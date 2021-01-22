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Aladdin R.D. eToken TMS eToken Management System Aladdin eToken PRO

СОБЫТИЯ

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22.01.2021 «Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»

иката соответствия ФСБ России № СФ/124-3956 на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптотокен 2 ЭП» в составе изделий JaCarta-2 ГОСТ. Согласно полученному сертификату СКЗИ «

19.09.2016 «Аладдин Р.Д.» получила сертификаты ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2»

ссийский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о получении сертификатов соответствия ФСБ России на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптотокен 2», входящее в состав средств аутентификации и электронной подписи JaCarta ГОСТ. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. В частности, полученные

03.09.2015 «Центр-инвест» повысил безопасность работы своих клиентов в системе ДБО

бражения и подписи платёжных документов SafeTouch и сертифицированного средства электронной подписи eToken ГОСТ в систему «Центр-инвест» — «Клиент-онлайн». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д
20.07.2015 Генераторы одноразовых паролей eToken Pass совместимы с облачной системой Medesk

аммы лечения, автоматизировать работу с документацией, получать удобную аналитику и отчётность. Сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестовых испытаний, подтверждают корректность работы eToken Pass с облачной системой управления клиникой Medesk. eToken Pass представляет собой автономный генератор одноразовых паролей (технология One-Time Password — OTP), не требующий под
25.11.2014 Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты»

Для защиты информации пользователей, хранящейся в личном кабинете платёжной системы «Таможенная карта», теперь могут использоваться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ, а также технология JC-WebClient от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «Ала
12.05.2014 «Аладдин Р.Д.» продлила сертификат ФСБ на СКЗИ в составе JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ

и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, продлила сертификат ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав изделия JaCarta ГОСТ (eToken ГОСТ). Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Согласно сертификату соответствия № СФ/124-2380, вступившему в силу 11 мая 2014 г. после окончания срока действия сертификата № СФ/124-167
24.12.2013 eToken Pass обеспечивает безопасность системы ДБО банка «Центр-инвест»

Компании БСЦ Мск и «Алладин Р.Д.» обеспечили безопасность системы ДБО Gemini банка «Центр-инвест» с помощью ключей eToken Pass. В составе филиальной сети банка «Центр-инвест» насчитывается 140 офисов в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также представительства в Мос
24.12.2013 Продукты eToken ГОСТ и JaCarta ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» сертифицированы ФСБ России

тчик и поставщик решений для информационной безопасности, сообщила о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации «Криптотокен», входящее в состав продуктов линеек eToken ГОСТ и JaCarta ГОСT. Как рассказали CNews в компании, сертификат соответствия ФСБ № СФ/121-2270 от 12 декабря 2013 г. даёт возможность использовать изделия eToken ГОСТ и JaCarta Г
18.03.2013 Персональные данные пациентов медицинских учреждений Марий Эл под защитой eToken

спечения информационной безопасности, объявили о завершении проекта по внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) 72K и программного обеспечения eToken Network Logon в медицинских учреждени
30.01.2013 Банк «Кубань Кредит» обеспечил безопасность системы ДБО с помощью ключей eToken ГОСТ

Компания R-Style Softlab сообщила о внедрении в банке «Кубань Кредит» электронных ключей eToken ГОСТ от компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. КБ «Кубань Кредит» работает на финансовом рынке Кр
25.07.2012 Тонкие клиенты «Тонк» под защитой eToken

на, подчеркнули в «Аладдин Р.Д.». Согласно результатам тестирования, электронный ключ и смарт-карта eToken PRO 72K (Java), eToken NG-Flash (Java) совместимы с моделями «Тонк» 1207/1407/1607/180
16.07.2012 Система ДБО iSimpleBank теперь доступна с USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ

Компании «Аладдин Р.Д.» и iSimpleLab (входит в консорциум iCAMGroup) разработали готовое решение, позволяющее использовать систему ДБО iSimpleBank 2.0 с новыми USB-ключами и смарт-картами eToken ГОСТ в любом современном браузере под управлением наиболее распространённых операционных систем. USB-ключи и смарт-карты eToken ГОСТ от «Аладдин Р.Д.» реализуют сертифицированную

20.06.2012 Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ»

