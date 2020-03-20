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TmaxSoft Tibero DBMS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 45, упоминаний - 74
TmaxSoft Tibero DBMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
|АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
|Рева Андрей 9 7
|Мельников Руслан 19 6
|Алексеев Вячеслав 14 2
|Варов Константин 24 2
|Прахов Максим 6 2
|Сушкевич Антон 67 2
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
|Черногоров Андрей 65 1
|Молодцов Александр 20 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Груздев Сергей 48 1
|Зейтениди Наталья 39 1
|Шмелев Павел 18 1
|Ведехин Игорь 41 1
|Литвинов Игорь 10 1
|Симакин Денис 6 1
|Френкель Лев 51 1
|Урусов Виктор 157 1
|Орлова Татьяна 12 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Рыбчинский Михаил 27 1
|Фаттахов Марат 3 1
|Решетков Александр 5 1
|Медокс Ярослав 45 1
|Рудевский Антон 41 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Дмитракова Анна 8 1
|Баранов Дмитрий 25 1
|Балаш Максим 8 1
|Михалев Виктор 4 1
|Слабоспицкая Елена 2 1
|Mathuram Moses - Матюрам Мозес 2 1
|Арутюнов Грант 2 1
|Рябчиков Владимир 3 1
|Немятов Константин 1 1
|Гурзова Елена 1 1
|Werner Mike - Вернер Майк 3 1
|Открытые системы ИД 176 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|Из рук в руки - irr.ru 73 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.