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Aladdin R.D. JaCarta СКЗИ
Программно-аппаратные решения семейства JaCarta могут использоваться как средства для двухфакторной аутентификации пользователей и электронной подписи, так и для безопасного хранения пользовательских данных, что актуально для компаний, работающих с данными разной степени секретности и государственными сервисами
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.10.2026
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Совместимость средств строгой аутентификации JaCarta и zVirt позволит защитить доступ к виртуальным рабочим местам
Компании «Аладдин» и Orion soft подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с защищенной платформой управления виртуализацией zVirt. Корректность совместной рабо
|07.10.2026
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Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и платформы Termidesk VDI
ердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) для Linux с платформой для управления инфраструктурой
|29.09.2026
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Получен сертификат ФСТЭК России на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3
сообщает о получении сертификата ФСТЭК России № 5111 на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3. Срок действия сертификата – до 17 сентября 2031 г. Об этом CNews сообщили представ
|31.08.2026
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Средства строгой аутентификации JaCarta совместимы с операционными системами «Альт»
Компании «Аладдин» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционными системами семейства «Альт». По итогам тестовых испытаний, проведенных
|18.08.2026
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«Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость JaCarta Management System 4LX и менеджера паролей «Пассворк»
орк» подтвердили совместимость своих продуктов – корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux (JMS4LX) и менеджера паролей «Пассворк». Об этом CNew
|14.08.2026
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Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и СУБД Jatoba
ердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux с защищенной системой управления базами данных Jatoba
|13.08.2026
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«Аладдин» и «Ред Софт» подтвердили совместимость JaCarta с «Ред ОС» 8 и «Ред Адм»
Компании «Аладдин» и «Ред Софт» расширили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционной системой «Ред ОС» 8 и системой централизованного управления ИТ-инфраст
|17.07.2026
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Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент»
Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получ
|24.06.2026
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Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России
Компания «Аладдин» объявляет о выпуске обновленной версии JaCarta Identity Provider (JIP) – продукта для реализации корпоративного SSO (однократной аут
|29.04.2026
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JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO)
Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta Identity Provider (JIP). Решение позволяет упростить аутентификацию пользователей в к
|16.04.2026
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Сервер аутентификации JaCarta Authentication Server совместим с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum
ния совместимости своих продуктов: высокопроизводительного сервера аутентификации Enterprise-класса JaCarta Authentication Server и межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum. Результ
|24.02.2026
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Подтверждена совместимость мобильного приложения JaCarta Virtual Token с «Ред ОС М»
Token — мобильное приложение JaCarta Virtual Token обеспечивает функциональность аппаратного токена JaCarta PKI, строгую двухфакторную аутентификацию пользователя по цифровым сертификатам (не д
|19.02.2024
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Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server
завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, п
|07.11.2023
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Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант»
ентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» сообщили о завершении проекта по подтверждению технологической совместимости средств аутентификации и электронной подписи (ЭП) JaCarta c операционной системой «Атлант». Совместимость подтверждена соответствующим сертификатом. В ходе тестирования специалисты зафиксировали корректность работы USB-токенов и смарт-карт
|03.11.2023
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ИТ-решения Fplus совместимы со средствами аутентификации JaCarta
ерждению технологической совместимости средств строгой аутентификации и электронной подписи линейки JaCarta и устройств корпоративного класса Fplus. Сертификат, полученный в результате проведён
|22.08.2023
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Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux
построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, объявила о совместимости программного комплекса JaCarta Management System 4LX для Linux с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Po
|12.07.2023
|Денис Суховей, компания Аладдин: Чем может навредить бизнесу шифровальщик от Microsoft
|16.05.2023
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Сергей Груздев -
Сергей Груздев, "Аладдин Р.Д.": Безопасная дистанционная работа с личного компьютера возможна
|06.12.2022
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Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»
енный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» подтвердили совместимость продуктов линейки JaCarta и программного обеспечения «Базис.WorkPlace». Проверка установила работоспособность и
|31.05.2022
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Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6
подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avan
|29.04.2022
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Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta
и тестовых испытаний на совместимость криптографической библиотеки Vipnet OSSL и электронных ключей Jacarta. По результатам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корр
|04.03.2022
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«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux
лизованного управления. В частности, JMS 4LX позволяет управлять защищёнными носителями информации «Jacarta SF/ГОСТ» и в ближайшее время ожидается поддержка сертифицированных средств обеспечени
|22.02.2022
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«Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте
ормационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с
|09.09.2021
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Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5
таний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могу
|29.07.2021
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Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4
, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4.
|15.06.2021
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Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России
тификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, чт
|14.05.2021
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Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1
«Аладдин Р.Д.» сообщает о выходе релиза ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13.1. «Единый клиент JaCarta» — программное обеспечение, предназначе
|21.04.2021
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USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС»
умент подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоватьс
|19.04.2021
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Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор»
«Аладдин Р.Д.» и «Эвотор» подтвердили совместимость USB-токенов JaCarta LT с приложением «Маркировка» на смарт-терминалах «Эвотор». Пользователи сервиса «Мар
|12.04.2021
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Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности»
их продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством довере
|03.03.2021
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«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций
стовые испытания продемонстрировали корректность совместного использования USB-токенов и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с операционными системами «Альт Рабочая станция 9» и «Аль
|03.03.2021
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Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
ния были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимос
|04.02.2021
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Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta
татов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинфо
|27.01.2021
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Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta»
«Аладдин Р.Д.» получила сертификат ФСБ России № СФ/120-3957 от 2 ноября 2020 г. на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» сроком действия до 2 ноября 2023 г. АРМ АБ предназначен для выполнения функций администратора безопасности в отношении СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП" и состоит из программы администрирования,
|14.01.2021
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СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta
подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совме
|02.10.2020
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Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta
льтатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» с программным комплексом «Застава-клиент "VPN/FW "Застава", версия
|21.08.2020
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JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск»
продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран
|21.08.2020
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Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»
оверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и
|04.08.2020
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ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows
версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCa
|17.06.2020
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Подтверждена совместимость «Ред ОС» с продуктами «Аладдин Р.Д.»
ание на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность программного комплекса Jacarta Management System (JMS), ПК Jacarta версии 1.5 и ПК Securlogon, служащих для з
Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Сергей 48 12
|Челышев Сергей 11 11
|Винарский Станислав 9 9
|Рустамов Рустам 554 4
|Сабанов Алексей 21 4
|Ступин Сергей 14 4
|Ставринов Яков 7 3
|Перелыгин Денис 4 3
|Смирнов Алексей 275 2
|Санин Александр 59 2
|Колесников Алексей 26 2
|Чирков Максим 4 2
|Бычек Владимир 11 2
|Скрипкин Дмитрий 4 2
|Левенков Олег 3 2
|Шалимов Сергей 2 2
|Ведешкина Татьяна 7 2
|Александров Алексей 12 2
|Царев Евгений 30 2
|Мирошников Дмитрий 9 2
|Крячков Антон 20 2
|Микулов Андрей 2 2
|Галкин Евгений 9 2
|Хатунцева Ирина 2 2
|Бояренко Игорь 3 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
|Кравченко Георгий 14 1
|Мылицын Роман 111 1
|Панченко Иван 202 1
|Макаров Валентин 255 1
|Румянцев Антон 47 1
|Болышев Максим 16 1
|Петрова Юлия 6 1
|Арефьев Андрей 75 1
|Бойко Андрей 56 1
|Халяпин Сергей 101 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Сульгин Сергей 47 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Черкасов Дмитрий 46 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
|InformationWeek 241 1
|allNetDevices 160 1
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