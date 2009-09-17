Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PhysicsWorld
Публикаций - 89, упоминаний - 89
PhysicsWorld упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BSCCO - Bismuth strontium calcium copper oxide - Тип сверхпроводника из купрата 2 1
|Системы охлаждения 87 1
|Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 2
|Болезнь Паркинсона 101 1
|Физика - область естествознания 54 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru