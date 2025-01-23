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Aladdin JaCarta SE JaCarta-2 SE



23.01.2025 «Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet SafeBoot 3.2 1
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» 3
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 1
29.04.2022 Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta 1
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте 1
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2» 2
09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 2
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 3
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 2
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 6
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 1
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 2
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 2
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» 1
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 2
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 2
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 2
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta 2
16.10.2019 Подтверждена совместимость продуктов ЭОС с электронными ключами JaCarta 1
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 1
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 3
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов 1
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 2
19.06.2019 «ИнфоТеКС» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.4 с поддержкой JaCarta-2 ГОСТ 1
18.06.2019 «Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP 1
19.02.2019 «Аладдин Р.Д.» представил новую версию JaCarta-2 SDK 4
30.01.2019 Astralinux и «Аладдин Р.Д,» протестировали свои продукты на совместимость 1
29.10.2018 «Аладдин Р.Д.» и «Ред софт» протестировали JaCarta и «Ред ОС 7.1 Муром» на совместимость 3
09.07.2018 JaCarta обеспечивает безопасный доступ в систему ДБО iSimpleBank 2.0 1
21.06.2018 «Аладдин Р.Д.» выпустила новое поколение USB-токенов JaCarta-2 для ЕГАИС 6
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 2
30.11.2017 R-Style Softlab и «Аладдин Р.Д.» завершили тестирование своих продуктов 2
27.09.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новое поколение средств электронной подписи JaCarta-2 ГОСТ 2
14.09.2017 Новый смартфон с российской ОС защищен MicroUSB-токенами «Аладдин Р.Д.» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 71

Aladdin JaCarta SE и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 36
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 3
Код Безопасности 616 3
Ред Софт - Red Soft 704 2
Microsoft Corporation 24631 2
Базальт СПО - BaseALT 656 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Red Hat 1305 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 25 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Oracle Corporation 6690 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Конфидент ЦЗИ 107 1
Apple Inc 12103 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 94 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Валидата 7 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2806 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 28
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4219 25
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3823 25
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 16
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1529 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25359 15
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 10
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 890 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9987 9
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 151 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29700 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21146 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12522 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6224 5
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7567 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 981 3
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 834 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1134 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9187 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1478 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3784 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 767 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 371 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2144 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1273 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7381 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2464 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6656 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27412 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 34
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 33
Aladdin JaCarta PKI 87 30
Aladdin JaCarta PRO 26 19
Aladdin JaCarta LT 29 16
Microsoft Windows 10 1761 10
Linux OS 9950 10
Microsoft Windows 7 1979 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 7
Microsoft Windows 15664 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 921 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 6
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 5
КриптоПро CSP СКЗИ 211 5
Apple macOS 2062 5
Microsoft Windows Server 2008 478 4
Microsoft Windows Server 2012 196 4
Microsoft Windows Server 2016 53 4
Aladdin JC-WebClient 15 4
Microsoft Windows Server 2003 569 4
Linux - Debian GNU 466 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 304 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Apple iOS 7810 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 323 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 2
Microsoft Windows XP 2400 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
КриптоПро JCP СКЗИ 13 2
Aladdin JaCarta U2F 6 2
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 125 2
Aladdin Secret Disk 85 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 2
Челышев Сергей 11 6
Рустамов Рустам 412 2
Сабанов Алексей 21 1
Чирков Максим 4 1
Мылицын Роман 110 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Шалимов Сергей 2 1
Смирнов Алексей 243 1
Щеглов Петр 54 1
Эм Арина 1 1
Галкин Евгений 5 1
Равшанов Яков 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 28
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 459 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 29
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 16
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 6
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
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ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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