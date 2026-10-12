Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ

Совместимость средств строгой аутентификации JaCarta и zVirt позволит защитить доступ к виртуальным рабочим местам Компании «Аладдин» и Orion soft подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с защищенной платформой управления виртуализацией zVirt. Корректность совместной рабо

Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и платформы Termidesk VDI ердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) для Linux с платформой для управления инфраструктурой

Получен сертификат ФСТЭК России на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3 сообщает о получении сертификата ФСТЭК России № 5111 на средство многофакторной аутентификации MFA JaCarta-3. Срок действия сертификата – до 17 сентября 2031 г. Об этом CNews сообщили представ

Средства строгой аутентификации JaCarta совместимы с операционными системами «Альт» Компании «Аладдин» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционными системами семейства «Альт». По итогам тестовых испытаний, проведенных

«Аладдин» и «Пассворк» подтвердили совместимость JaCarta Management System 4LX и менеджера паролей «Пассворк» орк» подтвердили совместимость своих продуктов – корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux (JMS4LX) и менеджера паролей «Пассворк». Об этом CNew

Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и СУБД Jatoba ердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux с защищенной системой управления базами данных Jatoba

«Аладдин» и «Ред Софт» подтвердили совместимость JaCarta с «Ред ОС» 8 и «Ред Адм» Компании «Аладдин» и «Ред Софт» расширили совместимость средств строгой аутентификации JaCarta с операционной системой «Ред ОС» 8 и системой централизованного управления ИТ-инфраст

Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент» Компании «Аладдин» и «Сафиб» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». По итогам испытаний получ

Новая версия JaCarta Identity Provider от «Аладдин» поможет заказчикам соответствовать требованиям 117-го Приказа ФСТЭК России Компания «Аладдин» объявляет о выпуске обновленной версии JaCarta Identity Provider (JIP) – продукта для реализации корпоративного SSO (однократной аут

JaCarta Identity Provider от «Аладдин» обеспечивает однократную аутентификацию во всех используемых приложениях и сервисах (SSO) Компания «Аладдин» выпустила первую версию корпоративного продукта для сквозной аутентификации JaCarta Identity Provider (JIP). Решение позволяет упростить аутентификацию пользователей в к

Сервер аутентификации JaCarta Authentication Server совместим с межсетевым экраном Ideco NGFW Novum ния совместимости своих продуктов: высокопроизводительного сервера аутентификации Enterprise-класса JaCarta Authentication Server и межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum. Результ

Подтверждена совместимость мобильного приложения JaCarta Virtual Token с «Ред ОС М» Token — мобильное приложение JaCarta Virtual Token обеспечивает функциональность аппаратного токена JaCarta PKI, строгую двухфакторную аутентификацию пользователя по цифровым сертификатам (не д

Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС». Сертификат, п

Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант» ентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры «Аладдин» сообщили о завершении проекта по подтверждению технологической совместимости средств аутентификации и электронной подписи (ЭП) JaCarta c операционной системой «Атлант». Совместимость подтверждена соответствующим сертификатом. В ходе тестирования специалисты зафиксировали корректность работы USB-токенов и смарт-карт

ИТ-решения Fplus совместимы со средствами аутентификации JaCarta ерждению технологической совместимости средств строгой аутентификации и электронной подписи линейки JaCarta и устройств корпоративного класса Fplus. Сертификат, полученный в результате проведён

Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro Enterprise с решением JaCarta Management System 4LX для Linux построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, объявила о совместимости программного комплекса JaCarta Management System 4LX для Linux с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Po

Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace» енный разработчик и интегратор облачных решений «Базис» подтвердили совместимость продуктов линейки JaCarta и программного обеспечения «Базис.WorkPlace». Проверка установила работоспособность и

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avan

Криптобиблиотека Vipnet OSSL совместима с электронными ключами Jacarta и тестовых испытаний на совместимость криптографической библиотеки Vipnet OSSL и электронных ключей Jacarta. По результатам тестирования подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корр

«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт линейки Jacarta Management System – JMS 4LX для Linux лизованного управления. В частности, JMS 4LX позволяет управлять защищёнными носителями информации «Jacarta SF/ГОСТ» и в ближайшее время ожидается поддержка сертифицированных средств обеспечени

«Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте ормационной безопасности, объявляют о совместимости продуктов «Мой офис почта» и электронных ключей JaCarta. Теперь пользователи могут применять защищенные носители JaCarta при работе с

Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 таний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могу

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 , выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4.

Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России тификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7). Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, чт

Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 «Аладдин Р.Д.» сообщает о выходе релиза ПК «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13.1. «Единый клиент JaCarta» — программное обеспечение, предназначе

USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» умент подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с операционной системой «Ред ОС» 7.3. В частности, в «Ред ОС» 7.3 могут использоватьс

Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор» «Аладдин Р.Д.» и «Эвотор» подтвердили совместимость USB-токенов JaCarta LT с приложением «Маркировка» на смарт-терминалах «Эвотор». Пользователи сервиса «Мар

Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» их продуктов. По результатам тестирования подтверждена корректность работы USB-токенов и смарт-карт JaCarta от «Алладин Р.Д.» со средством защиты информации Secret Net Studio и средством довере

«Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций стовые испытания продемонстрировали корректность совместного использования USB-токенов и смарт-карт JaCarta производства «Аладдин Р.Д.» с операционными системами «Альт Рабочая станция 9» и «Аль

Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta ния были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0». Совместимос

Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с продуктами JaCarta татов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу электронных ключей линейки JaCarta от «Аладдин Р.Д.» со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader от «Газинфо

Получен сертификат ФСБ России на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» «Аладдин Р.Д.» получила сертификат ФСБ России № СФ/120-3957 от 2 ноября 2020 г. на СКЗИ «АРМ администратора безопасности JaCarta» сроком действия до 2 ноября 2023 г. АРМ АБ предназначен для выполнения функций администратора безопасности в отношении СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП" и состоит из программы администрирования,

СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совме

Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta льтатов выпущен сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» с программным комплексом «Застава-клиент "VPN/FW "Застава", версия

JaCarta SF/ГОСТ совместима с защищенным планшетом MIG T10 под управлением Astra Linux «Смоленск» продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы USB-носителя JaCarta SF/ГОСТ, предназначенного для безопасного хранения и транспортировки информации огран

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» оверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и

ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCa