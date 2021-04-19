Спецпроекты

Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Аладдин Р.Д.» и «Эвотор» подтвердили совместимость USB-токенов JaCarta LT с приложением «Маркировка» на смарт-терминалах «Эвотор». Пользователи сервиса «Маркировка» для смарт-терминалов «Эвотор» теперь могут подписывать документы электронной подписью с использованием наиболее распространенных на массовом рынке USB-токенов JaCarta LT.

С сервисом «Маркировка» розничные продавцы, использующие смарт-терминал «Эвотор», могут правильно и удобно работать с маркированным товаром: принимать электронные накладные и выводить товар из оборота, передавая данные в систему мониторинга «Честный ЗНАК». Приложение понадобится розничным продавцам обуви, табака, фототехники, шин, парфюмерии, одежды, текстиля для дома. Электронная подпись необходима предпринимателям для регистрации в системе «Честный ЗНАК», подключения к оператору ЭДО и для приемки электронных накладных.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

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