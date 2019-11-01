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Индексная книга (каталог) CNews*
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BU Boston University Бостонский университет

СОБЫТИЯ


01.11.2019 Ученые нашли возможный путь принудительной «очистки» мозга 2
23.09.2019 Как правильно припарковать машину: ответ математики 1
22.07.2019 Через Bluetooth можно шпионить за любыми iPhone, Mac и Windows-устройствами. Android устоял 2
04.10.2017 Бывший топ-менеджер LG переходит на работу в TmaxSoft 2
09.07.2014 Ключевой разработчик карт Apple переметнулся в самый дорогой в мире стартап 1
04.03.2014 Из Apple уходит финансовый директор 1
27.06.2013 Впервые создан мягкий экзоскелет-костюм для человека 1
27.11.2012 Исследование: откуда берутся мысли? 1
10.04.2012 Microsoft скупила ключевые патенты интернета на $1 млрд 1
04.04.2012 Люди перешли на жареную пищу миллион лет назад 1
26.03.2012 Иск Oracle к Google по поводу Android сдулся с $6 млрд до $100 млн 1
25.01.2012 Гена долголетия нет. Вместо него нашли 300 других 1
14.10.2011 Звезды Apple: Кто станет новым Стивом Джобсом? 2
21.09.2011 Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей 1
05.09.2011 Опасности ожирения: подкожный жир отравляет организм 1
20.06.2011 Oracle хочет отсудить за Android $6,1 млрд 1
09.06.2011 Oracle хочет отсудить у Google весь доход за Android и даже больше 1
05.04.2011 Засуха 2010-го покосила леса Амазонки 1
03.02.2011 Красное вино продлевает молодость 1
29.11.2010 Найден способ обнаружить экзотические вирусы в крови за минуты 1
24.08.2010 Научно доказано: йога повышает настроение 1
16.08.2010 Имплантируемый радиопаспорт создан на основе шелка и золота 1
08.10.2008 Нобелевская по химии: холодный свет живого 1
08.10.2008 Лампы смогут заменить Wi-Fi 2
20.08.2008 Создан инструмент изучения роста городов 1
15.08.2008 Профессор Йельского университета получил Гёделевскую премию 1
11.07.2008 Методы статистической физики помогают проводить иммунизацию населения 1
08.07.2008 Создан производительный нечеткий экстрактор 1
28.02.2008 Загадочный хвост Меркурия оказался гораздо длиннее, чем предполагалось 1
10.01.2008 Охотники за паролями к онлайн-играм атаковали около 100 тыс. сайтов 1
24.12.2007 В оптической решетке удалось наблюдать суперобменное взаимодействие 1
15.11.2007 Разрабатывается ПО для чтения мыслей 1
21.09.2007 Физики подсчитали эффективность употребления стероидов для бейсболистов 1
19.09.2007 Антибиотики, возможно, действуют по единому механизму 1
14.06.2007 Дрожание глаз помогает различать детали 1
30.05.2007 Кожа акулы имеет свойства радара 1
06.04.2007 Эксперимент Гюйгенса впервые повторили в наномасштабе 1
23.11.2006 Пиво полезно: доказано наукой 1
26.10.2006 Пиво полезно: доказано наукой 1

Публикаций - 63, упоминаний - 68

BU и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13074 7
Microsoft Corporation 25699 5
Oracle Corporation 7057 4
Галактика - Корпорация 1537 4
Google LLC 12610 4
Magiq Technologies 4 2
IBM - International Business Machines Corp 9680 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1159 2
Samsung Electronics 11005 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
X Corp - Twitter 2929 1
LG Electronics 3725 1
Accenture plc 717 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1091 1
HTC Corporation 1512 1
Dropbox 526 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 1
AOL Inc - America Online 1883 1
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 1
Netscape Communications Corporation 426 1
CA Technologies - Computer Associates 391 1
Mozilla Foundation 207 1
National League - Национальная лига (бейсбол) 10 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 593 1
Airbnb 100 1
Uber 353 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 284 1
Судебная власть - Judicial power 2476 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5929 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3185 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 214 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10220 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7362 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1564 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14141 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 645 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9818 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34403 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16918 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35784 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5144 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7887 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24165 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 2
Наушники - Headphones 4442 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7497 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1715 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4289 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2853 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 380 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 2
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 58 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3285 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1821 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7888 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 682 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2853 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17974 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4154 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12734 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3179 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 346 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3767 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6465 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 5
Google Android 15164 4
Apple iOS 8541 3
Oracle Java - язык программирования 3451 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7581 2
Apple macOS 2392 2
JavaScript - JS - язык программирования 1400 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 519 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Mozilla Application Suite 11 1
Apple iPad 3996 1
Microsoft Windows 10 1932 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3100 1
Apple - App Store 3087 1
Microsoft Windows XP 2430 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
Mozilla Firefox - браузер 1939 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 4 798 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 1
Microsoft Windows 95 428 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 1
Apple Maps 36 1
Huawei Map Kit 5 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 1
Cisco - ScanSafe 16 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 205 1
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 1
NeXT - NeXTSTEP OS 8 1
Clarke John - Кларк Джон 7 5
Ellison Curtis - Эллисон Кертис 3 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Cockburn Iain - Кокберн Иэн 4 3
Creamer Curtis - Кремер Куртис 4 3
Alsup William - Элсап Уильям 11 2
Churchwell Edward - Чечвел Эдвард 2 2
Mercer Emily - Мерсер Эмилией 2 2
Monet Claude - Моне Клод 16 2
Hullar Timothy - Халлар Тимоти 2 2
Clemens Dan - Клеменс Дэн 2 2
Russell Christopher - Рассел Кристофер 3 2
Jackson James - Джексон Джеймс 3 2
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 2
Miller-Rushing Abraham - Миллер-Рашинг Абрахам 2 2
Grodent Denis - Гродент Денис 2 2
Maeda Taro - Маеда Таро 2 2
Williamson Richard - Уильямсон Ричард 7 1
Landesman Mary - Лэндсмэн Мэри 4 1
Martin David - Мартин Дэвид 6 1
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 1
Ramsay Eric - Рэмсей Эрик 1 1
Alsup William - Алсуп Уильям 2 1
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 1
Shimomura Osamu - Шимамура Осаму 4 1
Johnson Ron - Джонсон Рон 9 1
Cue Eddy - Кью Эдди 36 1
Pritchard Walter - Притчард Уолтер 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 79 1
Maestri Luca - Маэстри Лука 16 1
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Jiao Xianjun - Цзяо Сяочжунь 1 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Starobinski David - Старобински Дэвид 1 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 1
Митрофанов Игорь 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 19
Земля - планета Солнечной системы 10831 13
Европа 24907 11
Германия - Федеративная Республика 13157 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
США - Нью-Йорк 3174 4
США - Калифорния 4811 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 4
Япония 13762 3
Дания - Королевство 1332 3
Египет - Арабская Республика 1085 3
США - Техас 1043 3
США - Мэриленд 298 3
Сатурн - планета Солнечной системы 136 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 3
США - Миссури - Сент-Луис 77 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 2
Южная Корея - Республика 7017 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Америка Южная 884 2
Израиль 2847 2
Бельгия - Королевство 1186 2
Франция - Французская Республика 8139 2
США - Колумбия - Вашингтон 1478 2
США - Иллинойс - Чикаго 438 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Земля - Северное полушарие 152 2
Земля - Южное полушарие 160 2
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 2
Юпитер - Каллисто (спутник) - Callisto 26 2
США - Калифорния - Северная Калифорния 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 164743 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 1
Ирландия - Республика 1042 1
Швеция - Королевство 3772 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 1
Польша - Республика 2028 1
Сингапур - Республика 1945 1
Америка - Американский регион 2204 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33421 18
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3808 10
Физика - Physics - область естествознания 2920 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4601 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 6
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 486 6
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 99 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 358 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1744 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1225 3
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 126 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3010 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7419 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1191 3
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1367 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1474 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1992 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 3
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 220 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1754 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 702 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4477 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4956 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1707 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2093 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10820 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7330 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6681 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1101 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 503 2
Phys.org 972 3
ScienceDaily 399 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 2
Fortune 211 2
Nature 828 2
New Scientist 1448 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PhysicsWorld 90 2
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Public Library of Science - PLOS 70 1
The Register - The Register Hardware 1774 1
Bloomberg 1610 1
ZDnet 663 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1293 1
NYT - The New York Times 1099 1
Медуза - Meduza 48 1
The Information 80 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Nanotechweb 92 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 79 1
Huffington Post 34 1
Fortune Global 500 294 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 144 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 3
Universität zu Köln - University of Cologne - Кёльнский университет 4 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
High School of Liege - HEC Liège Management School - Льежский университет 7 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Johannes Gutenberg University Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Университет Иоганна Гутенберга в Майнце - Майнцский университет 9 1
Santa Fe Institute - Институт Санта-Фе 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 388 1
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