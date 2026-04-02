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Softline Sl Soft БОСС Кадровые системы БОСС-HCM БОСС Кадровик HRMS
К базовым задачам, решаемым HR платформой «БОСС-HCM», относятся: управление организационным построением персонала (Organization management) и структурами оперативной подчиненности (СОП); управление профилированием и оцениванием (Profiling and Evaluation Management); управление развитием и вовлеченностью (Development and Engagement); Управление качеством персонала (TalantTech, Succession & Development); управление мотивацией и эффективностью персонала (Performance and Goals, Compensation), а также управление взаимодействием и процессами (BPM-Inside). Помимо стандартного функционала, «БОСС-НСM» – платформенное решение, обладающее инструментами коллективной разработки и кастомизации, что позволит адаптировать или расширить её функционал под требования любого заказчика.
Наталия Зунина, Master of Business Administration, руководитель направления HR-консалтинга , БОСС. Кадровые системы "Система управления персоналом «БОСС» – современный инструмент цифровизации HR-процессов", Конференция CNews Цифровизация HR 12.10.2023 Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.04.2026
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«Босс. Кадровые системы» и «Ред Софт» подтвердили работоспособность HRM-системы «Босс» на базе «Ред ОС»
ифры России, что дает заказчикам приоритет при госзакупках и упрощает переход с иностранных систем. HRM-система «Босс» автоматизирует процессы администрирования персонала и расчет заработной пл
|03.02.2025
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HCM-система «Босс» компании SL Soft интегрирована с «1С:ЗУП»
ов, вовлекать и удерживать персонал. Источником данных по персоналу для HCM-системы может выступать HRM-система «Босс». Однако с учетом практики использования решений «1С» для организации учетн
|24.12.2024
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HCM-система «Босс» компании SL Soft внесена в реестр российского ПО
а и работодателя — основа для взаимодействия в HR-процессах и позволяет настроить коммуникации внутри проектных команд для комфортной и результативной совместной работы в офисе или удаленно. В основе HCM-система «Босс» лежит Low-Code-платформа, использующая полностью импортонезависимый стек ПО. Продукт интегрируется с любой core HR-системой, включая HRM «Босс» и «1С:ЗУП», и имеет средства и
|13.11.2024
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SL Soft провела нагрузочное тестирование HRM-системы «Босс»
ес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. HRM-система «Босс» относится к классу систем управления персоналом и выполняет задачи централ
|26.07.2024
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SL Soft (ГК Softline) завершила разработку HR-платформы «БОСС-HCM»
ний и предоставляет единое цифровое рабочее пространство всем категориям сотрудников. HR-платформа «БОСС-HCM» решает задачи управления: организационным построением персонала (Organization manag
|01.11.2023
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HRM-система «Босс» включена в реестр российского ПО
программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровая запись №19436, наименование «Босс-HRM»). «У нас есть большой опыт автоматизации HR-процессов: в ритейле, страховом, фармац
|12.01.2023
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«БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM»
ссийский разработчик и правообладатель полнофункциональной системы управления персоналом комплекса «БОСС-кадровик» и системы автоматизации внутрихозяйственной деятельностью предприятий и органи
|20.03.2020
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Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт»
«Босс. Кадровые системы» и НТЦ ИТ «РОСА» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов - системы управления персоналом «Босс-Кадровик» и операционной системы РОСА «Кобальт» в клиентском и серверном вариантах. В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность программного комплекса «Босс-Кадровик
|02.07.2018
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Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»
в. По результатам проведенного тендера в качестве базы для проекта была выбрана российская система «БОСС-Кадровик». Новая система необходима для автоматизации процессов учета и управления компа
|15.03.2018
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Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию
Внешэкономбанком (ВЭБ) принял новую версию системы управления персоналом и расчета заработанной платы «Босс-Кадровик» на базе веб-технологий – БК-3 в промышленную эксплуатацию. О выпуске этой модернизированной версии было объявлено в конце 2016 г., спустя год она уже внедрена в одном из ведущих
|12.01.2017
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Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS
«БОСС. Кадровые системы» и «ФОРС Дистрибуция» объявили о завершении тестирования работоспособности полнофункциональной системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на базе платформы облачных сервисов SkyFORS.В 2016 г. компания «ФОРС Дистрибуция» объявила о старте программы SkyFORS, призванной помочь партнерам в развитии бизнеса по облачным
|19.12.2016
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Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс
БОСС. Кадровые системы» — производитель системы управления персоналом и расчета заработанной платы «БОСС-Кадровик» — объявила о появлении в линейке технологических реализаций своей системы прин
|04.10.2016
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«БОСС-Кадровик» протестирован на СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter
мных продуктов на базе платформы БОСС) и «Диасофт» (поставщик ИТ-решений для финансовых организаций) завершили тестирование работоспособности системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на базе СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter. Об этом CNews сообщили в «БОСС. Кадровых системах». «Диасофт» занимается разработкой системного программного об
|24.05.2016
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Модуль тестирования и оценки персонала HRM-системы «БОСС-Кадровик» внедрен в «АйТи»
Компания «БОСС. Кадровые системы» завершила проект по внедрению программного модуля, созданного на базе системы «БОСС-Кадровик» и предназначенного для тестирования и оценки персонала, в компании «АйТи» — российском системном интеграторе. Об этом CNews сообщили в «БОСС. Кадровых системах». Система оценки п
|13.05.2016
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«БОСС. Кадровые системы» и DataLine предложат решения на «Платформе БОСС» по модели SaaS
е отказоустойчивой виртуальной инфраструктуры DataLine и предоставлению права использования систем «БОСС-Кадровик», «БОСС-Компания» и «БОСС-Банк» по модели SaaS. Об этом CNews сообщили в «БОСС.
