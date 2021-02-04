Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, совместно с «Газинформсервисом», отечественным разработчиком программного обеспечения и оборудования для защиты информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны, провели серию тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинформсервиса».

Совместимость и корректность одновременного использования доказана для смарт-карт и USB-токенов JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ и USB-токенов JaCarta SF/ГОСТ. Тестирование проводилось в таких операционных системах, как Windows 7/8.1/10/2008 Server R2/2012 Server/2012 Server R2/2016 Server/2019 Server и ОС Linux/Unix, поддерживающих стандарт Linux Standard Base (LSB) версии 3.0 или выше с использованием дополнительного программного обеспечения «Единый Клиент JaCarta» версии 2.12 или выше.

Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, а также обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов и паролей.