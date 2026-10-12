Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202865
ИКТ 15744
Организации 11925
Ведомства 1509
Ассоциации 1133
Технологии 3599
Системы 27073
Персоны 88493
География 3158
Статьи 1594
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2861
Мероприятия 895

Aladdin R.D. JaCarta СКЗИ

Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ

Программно-аппаратные решения семейства JaCarta могут использоваться как средства для двухфакторной аутентификации пользователей и электронной подписи, так и для безопасного хранения пользовательских данных, что актуально для компаний, работающих с данными разной степени секретности и государственными сервисами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.10.2026 Совместимость средств строгой аутентификации JaCarta и zVirt позволит защитить доступ к виртуальным рабочим местам

Компании «Аладдин» и Orion soft подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с защищенной платформой управления виртуализацией zVirt. Корректность совместной рабо
07.10.2026 Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и платформы Termidesk VDI

ердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) для Linux с платформой для управления инфраструктурой
29.09.2026 Получен сертификат ФСТЭК России на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3

сообщает о получении сертификата ФСТЭК России № 5111 на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3. Срок действия сертификата – до 17 сентября 2031 г. Об этом CNews сообщили представ
31.08.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta совместимы с операционными системами «Альт»

Компании «Аладдин» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционными системами семейства «Альт». По итогам тестовых испытаний, проведенных
18.08.2026 «Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость JaCarta Management System 4LX и менеджера паролей «Пассворк»

орк» подтвердили совместимость своих продуктов – корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux (JMS4LX) и менеджера паролей «Пассворк». Об этом CNew
14.08.2026 Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и СУБД Jatoba

ердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux с защищенной системой управления базами данных Jatoba
13.08.2026 «Аладдин» и «Ред Софт» подтвердили совместимость JaCarta с «Ред ОС» 8 и «Ред Адм»

Компании «Аладдин» и «Ред Софт» расширили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционной системой «Ред ОС» 8 и системой централизованного управления ИТ-инфраст
17.07.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент»

Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получ
24.06.2026 Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России

Компания «Аладдин» объявляет о выпуске обновленной версии JaCarta Identity Provider (JIP) – продукта для реализации корпоративного SSO (однократной аут
29.04.2026 JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)

Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta Identity Provider (JIP). Решение позволяет упростить аутентификацию пользователей в к
16.04.2026 Сервер аутентификации JaCarta Authentication Server совместим с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum

ния совместимости своих продуктов: высокопроизводительного сервера аутентификации Enterprise-класса JaCarta Authentication Server и межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum. Результ
24.02.2026 Подтверждена совместимость мобильного приложения JaCarta Virtual Token с «Ред ОС М»

Token — мобильное приложение JaCarta Virtual Token обеспечивает функциональность аппаратного токена JaCarta PKI, строгую двухфакторную аутентификацию пользователя по цифровым сертификатам (не д
19.02.2024 Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server

завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, п
07.11.2023 Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант»

ентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» сообщили о завершении проекта по подтверждению технологической совместимости средств аутентификации и электронной подписи (ЭП) JaCarta c операционной системой «Атлант». Совместимость подтверждена соответствующим сертификатом. В ходе тестирования специалисты зафиксировали корректность работы USB-токенов и смарт-карт

03.11.2023 ИТ-решения Fplus совместимы со средствами аутентификации JaCarta

ерждению технологической совместимости средств строгой аутентификации и электронной подписи линейки JaCarta и устройств корпоративного класса Fplus. Сертификат, полученный в результате проведён
22.08.2023 Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux

построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, объявила о совместимости программного комплекса JaCarta Management System 4LX для Linux с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Po
12.07.2023 Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft
16.05.2023 Сергей Груздев -

Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»

енный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» подтвердили совместимость продуктов линейки JaCarta и программного обеспечения «Базис.WorkPlace». Проверка установила работоспособность и
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6

подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avan
29.04.2022 Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta

и тестовых испытаний на совместимость криптографической библиотеки Vipnet OSSL и электронных ключей Jacarta. По результатам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корр
04.03.2022 «Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux

лизованного управления. В частности, JMS 4LX позволяет управлять защищёнными носителями информации «Jacarta SF/ГОСТ» и в ближайшее время ожидается поддержка сертифицированных средств обеспечени
22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте

ормационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с

09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5

таний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могу
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4

, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4.

15.06.2021 Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России

тификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, чт
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1

«Аладдин Р.Д.» сообщает о выходе релиза ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13.1. «Единый клиент JaCarta» — программное обеспечение, предназначе
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»

умент подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоватьс
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор»

«Аладдин Р.Д.» и «Эвотор» подтвердили совместимость USB-токенов JaCarta LT с приложением «Маркировка» на смарт-терминалах «Эвотор». Пользователи сервиса «Мар
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»

их продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством довере
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций

стовые испытания продемонстрировали корректность совместного использования USB-токенов и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с операционными системами «Альт Рабочая станция 9» и «Аль
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

ния были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимос
04.02.2021 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta

татов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинфо
27.01.2021 Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»

«Аладдин Р.Д.» получила сертификат ФСБ России № СФ/120-3957 от 2 ноября 2020 г. на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» сроком действия до 2 ноября 2023 г. АРМ АБ предназначен для выполнения функций администратора безопасности в отношении СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП" и состоит из программы администрирования,
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совме
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta

льтатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» с программным комплексом «Застава-клиент "VPN/FW "Застава", версия

21.08.2020 JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»

продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран
21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»

оверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и

04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows

версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCa
17.06.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»

ание на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность программного комплекса Jacarta Management System (JMS), ПК Jacarta версии 1.5 и ПК Securlogon, служащих для з