|02.02.2016
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BSC обеспечивает расширенную поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик» в «АстраЗенека»
ании BSC и «АстраЗенека Россия» заключили договор на расширенную техническую поддержку HRM-системы «БОСС-Кадровик». В рамках договора специалисты BSC будут осуществлять оперативную поддержку ра
|30.09.2014
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«Шнейдер Электрик» реализует полномасштабное внедрение «БОСС-Кадровик» в России
eider Electric приступила к реализации масштабного проекта внедрения системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» для всех своих новых предприятий в России, на которых данная система еще не вн
|27.03.2014
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«Синергия» перешла на единую HRMS-систему на базе «БОСС-Кадровика»
тель алкогольной продукции в России, перешла на единую корпоративную HRMS-систему на базе продукта «БОСС-Кадровик». Партнером по реализации проекта автоматизации кадрового менеджмента в сегмент
|01.07.2013
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«БОСС. Кадровые системы» осуществила поставку тысячной лицензии системы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе
ы» осуществила поставку тысячной лицензии системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» в банковском секторе. Как сообщают в компании, на сегодняшний день 20% банков,
|16.05.2013
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«Апатит» запустил в промышленную эксплуатацию систему «БОСС-Кадровик»
olutions Consulting (BSC) сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» на горно-химическом предприятии «Апатит», входящем в группу «ФосАгро». Все раб
|02.04.2013
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«БОСС-Кадровик» обеспечивает прозрачный переход на Microsoft SQL Server 2012
Компания «БОСС. Кадровые системы» завершила перевод всех компонентов системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» на платформу Microsoft SQL Server 2012. Как результат, пользователи получили возможность переходить с MS SQL Server 2008 (или R2) на последнюю версию СУБД без необходимости допол
|13.03.2013
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Платформа БОСС доступна в «облаке»
едоставления компонентов платформы БОСС. Теперь комплексная система управления в составе продуктов «БОСС-Кадровик», «БОСС-Компания», «БОСС-Компания.Банк» доступна в облачном сервисе Windows Azu
|27.08.2012
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«Синергия» внедряет систему управления персоналом на базе «БОСС-Кадровика»
продукции, совместно с компанией GMCS оптимизирует процессы управления персоналом на базе системы «БОСС-Кадровик». До конца 2012 г. планируется построить единую корпоративную HRMS-систему, в к
|16.04.2012
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GMCS тиражирует HR-систему на базе «БОСС-Кадровик» в подразделениях АК «Алроса»
GMCS тиражирует HR-систему в трех подразделениях АК «Алроса», лидера алмазодобывающей отрасли России. В настоящий момент на работу в автоматизированной системе управления персоналом на базе «БОСС-Кадровик» переведены «Бриллианты Алроса» и «Единая сбытовая компания» АК «Алроса». В течение апреля 2012 г. будет завершено тиражирование системы «БОСС-Кадровик» в еще одном филиале
|03.04.2012
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Администрация Воронежа управляет кадрами с помощью «БОСС-Кадровик»
Компания «АйТи» завершила проект внедрения автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» в администрации городского округа города Воронеж. Внедрение решения позволило
|11.03.2012
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«Апатит» приступает к пилотному тестированию «БОСС-Кадровика»
ют к пилотному тестированию целевой бизнес-модели кадрового учета и расчета зарплаты в HRM-системе «БОСС-Кадровик». В ходе разработки проектных решений и утверждения технического проекта HRM-си
|06.12.2011
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«АйТи» модернизирует HRM-систему «БОСС-Кадровик» в «Сибирском цементе»
Компания «АйТи» выиграла конкурс на выполнение работ по модернизации HRM-системы «БОСС-Кадровик» в холдинговой компании «Сибирский цемент». В рамках проекта выполняется перено
|08.11.2011
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«Апатит» автоматизирует управление персоналом с помощью «БОСС-Кадровика»
«Апатит», входящей в группу «ФосАгро», стартовал проект по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик». «Апатит» — это горнохимический комплекс, в состав которого входят четыре рудн
|14.10.2011
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Inoventica и «АйТи» запустили управление кадрами в «облаке»
Parking.ru, компания Группы Inoventica, и компания «БОСС. Кадровые системы» (группа компаний «АйТи») объявили о реализации проекта по предоставлению HRM-решения «БОСС-кадровик» по модели SaaS. В рамках проекта Parking.ru совместно с компанией «БОСС. Кадровые системы» впервые предложит отечественную HRM-систему «БОСС-Кадровик» по «облачной» модели
|13.10.2011
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«БОСС-Кадровик» стал доступен из «облака»
