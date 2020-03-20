Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт»

«Босс. Кадровые системы» и НТЦ ИТ «РОСА» завершили тестирование совместимости своих программных продуктов - системы управления персоналом «Босс-Кадровик» и операционной системы РОСА «Кобальт» в клиентском и серверном вариантах.

В ходе проведенных испытаний подтверждена работоспособность программного комплекса «Босс-Кадровик» на базе операционной системы РОСА «Кобальт», сертифицированной ФСТЭК и предназначенной для построения инфраструктурных решений с высоким уровнем защиты от внешних угроз. В состав тестового стенда входила СУБД Tibero.

Корпоративные пользователи ОС «РОСА» теперь могут воспользоваться полным стэком технологий, связанными с управлением персоналом, расчетом заработной платы и HR-аналитикой, полностью на отечественном ПО. Для пользователей ОС «РОСА», таким образом, становятся доступны не только традиционный кадровый учет, но и новейшие методологии в области Human Resourse Managemenet (HRM), а также упрощается работа с управлением организационно-штатной структурой предприятия, учетом рабочего времени и анализом его эффективного использования, в том числе становится доступен исчерпывающий анализ трудовых ресурсов. В результате партнерства пользователи ОС «РОСА» получают инструмент рациональной расстановки персонала и его эффективного использования, проведения оценки трудовой мотивации сотрудников и возможность разработки программы их стимулирования, а это означает повышение производительности труда и скорости принятий решений.

Используя российскую информационно-аналитическую систему «Босс», корпоративные пользователи ОС РОСА получают преимущества российского ПО, полностью поддерживающего и соответствующего российскому трудовому законодательству.

Владислава Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА, отметила: «Формирование качественной экосистемы для пользователей ОС РОСА является одним из важнейших требований, предъявляемых к операционной системе со стороны пользователей. Совместимость с различными продуктами позволяет создать полноценную экосистему, которая обеспечивает не только возможность и удобство выбора, но и гарантирует стабильность работы».

«Для нас партнерские отношения с российскими разработчиками, специализирующимися на создании и сопровождении отечественных операционных систем - это возможность предложить промышленное решение для управления персоналом «Босс-Кадровик» тем заказчикам, которые заинтересованы в построении своей информационной среды исключительно на базе российских сертифицированных программных средств,» - сказал генеральный директор компании «Босс. Кадровые системы» Евгений Кучик.

В рамках программы технологического партнерства планируется более тесное взаимодействие специалистов компаний: запланированы разработка специализированных комплексных решений, а также регулярное проведение испытаний по совместимости продуктов.