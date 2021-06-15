Jacarta Management System 3.7 сертифицирована ФСТЭК России

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о завершении сертификации во ФСТЭК России корпоративной системы управления средствами аутентификации и сертификатами пользователей с интегрированным высокопроизводительным сервером усиленной аутентификации Jacarta Management System (JMS) (версия 3.7).

Сертификат ФСТЭК России № 4411 подтверждает, что программное обеспечение Jacarta Management System версии 3.7 является системой управления средствами аутентификации и сертификатами пользователей, а также выполняет функции сервера усиленной аутентификации при использовании данного вида аутентификации в информационных системах, в которых обрабатывается информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну. Jacarta Management System версии 3.7 соответствует требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия и требованиям технических условий. Сертификат действителен до 20 мая 2026 г.

Наличие сертификата подтверждает, что Jacarta Management System версии 3.7 можно использовать: в государственных информационных системах (ГИС) до 1 класса защищённости включительно; в информационных системах персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищённости включительно; в информационных системах значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории включительно; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) на критически важных объектах, потенциально опасных объектах до 1 класса защищённости включительно; в информационных системах (ИС) общего пользования до II класса; при реализации требований по защите информации от несанкционированного доступа для автоматизированных систем (АС) классов защищённости 1Г, 2Б, 3Б.

«Получение данного сертификата означает признание регулятором выхода компании на качественно новый уровень разработки безопасного программного обеспечения, в основе которого находится отлаженный процесс SDL (Security Development Lifecycle). Он позволяет поддерживать необходимый уровень безопасности системы от этапа разработки и на протяжении всего срока эксплуатации», – отметил Владимир Бычек, директор по продуктам JMS&JAS компании «Аладдин Р.Д.».

Jacarta Management System зарегистрирована в реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№311) и рекомендована для внедрения в государственных и муниципальных учреждениях.

В настоящий момент система управления Jacarta Management System уже используется в ряде крупных государственных и коммерческих организаций, в том числе в «Северстали», Пенсионном фонде России, «Сибуре» и др.