Parking.ru (Группа компаний Inoventica) и компания «БОСС. Кадровые системы» реализовали совместный проект по предоставлению системы управления персоналом и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» в виде «облачного» сервиса. Предприятия и организации получили возможность использовать российскую HRM-систему удаленно по модели «ПО как сервис» (SaaS). Основным преимуществом д
|30.06.2011
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«Босс-Кадровик» стал бесплатным
системы» (группа компаний «АйТи») выпустила бесплатную версию системы управления персоналом (HRMS) «Босс-Кадровик». Она получила название «Босс-Кадровик Express». Как рассказал CNews ген
|19.01.2011
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«Аммофос» внедряет «БОСС-Кадровик» с помощью BSC
ественном производителе фосфатных минеральных удобрений, стартовал проект по внедрению HRM-системы «БОСС-Кадровик». Границы проекта включают как автоматизацию кадрового учета и расчета заработн
|17.01.2011
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Вышла новая версия автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик»
Компания «БОСС. Кадровые системы» объявила о выпуске обновления 5.05.01.01 программного продукта «БОСС-Кадровик». Новая версия системы управления персоналом, помимо обязательных нововведений
|30.09.2010
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BSC внедряет HRM-систему «БОСС-Кадровик» на заводе «Потенциал»
На заводе «Потенциал», который с 2008 г. входит в состав компании «Шнейдер Электрик», стартовал проект по внедрению системы управления персоналом «БОСС-Кадровик». Реализацию проекта осуществляет компания BSC. Это уже не первый совместный проект «Шнейдер Электрик» и компании BSC. Начало сотрудничеству было положено в декабре 2008 г., когда
|25.08.2010
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«Нонолет-КиТ» внедрил «БОСС-Кадровик» в объединенном «МДМ Банке»
Компания «Нонолет-КиТ» завершила работы по внедрению системы «БОСС-Кадровик» в объединенном банке, образованном в результате слияния новосибирского «УРСА Банка» и московского «МДМ-Банка». В настоящий момент филиальная сеть «МДМ Банка» включает более 350 п
|07.06.2010
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«БОСС-Кадровик» протестирован на совместимость с Windows 7
Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы управления персоналом «БОСС-Кадровик», объявила об успешном завершении тестирования на совместимость клиентской части программного продукта с Windows 7. Специальная программа сертификации Compatible with Windows 7 («
|24.05.2010
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«БОСС. Кадровые системы» приняли участие в проекте консолидации Группы «Росгосстрах»
Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы «БОСС-Кадровик», разработала дополнительный функционал, который обеспечил поддержку системы уп
|24.02.2010
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«АльфаСтрахование» внедрила «БОСС-кадровик» во всех региональных представительствах
Компания «АльфаСтрахование» завершила масштабный проект по внедрению единой информационной системы управления персоналом «БОСС-кадровик» во всех своих региональных представительствах. Успешная интеграция программного комплекса позволила оптимизировать и централизовать ключевые процессы HR-менеджмента, включая учет
|19.01.2010
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«БОСС-Кадровик» интегрирован с сервисами HeadHunter
я «БОСС. Кадровые системы» сообщила об интеграции автоматизированной системы управления персоналом «БОСС-Кадровик» с сервисами HeadHunter – онлайн-ресурса для поиска работы и найма персонала. Р
|27.10.2009
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«Росгосстрах» проведёт консолидацию страховых компаний вместе с «БОСС-Кадровиком»
Компания «БОСС. Кадровые системы», производитель и правообладатель системы «БОСС-Кадровик», разрабатывает дополнительный функционал для обеспечения поддержки системы управления персоналом Группы «Росгосстрах» в рамках проекта консолидации. Этот проект является продолже
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Яппаров Тагир 110 18
|Гусев Михаил 27 17
|Кучик Евгений 19 15
|Котов Олег 49 7
|Касимов Игорь 21 6
|Муллахметова Гузель 11 4
|Воропаева Екатерина 22 4
|Глазков Александр 151 3
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Нагорнов Иван 7 3
|Боровиков Игорь 137 3
|Вайнштейн Виктор 37 3
|Махлин Дмитрий 123 3
|Журавлёва Надежда 9 3
|Сашин Геннадий 10 2
|Санто Михаил 2 2
|Белокопытов Николай 3 2
|Витко Станислав 2 2
|Витко Вячеслав 2 2
|Кузьмичев Юрий 2 2
|Таулбаев Ильдар 2 2
|Ананьева Татьяна 10 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Андрианов Павел 86 2
|Слизень Виталий 244 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Педоренко Андрей 43 2
|Лавров Владимир 111 2
|Молчанова Елена 17 2
|Салихова Елена 4 2
|Казаринов Дмитрий 12 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Ворсина Мария 2 2
|Нелькин Михаил 8 2
|Шабанов Андрей 10 2
|Богомолов Игорь 6 2
|Бакиев Олег 8 2
|Исаков Довар 6 2
|Максимова Марина 12 2
|Хадина Марина 44 2
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