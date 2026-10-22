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Газинформсервис SafeNode SL SafeNode System Loader СДЗ
Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader (СДЗ) представляет собой программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, обеспечивающее защиту от несанкционированного доступа (НСД) к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы.
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|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4075 4
|Хитрово Константин 21 12
|Пустарнаков Роман 57 3
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|Овсянников Сергей 15 1
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|Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 175 1
|Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 66 1
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