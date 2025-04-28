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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кольцевой резонатор оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении



28.04.2025 В ИТМО создали комнату для беспроводного питания неограниченного количества гаджетов 1
09.08.2024 Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе 1
24.06.2024 В МФТИ модернизировали методы генерации и передачи высокостабильных сигналов оптической частоты 1
16.05.2024 В МФТИ создали компактные резонаторы для усиления квантовых процессоров 1
22.03.2023 Меньше длины волны в 100 раз: в ИТМО создали сверхкомпактный оптический переключатель 1
13.12.2022 Главные научные достижения 2022 года для отрасли ИКТ: выбор CNews 1
19.11.2021 Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
01.06.2020 Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с! 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
18.08.2016 Российские ученые разработали сенсор, определяющий взрывчатку по одной молекуле 1
02.08.2016 Лучшие приложения с дополненной реальностью. Выбор ZOOM 1
01.08.2016 Типография «Акрос» открыла новое направление бизнеса с помощью ЦПМ Ricoh 1
19.06.2015 «Хабаровская городская типография» установит полноцветную листовую ЦПМ Ricoh Pro C7100X 1
19.06.2015 В России стартуют продажи новой серии полноцветных ЦПМ Ricoh Pro C9100/9110 для крупных типографий 1
18.06.2015 «Полиграф Медиа Групп» установит полноцветную ЦПМ Ricoh Pro C7100X 1
10.02.2015 Самые интересные аксессуары к смартфонам Lumia 1
29.09.2014 Ricoh анонсировала новые высокопроизводительные ЦПМ для крупных типографий 1
24.09.2014 Ricoh анонсировала новую серию цифровых печатных машин для небольших типографий Pro C7100X 1
17.05.2013 Creative представляет новые акустические системы 1
19.03.2013 Испытана новая энергоэффективная оптическая связь для суперкомпьютеров будущего 1
03.12.2012 Apple придумала практичный способ беспроводной зарядки 2
20.09.2012 Самый стабильный лазер: резонатор из кремния 2
03.09.2012 Нанорезонаторы улучшат сотовую связь 1
12.07.2011 Акустическая линза из банок кока-колы преодолела предел дифракции 1
18.05.2011 Портативная акустика MyVibe: возьми музыку с собой 1
28.12.2010 Ученые сделали графеновый радиоприемник 1
24.07.2009 Чубайс ускорит USB до 40Гбит/с 1
20.02.2009 Panda Security: в Сети появился опасный вирус Sality.AO 1
04.04.2008 Получены снимки плазмонов с высоким разрешением 1
04.03.2008 Скорость передачи данных достигла 8 терабит в секунду 1
11.02.2008 Ritmix выпустил вибро-акустическую мини-систему 1
29.01.2008 Создан управляемый светом лазер 2
18.12.2007 Однофотонный источник будет светить ярче 1
26.11.2007 Новый способ обработки твердотельных кубитов: подробности 1
09.11.2007 Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов 1
12.10.2007 Полимерные лазеры: новые возможности и перспективы 2
09.10.2007 Первый лазер на искусственном атоме: подробности 1
26.06.2007 Разработан новый способ генерации фотонов в связанных состояниях 1
05.06.2007 Панели из алюминия: новый вариант люминесцентного освещения 1

Публикаций - 62, упоминаний - 66

Кольцевой резонатор и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 6
IBM - International Business Machines Corp 9466 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1496 4
Intel Corporation 12283 2
Fujitsu 2046 2
Microsoft Corporation 24799 2
Huawei 4001 2
Apple Inc 12237 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Telegram Group 2156 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 333 1
Google LLC 11919 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Canon 1403 1
Blazar - Luxtera 2 1
Ritmix 63 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
Цифра ГК 2461 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
MyVibe 4 1
Google - Niantic Labs 15 1
IonQ 6 1
JVC Kenwood 416 1
D-Wave Systems 22 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Ricoh Europe 18 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
Oxide Interactive - Oxide Games 20 1
Тинфотоника 1 1
Аксистем - Axistem 25 1
Россети Ленэнерго 1700 2
Резонанс НПП 372 2
Volkswagen Group - VW 287 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
TÜV Rheinland Group 153 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 89 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 216 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 49 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сконтел 8 1
Геометрия НПО 144 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 757 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 1
РНФ - Российский научный фонд 104 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24588 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21091 6
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 238 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9794 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5955 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4720 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24832 5
Наушники - Headphones 4093 5
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 259 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1336 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10101 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14066 4
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7758 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12769 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1340 3
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 973 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5199 1
Phys.org 972 3
Optics 139 2
PhysicsWeb 180 2
Nanotechweb 92 2
AppleInsider 397 1
Nature 814 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 49 1
Physical Review Letters 113 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
New Scientist 1448 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
EurekAlert 288 1
PhysicsWorld 90 1
Nature Nanotechnology 24 1
IBM Research 108 1
Tractica 7 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 978 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 388 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 64 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 461 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 357 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 2
РАН - Российская академия наук 1920 2
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 617 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 124 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 461 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 552 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 35 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 17 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 37 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 1
University of Hamburg - Universität Hamburg - Гамбургский университет 9 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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