Публикаций - 266, упоминаний - 1081

Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 617 207
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3217 23
Microsoft Corporation 25888 22
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 387 19
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 16
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 625 15
Код Безопасности 825 14
Oracle Corporation 7112 13
Ред Софт - Red Soft 1274 10
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 9
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 153 7
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 28 7
Газинформсервис - ГИС 522 6
IBM - International Business Machines Corp 9720 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 5
Citrix Systems 871 5
Directum - Директум 1293 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 5
Qtech - Кьютэк 215 5
Google LLC 12824 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 5
Ростелеком 11067 5
Broadcom - VMware 2628 5
Softline - Софтлайн 3818 5
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 200 4
9738 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 463 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1114 3
SafeTech - СэйфТек 144 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 521 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 453 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 3
Tonk - Тонк ГК 65 3
2domains 4 3
Бифит - Bifit 92 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 170 3
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 3
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 282 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 5
JIP - Japan Industrial Partners 16 4
РЖД - Российские железные дороги 2111 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 3
Visa International 1998 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 390 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 2
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 72 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1847 2
Совкомбанк ПАО - Гаранти Банк-Москва КБ 4 2
Газпром ПАО 1498 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 63 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Русагро Группа Компаний 395 1
Северсталь ПАО - Severstal 643 1
ПСБ - Промсвязьбанк 978 1
Ак Барс Банк 284 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Мосэнерго ПАО 132 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 160 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
Новатэк - ранее Новафининвест 77 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5872 62
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3703 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4062 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 225 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1218 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1584 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1008 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1551 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3473 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1620 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
Федеральное казначейство России 1961 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 390 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1431 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 394 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 280 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 17 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 19 1
Судебная власть - Judicial power 2531 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 3
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 111 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13673 179
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 127
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1110 117
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5295 88
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28638 86
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 994 70
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 413 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55033 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34046 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36100 61
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 476 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26522 45
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10691 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 40
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2063 38
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1248 34
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5312 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9742 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36904 28
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2145 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 28
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4671 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24858 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10195 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7891 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13161 20
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1193 20
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 20
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 222 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14913 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7358 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18431 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13171 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 514 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8814 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13050 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8532 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27090 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10364 13
Linux OS 11684 64
Microsoft Windows 17040 62
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 34
Oracle Java - язык программирования 3506 33
Aladdin R.D. - eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 208 33
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 27
КриптоПро CSP СКЗИ 261 20
Microsoft Windows 10 1959 19
Aladdin R.D. - Secret Disk 91 18
Google Android 15388 18
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 16
Microsoft Windows 7 2009 16
Aladdin R.D. - Aladdin 2FA 15 15
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 688 14
Apple iOS 8663 14
Apple macOS 2477 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 750 12
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 310 11
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 11
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 10
Microsoft Windows Server 2012 205 10
Mozilla Firefox - браузер 1964 9
Microsoft Windows Server 2008 484 9
Oracle Java Message Service - Oracle JMS 14 9
Google Chrome - браузер 1727 9
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1050 9
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 27 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 7
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP - Secret Net EDR 167 7
Конфидент ЦЗИ - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 129 7
Linux - Debian GNU 582 7
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 54 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 6
Apple Safari - браузер 911 6
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 6
Груздев Сергей 48 12
Челышев Сергей 11 11
Винарский Станислав 9 9
Рустамов Рустам 554 4
Сабанов Алексей 21 4
Ступин Сергей 14 4
Ставринов Яков 7 3
Перелыгин Денис 4 3
Смирнов Алексей 275 2
Санин Александр 59 2
Колесников Алексей 26 2
Чирков Максим 4 2
Бычек Владимир 11 2
Скрипкин Дмитрий 4 2
Левенков Олег 3 2
Шалимов Сергей 2 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Александров Алексей 12 2
Царев Евгений 30 2
Мирошников Дмитрий 9 2
Крячков Антон 20 2
Микулов Андрей 2 2
Галкин Евгений 9 2
Хатунцева Ирина 2 2
Бояренко Игорь 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Кравченко Георгий 14 1
Мылицын Роман 111 1
Панченко Иван 202 1
Макаров Валентин 255 1
Румянцев Антон 47 1
Болышев Максим 16 1
Петрова Юлия 6 1
Арефьев Андрей 75 1
Бойко Андрей 56 1
Халяпин Сергей 101 1
Сизоненко Григорий 45 1
Сульгин Сергей 47 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Черкасов Дмитрий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 198
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14878 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 8
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 520 5
Казахстан - Республика 6137 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 481 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 4
Украина 7972 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 3
Израиль 2875 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 2
Германия - Федеративная Республика 13314 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 591 2
Нидерланды 3778 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 419 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1439 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1821 2
Беларусь - Белоруссия 6374 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 2
Польша - Республика 2044 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 2
Канада 5098 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1728 1
Франция - Французская Республика 8214 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1537 1
Китай - Тайвань 4292 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2341 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1533 1
Россия - УФО - Челябинская область 1538 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 663 1
Таджикистан - Республика 967 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 923 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1388 1
Германия - Берлин 739 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 730 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 980 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 835 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19423 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 75
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1195 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12059 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 33
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9008 29
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7586 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4002 21
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1011 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4682 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27743 9
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 456 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34405 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12461 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4060 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22110 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2394 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16401 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2820 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4110 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8928 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3341 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11532 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7978 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 254 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1755 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5857 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2532 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10584 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 677 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 599 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11789 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11008 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2790 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18455 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5983 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1421 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
InformationWeek 241 1
allNetDevices 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4284 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
НМГ - Медиалогия 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 186 1
Gartner - Гартнер 3676 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 765 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 76 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 126 1
БГУ - Белорусский государственный университет 39 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 116 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Базальт СПО - Альт академия 41 1
РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 334 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2699 1
Микроэлектроника - международный форум 32 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще