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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174398
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Горин Дмитрий



12.05.2025 Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри 1
09.02.2016 «Випсервис» и Sabre расширяют стратегическое партнерство 1
17.02.2015 «Випсервис» выбрал Sabre в качестве стратегического поставщика технологий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Горин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 2
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 333 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3389 1
Кольцевой резонатор - оптический резонатор, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении 63 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5529 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10913 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1368 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4724 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 780 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 1
Sabre Red Workspace - Sabre Red App Centre 14 1
Лавренюк Анастасия 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 1
Сатурн - Титан (спутник) 482 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6493 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 852 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1279 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1224 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1613 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 660 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5151 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 360 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов 6 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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