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Промышленный дизайн промдизайн предметный дизайн индустриальный дизайн



14.03.2023 Apple бьет рекорд по увольнениям топ-менеджеров. Руководители бегут от стресса и сокращения зарплат. Замены им нет 2
21.02.2023 Realme расширяет научно-исследовательское направление 1
31.01.2023 «Октава ДМ» разработала аудиобейджи для записи переговоров и речевой аналитики 1
20.12.2022 В Москве открылась первая в России фабрика 3D-печати 2
12.12.2022 В Москве создан межотраслевой кластер электромобилестроения 1
28.11.2022 Почти полмиллиона посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания 1
08.11.2022 В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна 1
21.10.2022 С помощью дизайна нужно решать проблемы пользователей, а не просто рисовать красивые макеты 1
14.06.2022 «Сбер» представил модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке Kandinsky 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
18.04.2022 ГК «АЛМИ» и 3Logic Group подтвердили совместимость AlterOS и AlterOffice с компьютерами Гравитон 1
13.01.2022 Vivo открыла лабораторию коммуникационный сетей 1
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space 1
06.12.2021 Продукты и решения компании «Аладдин Р.Д.» совместимы с ноутбуком «Гравитон Н15И‑К2» 1
16.11.2021 Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы 1
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке 1
30.10.2021 Олег Новиков -

Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
21.06.2021 ИТМО разработал телеграм-помощника для абитуриентов 1
31.03.2021 3Logic Group представила вычислительную технику «Гравитон» с российскими процессорами и ПО 1
17.03.2021 «Техносерв» трансформирует направление промышленного инжиниринга и автоматизации 1
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 1
30.12.2020 Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
05.10.2020 В «Техноспарке» разработали телескопическую мачту для систем спортивной видеоаналитики 1
20.08.2020 Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX 1
23.01.2020 Начались продажи российского суперзащищенного планшета на отечественной ОС 1
17.01.2020 Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие 1
03.01.2020 Правительство одобрило выплаты сотен миллионов школьникам, проявившим себя в ИТ 1
05.12.2019 В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
26.07.2019 «Швабе» создал противотуманный лазерный светофор 1
08.07.2019 Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева» 1
13.05.2019 Зачем нужен консалтинг по разработке ПО 1
07.05.2019 «Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции 1
14.02.2019 LG Electronics оборудовала компьютерный класс ВШЭ универсальными мониторами LG Ultrawide 34WK500 1
29.01.2019 «Ростех» открыл факультет радиоэлектроники для школьников 1
27.11.2018 Радиостанции Ростеха с дизайном от «Студии Лебедева» выходят на мировой рынок 1
07.11.2018 Власти объяснили, как разработчикам получить деньги на создание цифровых платформ 1
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M 1

