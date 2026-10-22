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Газинформсервис SafeNode SL SafeNode System Loader СДЗ

Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа (НСД) к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.10.2026 «Газинформсервис» и «Гигант» подтвердили совместимость решений для защиты рабочих мест до запуска ОС 2
14.10.2026 «РДВ Технолоджи» и «Газинформсервис» успешно протестировали СДЗ SafeNode System Loader на базе сервера «Алтай» 3
21.05.2026 Подтверждена совместимость SafeNode System Loader компании «Газинформсервис» с оборудованием «РАМЭК-ВС» 3
09.04.2026 Серверы «Тринити» совместимы со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader 3
12.02.2026 «Газинформсервис» и «Гравитон» подтвердили технологическую совместимость своих решений 5
13.11.2025 Подтверждена совместимость ПО «Альфа платформа» от «Атомик Софт» и комплекса СЗИ компании «Газинформсервис» 1
22.09.2025 Компания Qtech подтвердила совместимость серверов с СДЗ SafeNode System Loader 2
30.06.2025 СДЗ SafeNode System Loader совместимо с серверами «Паладин»   1
10.03.2025 «Газинформсервис» внедрил систему доверенной загрузки SafeNode System Loader для одного из операторов связи 1
13.08.2024 Новая версия «Блокхост-Сеть» 4.4 расширяет возможности в многоплатформенной среде 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12» 2
18.03.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader 2
05.02.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости клиентских устройств ICL с СДЗ SafeNode System Loader 3
12.12.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с оборудованием Aquarius 2
28.08.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с сервером «Аквариус T50 D110CF» 2
12.12.2022 Совместное решение компаний «Аквариус» и «Газинформсервис» для доверенной загрузки получило сертификат совместимости 1
13.04.2022 ПК Nerpa совместимы со средством доверенной загрузки Safenode 2
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta 1

Публикаций - 19, упоминаний - 38

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 524 16
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1119 3
ICL ГК - ICL Group 512 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 160 2
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 36 2
ST - Системные технологии 75 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
Intel Corporation 12891 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1268 1
Ред Софт - Red Soft 1275 1
Норси-Транс - НТ 148 1
Diasoft - Диасофт 1185 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 568 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 464 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 617 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 524 1
Qtech - Кьютэк 215 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 355 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 158 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 1
АйТи Бастион - IT Bastion 163 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 170 1
Газпром ПАО 1498 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5882 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4075 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28661 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36175 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3161 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26564 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 780 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 5
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 278 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2856 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1007 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5324 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16831 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10903 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10554 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7372 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13695 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5543 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2154 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1862 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2929 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6911 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13207 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 457 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22867 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4401 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1678 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27127 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6742 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10379 1
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SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 270 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2951 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14500 1
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Trinity - Тринити ER сервер 24 1
S8 Capital - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
Ред Софт - Ред Адм 156 1
Газинформсервис - Ankey RBI 4 1
Intel x86 - архитектура процессора 2189 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1664 1
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 266 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 131 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 818 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 176 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 308 1
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 72 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 145 1
Qtech QSRV - серия СХД 18 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 243 1
S8 Capital - Aquarius Mnb - серия моноблоков 6 1
Арго Технолоджи Ист - Арго СХД - Storage by Argo.Tech 7 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 270 1
ICL SDS teamRay 13 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 203 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 509 1
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 67 1
ICL BasicRAY ПК 10 1
Газинформсервис - Ankey IDM 47 1
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
OCS Distribution - Фабрикон - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica - Nerpa Smart Cabinet 16 1
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Пустарнаков Роман 57 3
Вагизов Ильдар 34 2
Решетов Андрей 2 2
Азизов Ирек 9 2
Мосин Алексей 9 1
Закатов Константин 9 1
Гендрих Сергей 33 1
Кадомский Владислав 2 1
Богословский Никита 3 1
Овсянников Сергей 15 1
Порошин Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169099 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1578 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 175 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 66 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7595 1
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