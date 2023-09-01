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Промышленный дизайн промдизайн предметный дизайн индустриальный дизайн

СОБЫТИЯ


01.09.2023 Лаборатория инжиниринга промышленного дизайна MNTlab запустила первый в России отдел IDGPT

Российская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab объявила о запуске первого в России отдела IDGPT (индустриальный дизайн на основе технологий GPT). Новое подразделение применяет современ
17.08.2023 В России назрел кризис на рынке промышленного дизайна

драйвером роста рынка мог бы стать более стремительный переход ВПК на выпуск гражданской продукции. Промышленный дизайн, по словам Михаила Крапивного, — это в том числе история про переход на г
08.11.2022 В Москве создан межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна

Московский инновационный кластер (МИК) создал межотраслевое объединение компаний, которые будут создавать, продвигать и тиражировать совместные проекты в сфере 3D-печати и промышленного дизайна, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. К нему, в том числе, присоединились Московский политехнический университет и Корпорация развития Зеленограда. «Спрос на 3D-печ
14.10.2011 Студенты МГТУ им. Баумана смогут принять участие в разработках «Аквариуса» в области промышленного дизайна

ого технического образования и профессиональная ориентированность учебного процесса по направлению «Промышленный дизайн». В рамках подписанного соглашения студенты технического вуза будут прохо
18.04.2011 Китайцы успели скопировать промышленный дизайн Apple iPhone 5

точек, двухъядерный процессор, сверхтонкий корпус, 1 Гб ОЗУ. Производитель оставит в нем существующую матрицу Retina Display и Android OS, обновив ее до версии 2.3 или 2.4. Китайцы успели скопировать промышленный дизайн Apple iPhone 5 В продажу смартфон с 16 Гб памяти поступит за 548 долларов.
30.09.2009 В конкурсе промышленного дизайна победила микроволновка будущего

Wongnawa) из Тайланда за идею Teleport Fridge – холодильника, телепортирующего продукты. Ежегодный международный конкурс Electrolux Design Lab проходит с 2003 г. Он открыт для студентов и выпускников промышленного дизайна со всего мира. В 2009 г. финал конкурса прошел 24 сентября в Лондоне в рамках выставки 100% Design.

Публикаций - 206, упоминаний - 218

Промышленный дизайн и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 19
Samsung Electronics 11064 18
Microsoft Corporation 25775 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
LG Electronics 3735 11
Intel Corporation 12811 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Autodesk 639 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 7
Nvidia Corp 4002 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Philips 2099 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
9594 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Sony 6739 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Softline - Софтлайн 3743 4
ANSYS 94 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 4
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 3
Mitsumi Electric 15 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Yandex - Яндекс 9215 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Oracle Corporation 7074 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 3
D-Link - Д-Линк Трейд 395 3
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 3
Google LLC 12688 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Студия Артемия Лебедева 101 7
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 5
Dyson 157 5
РВК - Российская венчурная компания 571 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
Miele - Миле 139 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Hansa - Ханса 114 3
Daikin Industries 64 3
Bosch - Gaggenau 36 3
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 2
Fuseproject 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Kickstarter 136 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 2
Renault Groupe 166 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 2
Haier - Candy Group - Канди 101 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Braun GmbH 79 2
Наукоград - технопарк 156 2
Bugatti 17 2
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
КидБург ГК 16 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 1
ФИРОН АНО - Автономная некоммерческая организация инновационного развития образования и науки 1 1
Ctrl2Go - 2050.ЛАБ - Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 1 1
Текарт - Techart 11 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Heinz - Хайнц 26 1
Parks Associates 24 1
Kuzin Machinery 2 1
Monsanto 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Минстрой РФ - Общественный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Ассоциация менеджеров 107 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 49
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 26
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 23
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Google Android 15243 9
Apple iOS 8583 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Apple iPad 4011 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Microsoft Windows 16882 7
Linux OS 11533 5
Intel Celeron - Серия процессоров 979 5
Apple iPhone 6 4861 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Microsoft Office 4170 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Apple iPhone 5 783 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
Apple iPod 1553 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Autodesk Inventor 76 4
Western Digital - WD EB 3 3
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 3
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 3
Microsoft Trekker Wheel 3 3
Mustek BearPaw - Mustek Be@rPaw 11 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 3
Samsung Galaxy 1035 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Autodesk AutoCAD 376 3
Nvidia Quadro GPU 279 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 3
HTC One - серия смартфонов 187 3
Acer Aspire C - Acer Aspire S - Acer Aspire U - Acer Aspire Z - серия моноблоков 66 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Лебедев Артемий 110 7
Сергунина Наталья 375 5
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 4
Уразов Роберт 6 4
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 4
Крапивной Михаил 8 3
Costa Juan - Коста Хуан 3 3
Kross Buzz - Кросс Базз 8 3
Путин Владимир 3454 3
Евтушенко Олег 145 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Стальнова Любовь 31 3
Головин Даниил 34 3
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 3
Овчинский Владислав 230 3
Пирожков Владимир 6 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Чернышенко Дмитрий 580 2
Греф Герман 485 2
Собянин Сергей 538 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Ожгихин Иван 31 2
Ефимов Владимир 145 2
Вексельберг Виктор 155 2
Подольский Олег 15 2
Рафаловский Давид 32 2
Дерипаска Олег 41 2
Степанов Владимир 91 2
Карпова Татьяна 5 2
Ефимов Альберт 43 2
Никитин Глеб 52 2
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Пеньковский Михаил 20 2
Бочаров Михаил 25 2
Пантелеева Елена 3 2
Рашид Карим 8 2
Лаптев Геннадий 2 2
Asseman Hugues - Ассеман Хьюг 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 30
Европа 24963 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 20
Германия - Федеративная Республика 13221 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Япония 13807 15
Южная Корея - Республика 7051 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Нидерланды 3745 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Испания - Королевство 3839 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Словения - Республика 255 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 5
Германия - Берлин 732 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Швеция - Королевство 3781 4
Сингапур - Республика 1953 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
Канада 5081 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
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