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Сигнал-КОМ» завершили сертификационные испытания, подтвердившие корректность работы электронного ключа eToken ГОСТ с программными комплексами Inter-PRO Client и Admin PKI. Программный комплекс Inter-PRO предназначен для криптографической защиты информационных систем, построенных на базе веб-техн
07.06.2012 VPN/FW «Застава» + eToken NG Flash: защищенный доступ к корпоративным информационным ресурсам

щили об окончании совместного тестирования решения, созданного на базе продуктов VPN/FW «Застава» и eToken NG Flash. Решение предназначено для обеспечения доверенной среды и защищённого доступа
21.02.2012 «Московский Индустриальный Банк» внедряет eToken ГОСТ для защиты корпоративных клиентов

рных для систем дистанционного обслуживания розницы. Так, для работы клиенту (юридическому лицу) не требуется устанавливать специализированное ПО для обеспечения информационной безопасности. Работа с eToken ГОСТ осуществляется непосредственно из интернет-браузера в абсолютно прозрачном для клиента режиме. Такой подход позволяет упростить как процесс подключения клиента к системе «Телебанк E
07.12.2011 «Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ

АКБ «Росбанк» и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, объявили об успешном внедрении электронных ключей eToken ГОСТ в систему «Интернет Клиент-Банк» (ИКБ), что позволило повысить безопасность дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов банка. В настоящий момент дистанционное ба
04.10.2011 R-Style Softlab внедрила в систему интернет-банкинга «Пробизнесбанка» eToken PASS

АКБ «Пробизнесбанк» объявил о завершении проекта по внедрению в систему интернет-банкинга eToken PASS — решения компании «Аладдин Р.Д.» для обеспечения информационной безопасности корпоративных клиентов. Для «Пробизнесбанка» безопасная аутентификация клиентов является одной из ключе
27.09.2011 «Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java)

«Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении проекта по внедрению в банке технологии защиты системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet на базе устройств eToken PRO (Java). Предпосылкой к реализации проекта стало внедрение в «Райффайзенбанке» современной системы дистанционного банковского обслуживания Elbrus Internet для юридических лиц. Она осн
15.08.2011 Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Инфотекс» объявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken ГОСТ и программного обеспечения ViPNet CSP 3.2. Подписанный компаниями сертификат подтверждает корректность совместного использования электронных ключей eToken ГОСТ и бесплатного

27.06.2011 ФСБ России сертифицировала eToken ГОСТ

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений по информационной безопасности, объявила о получении сертификата соответствия ФСБ России на eToken ГОСТ как средство криптографической защиты информации (СКЗИ) классов КС1 и КС2. eToken ГОСТ — это персональное устройство, необходимое для формирования квалифицированной электронн
13.05.2011 Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card

Компании «Лисси» и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешной интеграции LirCryptoki Java Card (LirCryptoki JC) с eToken PRO (Java). Корректность работы и полная совместимость решений подтверждена в результате сертификационных испытаний. LirCryptoki JC — новый кроссплатформенный продукт, разработанный комп
09.03.2011 eToken ГОСТ сертифицирован ФСБ России

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик средств аутентификации и решений по информационной безопасности, объявила о том, что в результате сертификационных испытаний eToken ГОСТ получил положительное заключение ФСБ России, подтверждающее соответствие изделий eToken ГОСТ требованиям ФСБ к шифровальным (криптографическим) средствам по уровню КС2, предн
23.11.2010 «Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO

ния (ДБО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благодаря внедрению электронных ключей eToken PRO (Java) корпоративные клиенты обеспечили высокий уровень безопасности финансовых оп
19.10.2010 Система ДБО «Банка Интеза» под комплексной защитой eToken PASS и Kaspersky Internet Security

ешений по информационной безопасности, завершила проект по повышению уровня защищенности системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Банка Интеза». Используя генераторы одноразовых паролей eToken PASS в комплексе с программным продуктом Kaspersky Internet Security, клиенты банка усилят безопасность своих финансовых операций в системе ДБО и до 30% сократят расходы на защиту рабочи
05.07.2010 Ключи eToken ГОСТ обеспечивают ИБ системы «Интернет-Клиент» «Пробизнесбанка»

ости и удобства работы пользователей системы «Интернет-Клиент» за счет внедрения электронных ключей eToken ГОСТ — персональных средств формирования электронной цифровой подписи (ЭЦП) с неизвлек
17.12.2009 eToken Network Logon сертифицирован ФСТЭК России

нии сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на решение eToken Network Logon. Решение eToken Network Logon предназначено для усиления функций

06.11.2009 Aladdin перевела eToken на платформу Java Card

ообщила о том, что все модели средств аутентификации и хранения ключевой информации eToken, включая eToken PRO, комбинированные устройства eToken NG-OTP и eToken NG-FLASH, переведены на новую с
19.08.2009 eToken PKI Client теперь поддерживает BlackBerry, Mac и Linux

10 или более поздних могут использовать специальный считыватель смарт-карт BlackBerry и смарт-карту eToken PRO (Java) для контроля доступа к устройству и его блокировки. Кард-ридер взаимодейств
09.07.2009 ФОМС строит защищенный документооборот с помощью Aladdin eToken

компанией «Крипто-Про» – были протестированы такие устройства, как ПСКЗИ ШИПКА, ruToken, ActivKey и eToken PRO. Основным требованием при выборе носителей ключевой информации являлось наличие со
17.06.2009 Aladdin выпустил eToken Network Logon для Windows

Компания Aladdin объявила о выходе нового продукта eToken Network Logon предназначенного для кардинального решения проблемы «слабых» паролей при
30.10.2008 eToken TMS от Aladdin сертифицирован ФСТЭК России

Компания Aladdin объявила о завершении сертификации системы управления аппаратными средствами аутентификации пользователей в масштабах предприятия eToken TMS Федеральной службой по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России). На практике получение сертификата ФСТЭК означает, что комплексная система eToken TMS (Token Manageme
21.08.2008 eToken PRO обеспечивает безопасный доступ к «1С:8» для «дочки» «Сухого»

ы Сухого» (дочернее образование компании «Сухой») специального модуля интеграции, построенного базе eToken PRO, для работы в системе «1С:Предприятие 8». По итогам закрытого тендера по созданию

10.06.2008 В Учебном центре «Информзащита» научат управлять eToken TMS 2.0

обучения специалистов работе с системой управления жизненным циклом средств аутентификации Aladdin eToken TMS 2.0. Сегодня в условиях широкого распространения средств защиты информации, значит
18.03.2008 Обновленный пакет ПО eToken PKI Client работает с Linux

боту со всеми современными моделями устройств eToken, в частности с eToken NG-OTP, eToken NG-FLASH, eToken PRO (в форм-факторе USB-ключа и смарт-карты), а так же с новинкой модельного ряда –

12.03.2008 Токены Aladdin защищают маршрутизаторы Cisco

sco семейства ISR с новой версией операционной системы реализована поддержка электронных USB-ключей eToken PRO от Aladdin. Компания Aladdin, российский разработчик средств аутентификации, проду
06.02.2008 Aladdin: eToken TMS 2.0 раздает «виртуальные ключи»

eToken TMS поддерживает работу с новыми моделями электронных ключей eToken, таких как eToken PASS и eToken PRO (Java). Значительное внимание разработчики TMS уделили упрощению процедуры установ
14.11.2007 Новые модели eToken: с флэш-памятью на 2ГБ и 4ГБ

электронных USB-ключей eToken NG-Flashс объемом флэш-памяти равным 2ГБ и 4ГБ. Комбинированный ключ eToken NG-Flash сочетает в себе функционал персонального средства аутентификации, аппаратно п
06.07.2007 Aladdin получила сертификат ФСТЭК: eToken NG-OTP и PRO 64К

еральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на электронные ключи eToken NG-OTP и eToken PRO 64К. Данный сертификат удостоверяет, что ключи eToken NG-OTP и еToken PRO 64К явля
29.03.2007 Вышла новая версия eToken PKI Client 3.65 для Mac

Российский разработчик и поставщик средств аутентификации, продуктов и решений по информационной безопасности Aladdin сообщает о выходе новой версии eToken PKI Client 3.65 для Mac. Новое ПО промежуточного слоя включает три независимых модуля: для ОС Microsoft Windows (2000/XP/2003/Vista), Linux, а теперь и для Macintosh. В частности, eTo
22.02.2007 Вышла новая версия eToken PKI Client 3.65 для Linux

жка всех устройств линейки eToken, включая eToken NG-OTP с системой генерации одноразовых паролей и eToken NG-Flash — электронного ключа с дополнительным модулем памяти объемом до 1 ГБ.

