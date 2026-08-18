«Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость JaCarta Management System 4LX и менеджера паролей «Пассворк»

Компании «Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость своих продуктов – корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux (JMS4LX) и менеджера паролей «Пассворк». Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Корректность совместной работы решений подтверждена сертификатом, выданным по результатам испытаний. Эта совместимость закрывает конкретную задачу заказчиков: организовать вход в менеджер паролей через уже действующую в компании систему усиленной аутентификации без создания отдельных учетных данных. Таким образом, пользователю не нужно запоминать еще один пароль или носить отдельный токен для доступа к хранилищу — он проходит аутентификацию через сервис JaCarta Identity Provider (JIP), входящий в JMS4LX.

JaCarta Management System 4LX для Linux – это система централизованного управления средствами аутентификации и электронной подписи, защищенными носителями информации, аппаратными OTP/U2F-токенами и программными аутентификаторами. В ее состав входят высокопроизводительный сервер аутентификации JaCarta Authentication Server (JAS), сервис Aladdin 2FA и JaCarta Identity Provider (JIP) – провайдер аутентификации/авторизации в приложения с поддержкой протоколов SAML и OIDC.

«Пассворк» — это российский корпоративный менеджер паролей и секретов с возможностью развертывания на собственном сервере заказчика или в облаке. Решение предназначено для безопасного хранения, управления и совместного использования учетных данных внутри компаний. «Пассворк» поддерживает ролевую модель доступа, полный аудит действий, интеграцию со службами каталогов и системами мониторинга безопасности. «Пассворк» включен в Единый реестр российского программного обеспечения (№ 6147 от 13.01.2020) и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия (№ 5063 от 30.04.2026).

«Заказчики, которые строят ИТ-инфраструктуру на отечественных решениях, должны быть уверены: продукты работают вместе корректно и без доработок. Сертификат дает эту уверенность на уровне вендоров: совместимость «Пассворк»а и JMS4LX зафиксирована документально, протестирована и будет поддерживаться», — сказал Андрей Пьянков, генеральный директор «Пассворк».

«Подтверждение совместимости JMS4LX и «Пассворка» позволяет заказчикам использовать уже существующую инфраструктуру аутентификации для доступа к менеджеру паролей. Для компаний, где JIP уже используется в качестве корпоративного SSO, это означает, что сотрудникам не нужно заводить отдельные учетные данные для Пассворка», – сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS/JAS/JIP, «Аладдин».