Публикаций - 165, упоминаний - 174

Промышленный дизайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11248 19
Samsung Electronics 9762 18
Microsoft Corporation 23569 13
LG Electronics 3544 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2811 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6295 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5596 10
Intel Corporation 11689 8
Nvidia Corp 3221 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2426 6
IBM - International Business Machines Corp 9209 6
Philips 2054 6
Siemens AG - Siemens Group 2547 6
Autodesk 579 6
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 946 5
7053 5
1С-ИжТиСи 6368 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 350 4
ANSYS 60 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 4
Meta Platforms - Facebook 4346 4
Sony 6486 4
Google LLC 10989 4
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 66 3
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 313 3
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 27 3
Softline - Софтлайн 2110 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 156 3
D-Link 338 3
ДОК 771 3
HTC Corporation 1493 3
Qualcomm Technologies 1708 3
Western Digital Corporation - WDC 515 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2714 2
Lenovo Motorola 3505 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 195 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 7
Студия Артемия Лебедева 92 7
Gorenje 88 5
Dyson 113 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5876 4
РВК - Российская венчурная компания 538 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 328 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 3
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 81 3
Miele - Миле 133 3
Россети Ленэнерго 2359 3
Hansa - Ханса 101 3
Gaggenau 35 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1855 2
Kickstarter 123 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 52 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 2
Renault Groupe 146 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 2
Haier - Candy Group - Канди 92 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 50 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 2
Сплит 159 2
Braun 76 2
Daikin 45 2
Наукоград - технопарк 110 2
Bugatti 17 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 896 1
РЖД - Российские железные дороги 1636 1
Walmart - Wal-Mart Stores 367 1
eBay Inc 1599 1
Почта России ПАО 2005 1
Adidas - Адидас 151 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
BMW Group 413 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 163 1
LinkedIn 586 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10429 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1871 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18126 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9222 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 390 4
Правительство Москвы 2005 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4599 4
Судебная власть - Judicial power 2107 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 3
Президент Российской Федерации 3740 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 261 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 295 3
МИК - Московский инновационный кластер 105 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 59 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 61 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1561 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1408 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2442 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 348 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 143 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 24 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2903 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 689 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 190 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 205 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 1
Администрация Президента РФ 981 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 252 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 190 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
Ассоциация менеджеров 97 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39428 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8881 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79557 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53802 29
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11882 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21522 25
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19302 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22095 24
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10278 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17401 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4804 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11342 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7841 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26143 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13621 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4114 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12700 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4286 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12162 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5710 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9368 13
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3270 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9467 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25227 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11557 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16123 12
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8709 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2618 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6095 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22342 11
3D печать - 3D принтер - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 483 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8482 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8290 11
Аксессуары 3498 11
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5432 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6586 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3202 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2505 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13278 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6652 15
Google Android 12633 10
Microsoft Windows 2000 12709 10
Apple iOS 6853 9
Apple iPad 3747 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 7
Microsoft Windows 14500 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6579 5
Apple iPhone 6 6198 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1886 5
Age of Kings 3449 5
Intel x86 - архитектура процессора 1612 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 4
Microsoft Office 3457 4
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 350 4
Samsung Galaxy 1063 4
Intel Celeron - Серия процессоров 945 4
Apple iPhone 5 754 4
Autodesk Inventor 75 4
Linux OS 8316 4
Apple iPod 1531 4
Microsoft Windows XP 2365 4
Apple iPhone 4 746 3
HTC One - серия смартфонов 181 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 3
Сбер - Cloud - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 57 3
Microsoft Skype 1982 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 3
3Logic Гравитон М - моноблок 26 3
Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 3
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 3
Сбер - Cloud - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 9 3
Microsoft Windows XP Home 196 3
Google Maps - Карты Google 777 2
Apple - App Store 2619 2
Microsoft Windows 10 1526 2
Apple FaceTime 174 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 2
Лебедев Артемий 96 7
Сергунина Наталья 300 5
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 4
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 4
Медведев Дмитрий 1631 3
Уразов Роберт 5 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 3
Евтушенко Олег 139 3
Головин Даниил 34 3
Лаптев Геннадий 2 2
Никитин Глеб 26 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 82 2
Рафаловский Давид 31 2
Дерипаска Олег 36 2
Ефимов Альберт 40 2
Подольский Олег 15 2
Вексельберг Виктор 153 2
Собянин Сергей 246 2
Ожгихин Иван 31 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 2
Чернышенко Дмитрий 441 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 2
Рашид Карим 6 2
Путин Владимир 2750 1
Стрелков Сергей 13 1
Господынько Андрей 3 1
Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 1
Евдокимов Владислав 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Мишустин Михаил 489 1
Шадаев Максут 648 1
Мылицын Роман 100 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 1
Паршин Максим 281 1
Орлик Сергей 74 1
Еремеев Олег 1 1
Ведяхин Александр 67 1
Транковская Наталья 11 1
Слышкин Василий 78 1
Россия - РФ - Российская федерация 123825 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39588 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50316 29
Европа 21353 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17178 20
Германия - Федеративная Республика 12035 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15186 15
Япония 12952 14
Южная Корея - Республика 6303 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13223 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15192 10
Нидерланды 3320 9
Италия - Итальянская Республика 4231 8
Великобритания - Лондон 2371 7
Земля - планета Солнечной системы 9718 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2622 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 6
Финляндия - Финляндская Республика 3479 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2333 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3345 5
Испания - Королевство 3608 5
Германия - Берлин 702 5
Индия - Республика 5093 5
Китай - Тайвань 3764 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2566 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1310 4
Европа Восточная 3003 4
Сингапур - Республика 1773 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 738 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1026 4
Франция - Французская Республика 7093 4
Швеция - Королевство 3499 4
Словения - Республика 201 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1066 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 788 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 994 3
Канада 4717 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24148 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42015 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4544 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20534 21
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