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TmaxSoft Tibero DBMS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» 1
20.02.2020 Павел Шмелев, РДТЕХ -

ИТ-аутсорсинг помогает бизнесу быстрее встраиваться в цифровую экономику

 1
16.09.2019 Грант Арутюнов -

Телеком-рынок будет расти благодаря большим данным, интернету вещей и искусственному интеллекту

 1
16.05.2018 «Убийца Oracle» подешевел для российских разработчиков в 13000 раз 2
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 2
07.02.2018 Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle» 1
08.11.2017 СУБД Tibero доступна в облаке для Red Hat Enterprise Linux 3
18.10.2017 TmaxSoft и Dbvisit упростили миграцию данных с Oracle на Tibero 1
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ 1
26.09.2017 TmaxSoft внедрила СУБД Tibero в индийской платежной системе fonePaisa 4
20.09.2017 Исследование: расстановка сил на рынке СУБД может кардинально измениться 2
17.07.2017 Крупнейшая электроэнергетическая компания Южной Кореи перешла на реляционную СУБД Tibero 2
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero 2
26.05.2017 Россияне придумали, как обезопаситься от СУБД Oracle, MS SQL и Tibero без импортозамещения 1
10.05.2017 R-Style Softlab предлагает банкам системы ДБО под управлением СУБД PostgreSQL 1
16.03.2017 Bell Integrator расширяет сотрудничество с TmaxSoft 1
21.06.2016 Система защиты и аудита СУБД Chakra Max вышла на российский рынок 1
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 1
26.05.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI совместима с Astra Linux 1
12.05.2016 Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость 2
12.05.2016 Протестирована работа аналитической платформы «Барс Груп» Alpha BI на СУБД Tibero 2
10.05.2016 Продукты линеек Secret Disk и «Крипто БД» внесены в Единый реестр отечественного ПО 1
22.04.2016 Новая ОС совместима сразу с Android, iOS и Windows 1
31.03.2016 СУБД Tibero доступна в России на серверах Inspur 1
09.02.2016 «Аладдин Р.Д.» выпустил новую версию «Крипто БД» 1
04.02.2016 «Роснефть» мигрирует на PostgreSQL и подыскивает «импортозамещающую» ОС 2
27.01.2016 R-Style Softlab протестировала InterBank RS на совместимость с СУБД Tibero 3
24.12.2015 Bell Integrator — новый партнер TmaxSoft в России 1
22.12.2015 ФСТЭК России сертифицирует новый программный продукт «МСВСфера СУБД» 6.0 3
17.11.2015 Протестирована работа СУБД Tibero на Huawei Сonverged Infrastructure Blade Server E9000 2
06.11.2015 TmaxSoft выпускает новую версию решения для миграции с мэйнфреймов 2
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
22.09.2015 IQplatform и СУБД Tibero протестированы на совместимость 2
18.09.2015 TmaxSoft выступит в роли генерального партнера конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
27.08.2015 Из-за скачков курса доллара в России зафиксировали цену на «убийцу Oracle» 3
20.07.2015 Учебный центр «РДТех» обучил экспертов ИТ-компаний работе с базами данных Tibero 4
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 2
17.06.2015 СУБД Tibero и сервер приложений JEUS от TmaxSoft полностью совместимы с продуктами «ДаСистемс» 2

Публикаций - 45, упоминаний - 74

TmaxSoft Tibero DBMS и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 30
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 30
Microsoft Corporation 25775 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 4
Diasoft - Диасофт Платформа 25 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 4
SAP SE 5601 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
БАРС Груп 579 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 2
Mirantis - Мирантис 37 2
Jelastic 27 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
Softline - Софтлайн 3743 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Hyundai Motor Company 436 4
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Мираф-Банк 12 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
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Linux OS 11533 11
TmaxSoft JEUS 10 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 9
TmaxSoft OpenFrame 9 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 5
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 4
IBM DB2 396 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 3
БизнесИнтерСофт - Инфостандарт - ODANT - Object Data Access Network Technology - Распределенная объектно-сервисная СУБД 5 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
Aladdin Secret Disk 91 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
ReactOS 14 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft Office 4170 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Apache Hadoop 470 2
БАРС.Alpha BI 47 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 42 2
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 1
Рева Андрей 9 7
Мельников Руслан 19 6
Алексеев Вячеслав 14 2
Варов Константин 24 2
Прахов Максим 6 2
Сушкевич Антон 67 2
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
Черногоров Андрей 65 1
Молодцов Александр 20 1
Сабанов Алексей 21 1
Кириллов Михаил 15 1
Груздев Сергей 48 1
Зейтениди Наталья 39 1
Шмелев Павел 18 1
Ведехин Игорь 41 1
Литвинов Игорь 10 1
Симакин Денис 6 1
Френкель Лев 51 1
Урусов Виктор 157 1
Орлова Татьяна 12 1
Богомолов Андрей 21 1
Рудычева Наталья 95 1
Херсонцев Алексей 93 1
Рыбчинский Михаил 27 1
Фаттахов Марат 3 1
Решетков Александр 5 1
Медокс Ярослав 45 1
Рудевский Антон 41 1
Плотникова Наталья 8 1
Дмитракова Анна 8 1
Баранов Дмитрий 25 1
Балаш Максим 8 1
Михалев Виктор 4 1
Слабоспицкая Елена 2 1
Mathuram Moses - Матюрам Мозес 2 1
Арутюнов Грант 2 1
Рябчиков Владимир 3 1
Немятов Константин 1 1
Гурзова Елена 1 1
Werner Mike - Вернер Майк 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
Южная Корея - Республика 7052 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Сингапур - Республика 1953 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Индия - Bharat 5870 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Куба - Республика 417 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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