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PhysicsWorld



17.09.2009 CERN планирует строить линейный коллайдер 1
28.07.2008 Раскрыт механизм полярных сияний 1
18.07.2008 Электронный микроскоп позволяет увидеть отдельный атом водорода 1
15.07.2008 Разработаны новые концентраторы для солнечных батарей 1
11.07.2008 Методы статистической физики помогают проводить иммунизацию населения 1
09.07.2008 Разработан новый способ определения подлинности картин 1
08.07.2008 Разработан новый метод сортировки нанотрубок 1
30.06.2008 Ученые детально изучили структуру стекла 1
26.06.2008 Разработана новая технология исследования биологических образцов 1
26.06.2008 Движение континентов изучили в лабораторных условиях 1
16.06.2008 Выделен новый подкласс тел Солнечной системы 1
03.06.2008 Разработана модель случайной плотной упаковки сферических частиц 1
27.05.2008 Разработана новая технология измерения состояния отдельного спина в квантовой точке 1
23.05.2008 БЭК может использоваться для проверки закона всемирного тяготения 1
14.05.2008 В графене наблюдался эффект квантования проводимости 1
13.05.2008 Полярные вихри воспроизведены в лабораторных условиях 1
30.04.2008 Вычислен "коэффициент бесполезности" правительственных кабинетов 1
16.04.2008 Создан "монорельсовый нанопоезд" 1
21.03.2008 Исследование распада мезонов может объяснить преобладание вещества во Вселенной 1
13.03.2008 Разработан компактный лазер на свободных электронах 1
06.03.2008 Закон всемирного тяготения проверили заново 1
04.03.2008 Ученые измерили электромагнитное поле вокруг термоядерной мишени 1
29.02.2008 Измерена теплопроводность графена 1
29.02.2008 Найден способ повышения прочности металлических стекол 1
27.02.2008 Ученые провели рентгеновское исследование шаровой молнии 1
22.02.2008 Созданы самые точные оптические атомные часы 1
11.02.2008 Обнаружен материал с рекордным значением коэффициента теплового расширения 1
11.02.2008 Ученые снизили уровень квантовых шумов в лазерном излучении 1
07.02.2008 Разработана новая модель мантии Земли 1
04.02.2008 Аномалия углерода-14 получила объяснение 1
31.01.2008 Ученые охладили двухкомпонентную ферми-смесь 1
29.01.2008 Свет может использоваться для удержания и транспортировки бактерий 1
25.01.2008 Изготовлен самый черный материал 1
18.01.2008 Достижима абсолютная акустическая невидимость подводных лодок 1
17.01.2008 Детектор гравитационных волн: первые результаты 1
17.01.2008 Нанопровода могут преобразовывать тепло в электричество 1
16.01.2008 Предложена новая модель развития Вселенной 1
15.01.2008 Исследован классический аналог эффекта Казимира 1
24.12.2007 В оптической решетке удалось наблюдать суперобменное взаимодействие 1
21.12.2007 Новый одноэлектронный транзистор используют для определения ампера 1

Публикаций - 89, упоминаний - 89

PhysicsWorld упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8661 1
HP - Hewlett-Packard 3423 1
NEC 1693 1
Sony BMG 175 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
BSCCO - Bismuth strontium calcium copper oxide - Тип сверхпроводника из купрата 2 1
Системы охлаждения 87 1
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 71 2
Песков Дмитрий 70 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 34
Германия - Федеративная Республика 7774 10
Земля - планета Солнечной системы 6448 7
Япония 7885 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 5
Канада 3049 4
Испания - Королевство 2511 3
Австралия - Австралийский Союз 2650 3
Солнечная система 2006 2
Канада - Онтарио 62 2
Германия - Берлин 570 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Финляндия - Финляндская Республика 1620 2
Европа 7243 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 1
США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
Новая Зеландия 582 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 342 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
Лихтенштейн Княжество 54 1
Финляндия - Хельсинки 238 1
США - Пенсильвания 278 1
США - Массачусетс 409 1
Монако Княжество 96 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 60 1
Плутон - планета Солнечной системы 232 1
Нептун - планета Солнечной системы 173 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
США - Джорджия 219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 1
Япония - Токио 880 1
Нидерланды 1988 1
Испания - Каталония - Барселона 696 1
Турция - Турецкая республика 1474 1
Бразилия - Федеративная Республика 1895 1
Нидерланды - Амстердам 488 1
Франция - Французская Республика 4920 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 2
Болезнь Паркинсона 101 1
Физика - область естествознания 54 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 61 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 20 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
РАН - Российская академия наук 935 1
University of Bristol - Бристольский университет 34 1
MPCDF - Max Planck Computing and Data Facility - Общество Макса Планка 84 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 18 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 1
Ecole Normale Superieure de Paris - Высшая нормальная (педагогическая) школа 2 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 72 1
Max Planck Institutes and Experts - Институт коллоидов и интерфейсов Макса Планка - Max-Planck-Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung 54 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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