органи
20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт»

«Босс. Кадровые системы» и НТЦ ИТ «РОСА» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов - системы управления персоналом «Босс-Кадровик» и операционной системы РОСА «Кобальт» в клиентском и серверном вариантах. В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность программного комплекса «Босс-Кадровик
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»

в. По результатам проведенного тендера в качестве базы для проекта была выбрана российская система «БОСС-Кадровик». Новая система необходима для автоматизации процессов учета и управления компа
15.03.2018 Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию

Внешэкономбанком (ВЭБ) принял новую версию системы управления персоналом и расчета заработанной платы «Босс-Кадровик» на базе веб-технологий – БК-3 в промышленную эксплуатацию. О выпуске этой модернизированной версии было объявлено в конце 2016 г., спустя год она уже внедрена в одном из ведущих

12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS

«БОСС. Кадровые системы» и «ФОРС Дистрибуция» объявили о завершении тестирования работоспособности полнофункциональной системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на базе платформы облачных сервисов SkyFORS.В 2016 г. компания «ФОРС Дистрибуция» объявила о старте программы SkyFORS, призванной помочь партнерам в развитии бизнеса по облачным

19.12.2016 Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс

БОСС. Кадровые системы» — производитель системы управления персоналом и расчета заработанной платы «БОСС-Кадровик» — объявила о появлении в линейке технологических реализаций своей системы прин
04.10.2016 «БОСС-Кадровик» протестирован на СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter

мных продуктов на базе платформы БОСС) и «Диасофт» (поставщик ИТ-решений для финансовых организаций) завершили тестирование работоспособности системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на базе СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter. Об этом CNews сообщили в «БОСС. Кадровых системах». «Диасофт» занимается разработкой системного программного об
24.05.2016 Модуль тестирования и оценки персонала HRM-системы «БОСС-Кадровик» внедрен в «АйТи»

Компания «БОСС. Кадровые системы» завершила проект по внедрению программного модуля, созданного на базе системы «БОСС-Кадровик» и предназначенного для тестирования и оценки персонала, в компании «АйТи» — российском системном интеграторе. Об этом CNews сообщили в «БОСС. Кадровых системах». Система оценки п
13.05.2016 «БОСС. Кадровые системы» и DataLine предложат решения на «Платформе БОСС» по модели SaaS

е отказоустойчивой виртуальной инфраструктуры DataLine и предоставлению права использования систем «БОСС-Кадровик», «БОСС-Компания» и «БОСС-Банк» по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «БОСС.
02.02.2016 BSC обеспечивает расширенную поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик» в «АстраЗенека»

ании BSC и «АстраЗенека Россия» заключили договор на расширенную техническую поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик». В рамках договора специалисты BSC будут осуществлять оперативную поддержку ра
30.09.2014 «Шнейдер Электрик» реализует полномасштабное внедрение «БОСС-Кадровик» в России

eider Electric приступила к реализации масштабного проекта внедрения системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» для всех своих новых предприятий в России, на которых данная система еще не вн
27.03.2014 «Синергия» перешла на единую HRMS-систему на базе «БОСС-Кадровика»

тель алкогольной продукции в России, перешла на единую корпоративную HRMS-систему на базе продукта «БОСС-Кадровик». Партнером по реализации проекта автоматизации кадрового менеджмента в сегмент
01.07.2013 «БОСС. Кадровые системы» осуществила поставку тысячной лицензии системы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе

ы» осуществила поставку тысячной лицензии системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе. Как сообщают в компании, на сегодняшний день 20% банков,
16.05.2013 «Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик»

olutions Consulting (BSC) сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» на горно-химическом предприятии «Апатит», входящем в группу «ФосАгро». Все раб
02.04.2013 «БОСС-Кадровик» обеспечивает прозрачный переход на Microsoft SQL Server 2012

Компания «БОСС. Кадровые системы» завершила перевод всех компонентов системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на платформу Microsoft SQL Server 2012. Как результат, пользователи получили возможность переходить с MS SQL Server 2008 (или R2) на последнюю версию СУБД без необходимости допол
13.03.2013 Платформа БОСС доступна в «облаке»

едоставления компонентов платформы БОСС. Теперь комплексная система управления в составе продуктов «БОСС-Кадровик», «БОСС-Компания», «БОСС-Компания.Банк» доступна в облачном сервисе Windows Azu
27.08.2012 «Синергия» внедряет систему управления персоналом на базе «БОСС-Кадровика»

