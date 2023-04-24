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Softline Sl Soft БОСС Кадровые системы БОСС-HCM БОСС Кадровик HRMS


К базовым задачам, решаемым HR платформой «БОСС-HCM»,  относятся: управление организационным построением персонала (Organization management) и структурами оперативной подчиненности (СОП); управление профилированием и оцениванием (Profiling and Evaluation Management); управление развитием и вовлеченностью (Development and Engagement); Управление качеством персонала (TalantTech, Succession & Development); управление мотивацией и эффективностью персонала (Performance and Goals, Compensation), а также управление взаимодействием и процессами (BPM-Inside). Помимо стандартного функционала, «БОСС-НСM» – платформенное решение, обладающее инструментами коллективной разработки и кастомизации, что позволит адаптировать или расширить её функционал под требования любого заказчика. 


24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» 1
24.04.2023 ГК Softline создает новую компанию SL Soft 1
20.04.2023 ГК Softline объявила о приобретении трех компаний-разработчиков у ГК «Аплана» 1
12.04.2023 Переход с западной на отечественную НСМ-систему: чем заменить SAP и Oracle 2
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 2
13.03.2023 Fix Price упростила обмен кадровыми документами с сотрудниками 1
12.01.2023 «БОСС. Кадровые системы» получила грант РФРИТ на разработку HR-платформы «БОСС-HCM» 2
24.10.2022 «Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance 1
18.10.2022 Какие HR-процессы можно перевести в цифровой вид прямо сейчас 3
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 2
Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1
18.05.2022 МТС и HRlink предоставили бизнесу облачный сервис кадрового ЭДО 1
15.04.2022 SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи» 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 1
08.02.2022 Мария Ермак -

Мы выбрали для «Пулково» единое решение, которое стало цифровым ядром HR-процессов

 2
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
08.04.2021 Directum выпустила решение для подписания кадровых документов в облаке 1
09.03.2021 Как компании продают себя на рынке труда 1
25.02.2021 Сервис PayDay позволяет выдавать зарплату пропорционально отработанному времени в любой момент 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1
08.06.2020 Нужно ли поддерживать сотрудников в период самоизоляции 1
20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
21.05.2019 Tele2 централизует и упорядочивает HR-процессы вместе с решениями «Логики Бизнеса» 1
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик» 2
15.03.2018 Внешэкономбанк принял web-версию системы «Босс-Кадровик» в промышленную эксплуатацию 3
08.02.2018 Представлена новая программируемая среда разработки SQL-приложений 2
01.12.2017 Исследование Antal: компании делают ставку на автоматизацию HR-процессов 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 2
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS 1
19.12.2016 Доступ к «БОСС-Кадровику» теперь возможен через веб-интерфейс 2
04.10.2016 «БОСС-Кадровик» протестирован на СУБД PostgreSQL с использованием Diasoft Database Adapter 1

Публикаций - 232, упоминаний - 296

Softline упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7108 30
1С-ИжТиСи 6422 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10180 10
Softline - Софтлайн 2134 4
Telegram Group 1126 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4238 2
Huawei 3547 2
Yandex - Яндекс 5828 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1843 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 158 2
Севергрупп ТТ - TalentTech 65 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 819 2
VK - Mail.ru Group 3224 2
Ланит - Консист Бизнес Групп 96 2
OpenText 198 1
Wonderware 33 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1934 1
Новые облачные технологии (НОТ) 412 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 594 1
Salesforce.com 395 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 13 1
Apple Inc 11292 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2780 1
RDW Technology - RDW Computers - Russian Device Wise - РДВ Компьютерс - Разумные российские устройства - РДВ Технолоджи 21 1
Т1 Группа 59 1
Сбер - Цифровая Платформа 1 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 8 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 288 1
1С-Битрикс - Bitrix 505 1
Барс груп 520 1
Haulmont - Хоулмонт 86 1
Oracle Corporation 6356 1
AMD - Advanced Micro Devices 3889 1
Microsoft Corporation 23636 1
SAP SE 4938 1
Связной ГК 1343 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 212 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 286 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2446 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
Роснефть НК - нефтяная компания 481 1
X5 Group 836 1
Ак Барс Банк 250 1
Ренессанс Страхование 125 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 133 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 32 1
ВсеИнструменты.ру 229 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 16 1
Эвалар - Evalar 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 241 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 366 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 1
Газпром нефть 512 1
Северсталь ПАО - Severstal 379 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5945 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2468 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3787 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9339 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10499 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2966 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1581 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 81 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2039 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 341 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 159 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 403 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 285 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18274 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54269 80
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11038 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5267 34
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79881 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12458 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4000 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8239 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20416 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3656 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8331 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25606 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1038 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22253 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11428 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15174 5
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6659 4
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2795 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 736 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8122 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39865 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26356 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 360 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17481 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1508 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8433 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 854 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11070 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3725 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 146 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10196 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 927 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 214 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2097 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7615 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2516 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 655 2
Масштабируемость - Scalability 2753 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2587 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1383 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4168 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6640 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1087 7
Microsoft Windows 14569 6
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Intel Core - Семейство процессоров 1762 2
Интерфакс СПАРК 177 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 552 2
Linux OS 8381 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 137 2
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Apple iPhone 6 6230 1
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БОСС Компания 12 1
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Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 132 1
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Лоран Анна 6 1
Бочкин Александр 12 1
Черненко Андрей 66 1
Кучменева Анастасия 1 1
Зеленкова Лариса 1 1
Загуренко Тимофей 1 1
Хазиахметова Диляра 1 1
Ананьин Александр 1 1
Украинцева Евгения 6 1
Журавлева Юлия 1 1
Колесникова Татьяна 1 1
Русадзе Нина 2 1
Лессар Георгий 8 1
Останин Иван 3 1
Киселёв Алексей 51 1
Остроумов Максим 8 1
Фадеев Виктор 3 1
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Дорожко Алексей 6 1
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Гонтарь Людмила 7 1
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Казахстан - Республика 4938 3
Швеция - Королевство 3541 3
Россия - РФ - Российская федерация 124670 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2352 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 945 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 788 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 115 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамас 76 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2406 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1156 1
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