Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и СУБД Jatoba

Компании «Аладдин» и «Газинформсервис» подтвердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX для Linux с защищенной системой управления базами данных Jatoba. Об этом CNews сообщили представители компании «Аладдин».

Совместимость решений подтверждена сертификатом, выданным по результатам соответствующих испытаний. Для заказчиков это означает возможность построения безопасной доверенной инфраструктуры на базе совместимых отечественных решений — с многофакторной аутентификацией, централизованным управлением средствами защиты и защищенным доступом к данным. Такой подход позволяет объединить ключевые механизмы защиты в единую технологическую среду и упростить построение защищенных информационных систем.

JaCarta Management System 4LX для Linux – это корпоративная система централизованного управления, обеспечивающая учет и управление средствами аутентификации и электронной подписи, защищенными носителями информации, аппаратными OTP/U2F-токенами и программными аутентификаторами. В ее состав входят JaCarta Authentication Server (JAS) — высокопроизводительный сервер аутентификации с поддержкой аппаратных OTP- и U2F-токенов, а также программных OTP/PUSH/SMS/TG-OTP-аутентификаторов. А также сервис Aladdin 2FA, расширяющий функциональность JAS и позволяющий безопасно передавать вектор инициализации OTP- и PUSH- аутентификаторов пользователям.

«Ятоба» — СУБД на базе модернизированного ядра PostgreSQL, предоставляющая инструменты для построения отказоустойчивых кластеров и расширенные функции кибербезопасности (SQL Firewall, защита таблиц, обфускация кода).

«Для заказчиков, которым важна технологическая независимость, связка СУБД "Ятоба" + JaCarta — это возможность собрать защищенную инфраструктуру без использования зарубежных компонентов, сохранив при этом высокий уровень отказоустойчивости и контроля доступа», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

«Подтверждение совместимости наших решений расширяет возможности заказчиков по построению безопасных доверенных инфраструктур. Сочетание централизованного управления средствами аутентификации и защищенной СУБД позволяет последовательно выстраивать механизмы контроля доступа к критически важным информационным ресурсам», — сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS/JAS/JIP, «Аладдин».