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Горин Дмитрий
|12.05.2025
|Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри 1
|09.02.2016
|«Випсервис» и Sabre расширяют стратегическое партнерство 1
|17.02.2015
|«Випсервис» выбрал Sabre в качестве стратегического поставщика технологий 1
Горин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Sabre Travel Solutions - Sabre Travel Network - Sabre Travel AI 58 2
|Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 864 1
|Сатурн - Титан (спутник) 482 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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