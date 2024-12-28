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InfoTeCS ViPNet РУКС Распределительный узел квантовой сети



28.12.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС 2
05.12.2024 В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи 1
29.06.2023 Получены сертификаты ФСБ России для ViPNet QTS Lite 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Ростелеком 9701 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
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InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
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