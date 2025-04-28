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Кольцевой резонатор оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении
Кольцевой резонатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Phys.org 972 3
|Optics 139 2
|PhysicsWeb 180 2
|Nanotechweb 92 2
|AppleInsider 397 1
|Nature 814 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|9to5Mac 70 1
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