Публикаций - 208, упоминаний - 406

Aladdin R.D. и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. - Aladdin Software Security R.D. 617 120
Microsoft Corporation 25888 29
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 14
Oracle Corporation 7112 13
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 9
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 387 7
Информзащита 949 7
Cisco Systems 5383 6
IBM - International Business Machines Corp 9720 6
9738 6
Код Безопасности 825 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5735 5
Thales - Gemalto - SafeNet 140 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 625 5
HID Global - HID Corporation 125 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 184 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 4
Крок - Croc 1971 4
ОТР ГК - ОТР 2000 231 4
SafeTech - СэйфТек 144 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 4
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 4
Broadcom - VMware 2628 3
Citrix Systems 871 3
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Газинформсервис - ГИС 522 3
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Renault Groupe 166 3
Возрождение - Коммерческий банк 361 3
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Кремлевский Банк 6 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 514 17
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 326 16
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 222 14
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2145 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5919 13
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13347 11
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Электронный документ - Electronic document 1599 10
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 10
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1918 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9416 9
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 147
Oracle Java - язык программирования 3506 52
Microsoft Windows 17040 41
Aladdin R.D. - JaCarta СКЗИ 266 33
Linux OS 11684 32
Aladdin R.D. - Secret Disk 91 20
Microsoft Windows 2000 8678 17
КриптоПро CSP СКЗИ 261 16
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 14
Apple macOS 2477 13
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 12
Microsoft Windows Server 2003 571 12
Microsoft Windows XP 2433 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1726 10
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 10
Microsoft Windows 7 2009 9
Microsoft Windows Server 2008 484 9
BSS BS-Client ДБО 126 9
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 32 8
Apple iOS 8663 7
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 144 7
Thales - Gemalto - SafeNet Authentication Manager (SAM) - SafeNet Network Logon - SafeNet Trusted Access - SafeNet Aithentication Client 28 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6423 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 6
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 6
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 114 6
Aladdin eSafe 39 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Windows XP Professional 235 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 5
Oracle Java Card 16 5
SafeTech - SafeTouch 29 5
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 388 4
Google Android 15388 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3126 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 4
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 255 4
Apple Safari - браузер 911 4
Груздев Сергей 48 11
Крячков Антон 20 10
Калемберг Денис 32 5
Сабанов Алексей 21 4
Колесников Алексей 26 3
Полякова Оксана 9 3
Шалманов Сергей 202 2
Мамыкин Владимир 44 2
Ступин Сергей 14 2
Гонебный Игорь 8 2
Букатов Кирилл 2 2
Цальп Евгений 4 2
Скида Максим 8 2
Патешман Виталий 42 2
Груданов Сергей 24 2
Мякишева Марина 84 1
Ксенин Алекс 311 1
Гайкович Владимир 40 1
Ференец Вадим 29 1
Каманин Константин 8 1
Уханов Дмитрий 3 1
Чуров Владимир 25 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Момчилович Ирина 28 1
Гаврилов Роман 5 1
Турсков Виктор 2 1
Конягин Кирилл 9 1
Разумов Илья 13 1
Дрожжевкин Михаил 10 1
Попова Зоя 9 1
Гришин Андрей 8 1
Горшков Дмитрий 10 1
Григорьев Сергей 7 1
Демьянкова Татьяна 9 1
Козыров Олег 6 1
Нахаев Юрий 2 1
Харюшин Николай 1 1
Грязнов Валентин 5 1
Бабенко Андрей 2 1
Гусаков Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168957 141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48192 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14878 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55141 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19822 6
Казахстан - Республика 6137 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2341 3
Европа 25038 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3523 2
Япония 13865 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 2
Франция - Французская Республика 8214 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1032 2
Украина 7972 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 798 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 175 2
Россия - Кубань 233 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Земля - планета Солнечной системы 10920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3168 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8703 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 1
Россия - ЮФО - Севастополь 621 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1095 1
Канада 5098 1
Израиль 2875 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1728 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1101 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3079 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1537 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1828 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 933 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2350 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 520 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 50
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