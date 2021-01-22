«Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» иката соответствия ФСБ России № СФ/124-3956 на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптотокен 2 ЭП» в составе изделий JaCarta-2 ГОСТ. Согласно полученному сертификату СКЗИ «

«Аладдин Р.Д.» получила сертификаты ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2» ссийский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о получении сертификатов соответствия ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптотокен 2», входящее в состав средств аутентификации и электронной подписи JaCarta ГОСТ. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. В частности, полученные

«Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО бражения и подписи платёжных документов SafeTouch и сертифицированного средства электронной подписи eToken ГОСТ в систему «Центр-инвест» — «Клиент-онлайн». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д

Генераторы одноразовых паролей eToken Pass совместимы с облачной системой Medesk аммы лечения, автоматизировать работу с документацией, получать удобную аналитику и отчётность. Сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестовых испытаний, подтверждают корректность работы eToken Pass с облачной системой управления клиникой Medesk. eToken Pass представляет собой автономный генератор одноразовых паролей (технология One-Time Password — OTP), не требующий под

Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты» Для защиты информации пользователей, хранящейся в личном кабинете платёжной системы «Таможенная карта», теперь могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ, а также технология JC-WebClient от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Ала

«Аладдин Р.Д.» продлила сертификат ФСБ на СКЗИ в составе JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, продлила сертификат ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав изделия JaCarta ГОСТ (eToken ГОСТ). Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификату соответствия № СФ/124-2380, вступившему в силу 11 мая 2014 г. после окончания срока действия сертификата № СФ/124-167

eToken Pass обеспечивает безопасность системы ДБО банка «Центр-инвест» Компании БСЦ Мск и «Алладин Р.Д.» обеспечили безопасность системы ДБО Gemini банка «Центр-инвест» с помощью ключей eToken Pass. В составе филиальной сети банка «Центр-инвест» насчитывается 140 офисов в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также представительства в Мос

Продукты eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» сертифицированы ФСБ России тчик и поставщик решений для информационной безопасности, сообщила о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав продуктов линеек eToken ГОСТ и JaCarta ГОСT. Как рассказали CNews в компании, сертификат соответствия ФСБ № СФ/121-2270 от 12 декабря 2013 г. даёт возможность использовать изделия eToken ГОСТ и JaCarta Г

Персональные данные пациентов медицинских учреждений Марий Эл под защитой eToken спечения информационной безопасности, объявили о завершении проекта по внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) 72K и программного обеспечения eToken Network Logon в медицинских учреждени

Банк «Кубань Кредит» обеспечил безопасность системы ДБО с помощью ключей eToken ГОСТ Компания R-Style Softlab сообщила о внедрении в банке «Кубань Кредит» электронных ключей eToken ГОСТ от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. КБ «Кубань Кредит» работает на финансовом рынке Кр

Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken на, подчеркнули в «Аладдин Р.Д.». Согласно результатам тестирования, электронный ключ и смарт-карта eToken PRO 72K (Java), eToken NG-Flash (Java) совместимы с моделями «Тонк» 1207/1407/1607/180

Система ДБО iSimpleBank теперь доступна с USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ Компании «Аладдин Р.Д.» и iSimpleLab (входит в консорциум iCAMGroup) разработали готовое решение, позволяющее использовать систему ДБО iSimpleBank 2.0 с новыми USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ в любом современном браузере под управлением наиболее распространённых операционных систем. USB-ключи и смарт-карты eToken ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» реализуют сертифицированную

Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ» Компании «Аладдин Р.Д.» и «Сигнал-КОМ» завершили сертификационные испытания, подтвердившие корректность работы электронного ключа eToken ГОСТ с программными комплексами Inter-PRO Client и Admin PKI. Программный комплекс Inter-PRO предназначен для криптографической защиты информационных систем, построенных на базе веб-техн

VPN/FW «Застава» + eToken NG Flash: защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам щили об окончании совместного тестирования решения, созданного на базе продуктов VPN/FW «Застава» и eToken NG Flash. Решение предназначено для обеспечения доверенной среды и защищённого доступа

«Московский Индустриальный Банк» внедряет eToken ГОСТ для защиты корпоративных клиентов рных для систем дистанционного обслуживания розницы. Так, для работы клиенту (юридическому лицу) не требуется устанавливать специализированное ПО для обеспечения информационной безопасности. Работа с eToken ГОСТ осуществляется непосредственно из интернет-браузера в абсолютно прозрачном для клиента режиме. Такой подход позволяет упростить как процесс подключения клиента к системе «Телебанк E

«Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ АКБ «Росбанк» и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном внедрении электронных ключей eToken ГОСТ в систему «Интернет Клиент-Банк» (ИКБ), что позволило повысить безопасность дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов банка. В настоящий момент дистанционное ба

R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS АКБ «Пробизнесбанк» объявил о завершении проекта по внедрению в систему интернет-банкинга eToken PASS — решения компании «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности корпоративных клиентов. Для «Пробизнесбанка» безопасная аутентификация клиентов является одной из ключе

«Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java) «Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении проекта по внедрению в банке технологии защиты системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet на базе устройств eToken PRO (Java). Предпосылкой к реализации проекта стало внедрение в «Райффайзенбанке» современной системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet для юридических лиц. Она осн

Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2 Компании «Аладдин Р.Д.» и «Инфотекс» объявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken ГОСТ и программного обеспечения ViPNet CSP 3.2. Подписанный компаниями сертификат подтверждает корректность совместного использования электронных ключей eToken ГОСТ и бесплатного

ФСБ России сертифицировала eToken ГОСТ Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о получении сертификата соответствия ФСБ России на eToken ГОСТ как средство криптографической защиты информации (СКЗИ) классов КС1 и КС2. eToken ГОСТ — это персональное устройство, необходимое для формирования квалифицированной электронн

Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card Компании «Лисси» и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешной интеграции LirCryptoki Java Card (LirCryptoki JC) с eToken PRO (Java). Корректность работы и полная совместимость решений подтверждена в результате сертификационных испытаний. LirCryptoki JC — новый кроссплатформенный продукт, разработанный комп

eToken ГОСТ сертифицирован ФСБ России Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений по информационной безопасности, объявила о том, что в результате сертификационных испытаний eToken ГОСТ получил положительное заключение ФСБ России, подтверждающее соответствие изделий eToken ГОСТ требованиям ФСБ к шифровальным (криптографическим) средствам по уровню КС2, предн

«Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO ния (ДБО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благодаря внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) корпоративные клиенты обеспечили высокий уровень безопасности финансовых оп

Система ДБО «Банка Интеза» под комплексной защитой eToken PASS и Kaspersky Internet Security ешений по информационной безопасности, завершила проект по повышению уровня защищенности системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Банка Интеза». Используя генераторы одноразовых паролей eToken PASS в комплексе с программным продуктом Kaspersky Internet Security, клиенты банка усилят безопасность своих финансовых операций в системе ДБО и до 30% сократят расходы на защиту рабочи

Ключи eToken ГОСТ обеспечивают ИБ системы «Интернет-Клиент» «Пробизнесбанка» ости и удобства работы пользователей системы «Интернет-Клиент» за счет внедрения электронных ключей eToken ГОСТ — персональных средств формирования электронной цифровой подписи (ЭЦП) с неизвлек

eToken Network Logon сертифицирован ФСТЭК России нии сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на решение eToken Network Logon. Решение eToken Network Logon предназначено для усиления функций

Aladdin перевела eToken на платформу Java Card ообщила о том, что все модели средств аутентификации и хранения ключевой информации eToken, включая eToken PRO, комбинированные устройства eToken NG-OTP и eToken NG-FLASH, переведены на новую с

eToken PKI Client теперь поддерживает BlackBerry, Mac и Linux 10 или более поздних могут использовать специальный считыватель смарт-карт BlackBerry и смарт-карту eToken PRO (Java) для контроля доступа к устройству и его блокировки. Кард-ридер взаимодейств

ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken компанией «Крипто-Про» – были протестированы такие устройства, как ПСКЗИ ШИПКА, ruToken, ActivKey и eToken PRO. Основным требованием при выборе носителей ключевой информации являлось наличие со

Aladdin выпустил eToken Network Logon для Windows Компания Aladdin объявила о выходе нового продукта eToken Network Logon предназначенного для кардинального решения проблемы «слабых» паролей при

eToken TMS от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России Компания Aladdin объявила о завершении сертификации системы управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия eToken TMS Федеральной службой по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России). На практике получение сертификата ФСТЭК означает, что комплексная система eToken TMS (Token Manageme

eToken PRO обеспечивает безопасный доступ к «1С:8» для «дочки» «Сухого» ы Сухого» (дочернее образование компании «Сухой») специального модуля интеграции, построенного базе eToken PRO, для работы в системе «1С:Предприятие 8». По итогам закрытого тендера по созданию

В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0 обучения специалистов работе с системой управления жизненным циклом средств аутентификации Aladdin eToken TMS 2.0. Сегодня в условиях широкого распространения средств защиты информации, значит

Обновленный пакет ПО eToken PKI Client работает с Linux боту со всеми современными моделями устройств eToken, в частности с eToken NG-OTP, eToken NG-FLASH, eToken PRO (в форм-факторе USB-ключа и смарт-карты), а так же с новинкой модельного ряда –

Токены Aladdin защищают маршрутизаторы Cisco sco семейства ISR с новой версией операционной системы реализована поддержка электронных USB-ключей eToken PRO от Aladdin. Компания Aladdin, российский разработчик средств аутентификации, проду

Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи» eToken TMS поддерживает работу с новыми моделями электронных ключей eToken, таких как eToken PASS и eToken PRO (Java). Значительное внимание разработчики TMS уделили упрощению процедуры установ

Новые модели eToken: с флэш-памятью на 2ГБ и 4ГБ электронных USB-ключей eToken NG-Flashс объемом флэш-памяти равным 2ГБ и 4ГБ. Комбинированный ключ eToken NG-Flash сочетает в себе функционал персонального средства аутентификации, аппаратно п

Aladdin получила сертификат ФСТЭК: eToken NG-OTP и PRO 64К еральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на электронные ключи eToken NG-OTP и eToken PRO 64К. Данный сертификат удостоверяет, что ключи eToken NG-OTP и еToken PRO 64К явля

Вышла новая версия eToken PKI Client 3.65 для Mac Российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений по информационной безопасности Aladdin сообщает о выходе новой версии eToken PKI Client 3.65 для Mac. Новое ПО промежуточного слоя включает три независимых модуля: для ОС Microsoft Windows (2000/XP/2003/Vista), Linux, а теперь и для Macintosh. В частности, eTo