продукции, совместно с компанией GMCS оптимизирует процессы управления персоналом на базе системы «БОСС-Кадровик». До конца 2012 г. планируется построить единую корпоративную HRMS-систему, в к
16.04.2012 GMCS тиражирует HR-систему на базе «БОСС-Кадровик» в подразделениях АК «Алроса»

GMCS тиражирует HR-систему в трех подразделениях АК «Алроса», лидера алмазодобывающей отрасли России. В настоящий момент на работу в автоматизированной системе управления персоналом на базе «БОСС-Кадровик» переведены «Бриллианты Алроса» и «Единая сбытовая компания» АК «Алроса». В течение апреля 2012 г. будет завершено тиражирование системы «БОСС-Кадровик» в еще одном филиале
03.04.2012 Администрация Воронежа управляет кадрами с помощью «БОСС-Кадровик»

Компания «АйТи» завершила проект внедрения автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» в администрации городского округа города Воронеж. Внедрение решения позволило

11.03.2012 «Апатит» приступает к пилотному тестированию «БОСС-Кадровика»

ют к пилотному тестированию целевой бизнес-модели кадрового учета и расчета зарплаты в HRM-системе «БОСС-Кадровик». В ходе разработки проектных решений и утверждения технического проекта HRM-си
06.12.2011 «АйТи» модернизирует HRM-систему «БОСС-Кадровик» в «Сибирском цементе»

Компания «АйТи» выиграла конкурс на выполнение работ по модернизации HRM-системы «БОСС-Кадровик» в холдинговой компании «Сибирский цемент». В рамках проекта выполняется перено
08.11.2011 «Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика»

«Апатит», входящей в группу «ФосАгро», стартовал проект по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик». «Апатит» — это горнохимический комплекс, в состав которого входят четыре рудн
14.10.2011 Inoventica и «АйТи» запустили управление кадрами в «облаке»

Parking.ru, компания Группы Inoventica, и компания «БОСС. Кадровые системы» (группа компаний «АйТи») объявили о реализации проекта по предоставлению HRM-решения «БОСС-кадровик» по модели SaaS. В рамках проекта Parking.ru совместно с компанией «БОСС. Кадровые системы» впервые предложит отечественную HRM-систему «БОСС-Кадровик» по «облачной» модели
13.10.2011 «БОСС-Кадровик» стал доступен из «облака»

Parking.ru (Группа компаний Inoventica) и компания «БОСС. Кадровые системы» реализовали совместный проект по предоставлению системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» в виде «облачного» сервиса. Предприятия и организации получили возможность использовать российскую HRM-систему удаленно по модели «ПО как сервис» (SaaS). Основным преимуществом д
30.06.2011 «Босс-Кадровик» стал бесплатным

системы» (группа компаний «АйТи») выпустила бесплатную версию системы управления персоналом (HRMS) «Босс-Кадровик». Она получила название «Босс-Кадровик Express». Как рассказал CNews ген
19.01.2011 «Аммофос» внедряет «БОСС-Кадровик» с помощью BSC

ественном производителе фосфатных минеральных удобрений, стартовал проект по внедрению HRM-системы «БОСС-Кадровик». Границы проекта включают как автоматизацию кадрового учета и расчета заработн
17.01.2011 Вышла новая версия автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик»

Компания «БОСС. Кадровые системы» объявила о выпуске обновления 5.05.01.01 программного продукта «БОСС-Кадровик». Новая версия системы управления персоналом, помимо обязательных нововведений

30.09.2010 BSC внедряет HRM-систему «БОСС-Кадровик» на заводе «Потенциал»

На заводе «Потенциал», который с 2008 г. входит в состав компании «Шнейдер Электрик», стартовал проект по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик». Реализацию проекта осуществляет компания BSC. Это уже не первый совместный проект «Шнейдер Электрик» и компании BSC. Начало сотрудничеству было положено в декабре 2008 г., когда
25.08.2010 «Нонолет-КиТ» внедрил «БОСС-Кадровик» в объединенном «МДМ Банке»

Компания «Нонолет-КиТ» завершила работы по внедрению системы «БОСС-Кадровик» в объединенном банке, образованном в результате слияния новосибирского «УРСА Банка» и московского «МДМ-Банка». В настоящий момент филиальная сеть «МДМ Банка» включает более 350 п
07.06.2010 «БОСС-Кадровик» протестирован на совместимость с Windows 7

Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы управления персоналом «БОСС-Кадровик», объявила об успешном завершении тестирования на совместимость клиентской части программного продукта с Windows 7. Специальная программа сертификации Compatible with Windows 7 («
24.05.2010 «БОСС. Кадровые системы» приняли участие в проекте консолидации Группы «Росгосстрах»

Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы «БОСС-Кадровик», разработала дополнительный функционал, который обеспечил поддержку системы уп
24.02.2010 «АльфаСтрахование» внедрила «БОСС-кадровик» во всех региональных представительствах

Компания «АльфаСтрахование» завершила масштабный проект по внедрению единой информационной системы управления персоналом «БОСС-кадровик» во всех своих региональных представительствах. Успешная интеграция программного комплекса позволила оптимизировать и централизовать ключевые процессы HR-менеджмента, включая учет
19.01.2010 «БОСС-Кадровик» интегрирован с сервисами HeadHunter

я «БОСС. Кадровые системы» сообщила об интеграции автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» с сервисами HeadHunter – онлайн-ресурса для поиска работы и найма персонала. Р
27.10.2009 «Росгосстрах» проведёт консолидацию страховых компаний вместе с «БОСС-Кадровиком»

Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы «БОСС-Кадровик», разрабатывает дополнительный функционал для обеспечения поддержки системы управления персоналом Группы «Росгосстрах» в рамках проекта консолидации. Этот проект является продолже

Публикаций - 262, упоминаний - 348

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 79
АйТи 1519 58
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МТ-Интеграция - GMCS 374 36
Microsoft Corporation 25775 35
SAP SE 5601 34
Oracle Corporation 7074 28
Softline - Софтлайн 3743 22
АйТи - Аплана Группа компаний 183 20
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Ростелеком 10948 12
Нонолет-КиТ - Нонолет – Компьютеры и Телекоммуникации 29 9
Directum - Директум 1268 9
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 9
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 9
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 8
Реляционное программирование 13 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
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Галактика - Корпорация 1545 7
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АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 6
Google LLC 12690 6
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
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Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
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Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
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МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Связной ГК 1401 7
ФосАгро 176 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 5
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 4
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 3
Аталайя 25 3
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Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
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АльфаСтрахование СГ 394 3
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Транснефть 335 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 3
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 130
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 92
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 68
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 43
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 14
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
HRM - Расчет отпуска 873 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 10
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 41
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 28
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 21
Microsoft Dynamics 1197 15
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 11
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 10
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 10
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 9
Microsoft Office 4170 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
Microsoft Windows 16882 7
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС Компания 13 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
Intersoft Lab - Референт 157 6
МТ-Интеграция - GMCS Telecom 8 6
Softprom PlanDesigner 21 5
Linux OS 11533 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-Банк 4 4
Microsoft Azure 1526 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 4
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 4
Datex E-Staff 12 3
Microsoft SQL Server Express 24 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple iOS 8583 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Яппаров Тагир 110 18
Гусев Михаил 27 17
Кучик Евгений 19 15
Котов Олег 49 7
Касимов Игорь 21 6
Муллахметова Гузель 11 4
Воропаева Екатерина 22 4
Глазков Александр 151 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Нагорнов Иван 7 3
Боровиков Игорь 137 3
Вайнштейн Виктор 37 3
Махлин Дмитрий 123 3
Журавлёва Надежда 9 3
Сашин Геннадий 10 2
Санто Михаил 2 2
Белокопытов Николай 3 2
Витко Станислав 2 2
Витко Вячеслав 2 2
Кузьмичев Юрий 2 2
Таулбаев Ильдар 2 2
Ананьева Татьяна 10 2
Смирнов Алексей 269 2
Андрианов Павел 86 2
Слизень Виталий 244 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Педоренко Андрей 43 2
Лавров Владимир 111 2
Молчанова Елена 17 2
Салихова Елена 4 2
Казаринов Дмитрий 12 2
Рудычева Наталья 95 2
Ворсина Мария 2 2
Нелькин Михаил 8 2
Шабанов Андрей 10 2
Богомолов Игорь 6 2
Бакиев Олег 8 2
Исаков Довар 6 2
Максимова Марина 12 2
Хадина Марина 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 168
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Европа 24964 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Украина 7928 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Япония 13807 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 4
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 160
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 40
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 36
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 27
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 19
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 19
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 19
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