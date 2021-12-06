Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2»

Компании «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и 3Logic Group, многопрофильная компания в сфере ИТ, сообщили CNews о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Тестовые испытания подтвердили корректность работы ноутбука «Гравитон Н15И‑К2» от 3Logic Group с продуктами и решениями от компании «Аладдин Р.Д.», а именно электронными ключами JaCarta, USB‑носителем JaCarta SF/ГОСТ, сертифицированным средством обеспечения безопасной дистанционной работы Aladdin LiveOffice и Aladdin LiveOffice Common Edition.

Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт JaCarta PKI, JaCarta‑2 ГОСТ, JaCarta‑2 PKI/ГОСТ, JaCarta‑2 PKI/BIO/ГОСТ, JaCarta‑2 SE и USВ‑токена JaCarta LT. Для корректной совместной работы продуктов необходимо использовать дополнительное ПО «Единый Клиент JaCarta» версии 2.13 или выше. Совместимость обеспечена для операционных систем Windows 10 Pro x64, Альт Рабочая станция 9, Astra Linux SE «Смоленск» и Astra Linux CE «Орел».

Ноутбук «Гравитон H15И-К2» – российское решение компании 3Logic Group. Модель создана на базе разработанной инженерами компании материнской платы и имеет заключение Минпромторг России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. «Гравитон H15И-К2» отвечает требованиям импортозамещения и в комплексе с продуктами «Аладдин Р.Д.» является оптимальным решением для поставок в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действия пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Aladdin LiveOffice – первое сертифицированное решение для обеспечения безопасности дистанционной работы сотрудников органов исполнительной власти, государственных структур, предприятий КИИ, банков, коммерческих организаций при использовании ими личных средств вычислительной техники.

JaCarta SF/ГОСТ – средство контроля отчуждения (переноса) информации со съемных машинных носителей информации, предназначенное для безопасного хранения и транспортировки информации ограниченного доступа (ДСП, гостайна).

О компании «Аладдин Р.Д.»

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«Аладдин Р.Д.» — российский разработчик продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности. Компания является экспертом в области аутентификации, электронной подписи и защиты конфиденциальной информации на дисках и в системах управления базами данных.

«Аладдин Р.Д.» признана лидером российского рынка аппаратных средств аутентификации и электронной подписи и входит в ТОП-10 крупнейших российских ИБ-компаний (CNews Analytics, 2017). Продукты «Аладдин Р.Д.» и комплексные решения на их основе используются в банковском, государственно-административном, топливно-энергетическом и других секторах отечественной экономики.

Компания имеет все необходимые лицензии ФСТЭК России и ФСБ России. Система менеджмента качества «Аладдин Р.Д.» соответствует требованиям национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

О компании 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект»)

3Logic Group – многопрофильная компания в сфере информационных технологий, основана в 2003 г. Входит в топ-15 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2020 г., является одним из лидеров в дистрибуции компьютерной техники, комплектующих и ODM продукции. 3Logic Group осуществляет разработку схемотехнических решений, промышленный дизайн, конструирование, прототипирование и серийное производство вычислительной техники под собственными торговыми марками. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 300 тыс. единиц техники в год.

Под собственной торговой маркой «Гравитон» в 3Logic Group разрабатываются и производятся моноблоки, настольные и малоформатные ПК, ноутбуки, серверные системы и специализированные решения на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал» и процессорах х86 архитектуры для корпоративных и государственных заказчиков.