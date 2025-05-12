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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174501
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МГУ ЦКТ Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики

МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики


12.05.2025 Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри 1
07.02.2025 Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998 1
26.12.2024 Создан первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера 5
26.12.2024 Ученые физического факультета МГУ представили первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера на одиночных холодных атомах 6
05.12.2024 В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи 1
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1
03.06.2024 В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу» 2
30.05.2024 «Лисий хвост» улучшил свойства нанотрубок для электродов солнечных батарей и сенсорных экранов 1
13.07.2023 Cloud.ru открыла лабораторию квантовых вычислений в облачной инфраструктуре 2
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 2
07.12.2021 «Инфотекс» получила разрешение ФСБ на опытную эксплуатацию квантовой криптографической системы Vipnet Quandor 1
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 4
11.01.2021 Здания МГУ соединит квантовая сеть 2
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 2
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 2
25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием 1
21.02.2019 Кто заработает на квантовой криптографии и квантовых вычислениях? 2

Публикаций - 18, упоминаний - 37

МГУ ЦКТ и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 6
IBM - International Business Machines Corp 9467 5
Ростелеком 9892 4
Google LLC 11932 3
Microsoft Corporation 24814 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
D-Wave Systems 22 2
Intel Corporation 12295 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Fujitsu 2047 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 74 1
Квант-Телеком 8 1
Квантовая информатика - Научно-исследовательская лаборатория 3 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
СИНХ - Таттелеком 206 1
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 1
IonQ 6 1
QRate - КуРэйт 30 1
Тинфотоника 1 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1586 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 457 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 37 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Wave Systems - Safend 12 1
Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
Amazon Inc - Amazon.com 3041 1
Alibaba Group 434 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 3
ГПБ - Газпромбанк 1104 3
Сконтел 8 3
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 624 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2572 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
РНФ - Российский научный фонд 108 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1368 16
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 579 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10913 11
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 238 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 7
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 497 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 6
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 126 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3389 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4724 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4272 4
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 19 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4018 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5276 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 171 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3809 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 866 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7387 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8279 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24861 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 2
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 173 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 836 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 548 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 316 5
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 14 3
9-мм пистолет Макарова 6 3
Google Chrome - браузер 1590 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 261 1
InfoTeCS - ViPNet Quandor 6 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 75 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 69 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 18 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 20 1
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 92 1
InfoTeCS - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 3 1
IBM Eagle 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Snowdrop 4Q 2 1
Кулик Сергей 10 5
Чапчаев Андрей 55 3
Страупе Станислав 3 3
Котельников Владимир 2 1
Шишкин Василий 4 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 6 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 6 1
Merkle Ralph - Меркле Ральф 5 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 20 1
Мишустин Михаил 692 1
Гусев Дмитрий 72 1
Hellman Martin - Хеллман Мартин 2 1
Красников Дмитрий 5 1
Насибулин Альберт 1 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Смирнов Никита 3 1
Горин Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 3
Япония 13355 3
Европа 21900 2
Индия - Bharat 5530 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3192 2
Канада 4918 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Южная Корея - Республика 6720 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2915 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2807 1
Египет - Арабская Республика 1019 1
Китай - Пекин - Beijing 1006 1
Россия - СФО - Новосибирск 4411 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5234 1
Ближний Восток - Месопотамия 21 1
США - Калифорния 4640 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 8
Физика - Physics - область естествознания 2684 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 976 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1374 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2172 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 3
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 3
Информатика - computer science - informatique 1089 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5937 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 988 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3194 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6377 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5069 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2064 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1335 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 2
Материаловедение - Materials Science 180 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2244 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5296 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2802 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1606 1
9to5Mac 70 3
9to5Google 50 3
Independent 111 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1005 1
Bloomberg 1316 1
The Verge - Издание 569 1
Известия ИД 653 1
Tractica 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1556 15
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 467 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 389 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 360 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 3
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 48 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 125 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 64 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 35 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 988 2
РАН - Российская академия наук 1923 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 560 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 148 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 37 1
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 875 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 100 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов 6 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 55 1
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 329 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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