Лаборатория инжиниринга промышленного дизайна MNTlab запустила первый в России отдел IDGPT Российская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab объявила о запуске первого в России отдела IDGPT (индустриальный дизайн на основе технологий GPT). Новое подразделение применяет современ

В России назрел кризис на рынке промышленного дизайна драйвером роста рынка мог бы стать более стремительный переход ВПК на выпуск гражданской продукции. Промышленный дизайн, по словам Михаила Крапивного, — это в том числе история про переход на г

В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна Московский инновационный кластер (МИК) создал межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать, продвигать и тиражировать совместные проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. К нему, в том числе, присоединились Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда. «Спрос на 3D-печ

Студенты МГТУ им. Баумана смогут принять участие в разработках «Аквариуса» в области промышленного дизайна ого технического образования и профессиональная ориентированность учебного процесса по направлению «Промышленный дизайн». В рамках подписанного соглашения студенты технического вуза будут прохо

Китайцы успели скопировать промышленный дизайн Apple iPhone 5 точек, двухъядерный процессор, сверхтонкий корпус, 1 Гб ОЗУ. Производитель оставит в нем существующую матрицу Retina Display и Android OS, обновив ее до версии 2.3 или 2.4. Китайцы успели скопировать промышленный дизайн Apple iPhone 5 В продажу смартфон с 16 Гб памяти поступит за 548 долларов.