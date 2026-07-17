Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Aladdin JaCarta LT

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2026 Средства строгой аутентификации JaCarta от «Аладдин» совместимы с системой «Ассистент» 1
31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 1
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2» 1
09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 1
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 1
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 1
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор» 1
12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 1
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 1
03.03.2021 Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 1
04.08.2020 ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows 1
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» 1
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 1
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta 1
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 1
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 1
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 1
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость 1
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 1
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision 1
20.04.2018 «Код безопасности» объявил о выходе новой версии Secret Net Studio 1
08.09.2017 «Аладдин Р.Д.» и «НТСсофт» подтвердили совместимость продуктов JaCarta с сервисом «Миг24» 2
22.12.2016 Подтверждена корректность работы Directum5.3 с USB-токенами и смарт-картами JaCarta 1
20.12.2016 «Аладдин Р.Д.» и «Сигнал-КОМ» провели очередные испытания своих продуктов на совместимость 1
08.12.2016 USB-токены и смарт-карты JaCarta протестированы на совместимость с ПО DiState 1
03.08.2016 Смарт-карты и USB-токены от "Аладдин Р.Д." совместимы с обновлёнными версиями продуктов компании "ИнфоТеКС" 1
05.11.2015 Продукты «Аладдин Р.Д.» совместимы с АПК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ» от «Газинформсервис» 1
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP» 1
26.11.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken протестированы на совместимость с «КриптоАРМ» 5.2 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Aladdin JaCarta LT и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 490 28
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
DiState - ДиСтэйт 6 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 2
Microsoft Corporation 25733 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 598 2
Код Безопасности 805 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 190 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 180 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 143 1
Газинформсервис - ГИС 489 1
K2 - К2РУ - SourceCode 146 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 149 1
Такснет - Taxnet 10 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Валидата 8 1
НТСсофт - NTSsoft 3 1
Ред Софт - Red Soft 1219 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 196 1
Directum - Директум 1258 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 442 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Эвотор - Evotor 230 1
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5625 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13715 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3628 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3859 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 365 2
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5166 23
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1077 21
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4313 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 19
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 19
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1959 15
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 11
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 455 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28149 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13889 8
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1185 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7636 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10569 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9368 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 947 2
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 61 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2863 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4164 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26001 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 427 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1196 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24274 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1417 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12778 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1165 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2470 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 847 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12871 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 496 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2509 1
ARM Holdings - ARMv7 - Архитектура процессора 65 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1252 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4543 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1364 1
Моноблок - Monoblock PC 1109 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 980 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1372 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13833 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 186 28
Aladdin JaCarta PKI 90 28
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 28
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 39 16
Aladdin JaCarta PRO 27 16
Microsoft Windows 10 1935 9
Microsoft Windows 7 2007 8
Microsoft Windows 16845 8
КриптоПро CSP СКЗИ 255 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 7
Linux OS 11478 6
Microsoft Windows Server 2016 56 5
Microsoft Windows Server 2008 483 4
Microsoft Windows Server 2012 203 4
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
КриптоПро JCP СКЗИ 13 3
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 3
Oracle Java - язык программирования 3458 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 294 2
КриптоПро ЭЦП 15 2
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 2
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 53 2
Aladdin eToken ГОСТ 41 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 653 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 379 2
Apple iOS 8555 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 164 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 720 2
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 2
Microsoft Windows Server 2019 46 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 112 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 19 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 1
Directum Solo 60 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 28 1
ALMI AlterOS 115 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 1
Челышев Сергей 11 3
Петров Павел 10 1
Галкин Евгений 8 1
Рустамов Рустам 545 1
Смирнов Алексей 269 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 23
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 511 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 475 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1157 17
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8784 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57406 6
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 248 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7372 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11556 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5550 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6998 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 438 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3380 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2741 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53207 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 393 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1914 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11251 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3745 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3786 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8583 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3939 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще