Спецпроекты

Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta

Безопасность Техническая защита

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных, совместно с «Газинформсервисом», отечественным разработчиком программного обеспечения и оборудования для защиты информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны, провели серию тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

На основании полученных результатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинформсервиса».

Совместимость и корректность одновременного использования доказана для смарт-карт и USB-токенов JaCarta PKI, JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ и USB-токенов JaCarta SF/ГОСТ. Тестирование проводилось в таких операционных системах, как Windows 7/8.1/10/2008 Server R2/2012 Server/2012 Server R2/2016 Server/2019 Server и ОС Linux/Unix, поддерживающих стандарт Linux Standard Base (LSB) версии 3.0 или выше с использованием дополнительного программного обеспечения «Единый Клиент JaCarta» версии 2.12 или выше.

Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, а также обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов и паролей.



Другие материалы рубрики

Microsoft оставит все свои сервисы без паролей

В процессоры Intel, AMD и Qualcomm будут встраивать чип безопасности Microsoft родом из игровой приставки Xbox

В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Техноблог

Как записать экран сессии на Windows 10

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров