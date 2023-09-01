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СОБЫТИЯ
|01.09.2023
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Лаборатория инжиниринга промышленного дизайна MNTlab запустила первый в России отдел IDGPT
Российская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab объявила о запуске первого в России отдела IDGPT (индустриальный дизайн на основе технологий GPT). Новое подразделение применяет современ
|17.08.2023
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В России назрел кризис на рынке промышленного дизайна
драйвером роста рынка мог бы стать более стремительный переход ВПК на выпуск гражданской продукции. Промышленный дизайн, по словам Михаила Крапивного, — это в том числе история про переход на г
|08.11.2022
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В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна
Московский инновационный кластер (МИК) создал межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать, продвигать и тиражировать совместные проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. К нему, в том числе, присоединились Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда. «Спрос на 3D-печ
|14.10.2011
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Студенты МГТУ им. Баумана смогут принять участие в разработках «Аквариуса» в области промышленного дизайна
ого технического образования и профессиональная ориентированность учебного процесса по направлению «Промышленный дизайн». В рамках подписанного соглашения студенты технического вуза будут прохо
|18.04.2011
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Китайцы успели скопировать промышленный дизайн Apple iPhone 5
точек, двухъядерный процессор, сверхтонкий корпус, 1 Гб ОЗУ. Производитель оставит в нем существующую матрицу Retina Display и Android OS, обновив ее до версии 2.3 или 2.4. Китайцы успели скопировать промышленный дизайн Apple iPhone 5 В продажу смартфон с 16 Гб памяти поступит за 548 долларов.
|30.09.2009
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В конкурсе промышленного дизайна победила микроволновка будущего
Wongnawa) из Тайланда за идею Teleport Fridge – холодильника, телепортирующего продукты. Ежегодный международный конкурс Electrolux Design Lab проходит с 2003 г. Он открыт для студентов и выпускников промышленного дизайна со всего мира. В 2009 г. финал конкурса прошел 24 сентября в Лондоне в рамках выставки 100% Design.
Промышленный дизайн и организации, системы, технологии, персоны:
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