Cloud.ru открыла лабораторию квантовых вычислений в облачной инфраструктуре

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-технологий, открыла лабораторию квантовых вычислений, целью которой является объединение существующих и будущих решений в области квантовых вычислительных систем в облачной инфраструктуре. Исследования будут проводиться в тесном сотрудничестве с ведущими российскими лабораториями по квантовым технологиям.

Сейчас на серверах компании идет развертывание двух эмуляторов квантовых вычислительных устройств. Разработчиками эмуляторов являются специалисты научно-технологической экосистемы Российского квантового центра и организации S-Quantum, созданной исследователями Центра квантовых технологий МГУ им. М.В. Ломоносова. Обе компании специализируются на создании квантовых вычислителей на различных архитектурах, эмуляторов, интерфейсов облачного доступа, а также квантовых алгоритмов и приложений.

В ближней перспективе платформа Cloud.ru для ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд (ML Space) будет расширена функционалом эмуляторов квантовых вычислительных устройств, что позволит разрабатывать квантовые алгоритмы на суперкомпьютерах, а также искать задачи, которые значительно эффективнее решаются в квантовой формулировке, чем в классической.

В дальнейшей перспективе планируется предоставлять облачный доступ к реальным квантовым устройствам посредством Cloud.ru ML Space. Они также позволят ускорять обработку информации внутри дата-центров Cloud.ru. Мощности компании помогут получить доступ к квантовым вычислениям широкому кругу пользователей.