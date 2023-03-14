Индексная книга CNews*
Промышленный дизайн промдизайн предметный дизайн индустриальный дизайн
Публикаций - 165, упоминаний - 174
Промышленный дизайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1758 16
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 3
|Мобильные системы 113 3
|The Verge - Издание 505 2
|Bloomberg 1117 2
|Bloomberg Businessweek 123 2
|CNews Журнал 166 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 1
|Популярная механика 6 1
|FOSS Patents 10 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|IGN 53 1
|Los Angeles Times 69 1
|The Globe and Mail 71 1
|CNews TV 747 1
|All Things Digital 168 1
|Quartz 22 1
|Из рук в руки - irr.ru 62 1
|AppleInsider 386 1
|Fortune 208 1
|PhoneArena 73 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1259 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 68 1
|РИА Новости 808 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5777 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11014 1
|WikiLeaks 115 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.