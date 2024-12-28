InfoTeCS ViPNet РУКС Распределительный узел квантовой сети
|28.12.2024
|Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС 2
|05.12.2024
|В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи 1
|29.06.2023
|Получены сертификаты ФСБ России для ViPNet QTS Lite 1
InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
|Ростелеком 9701 1
|РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
|ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 8 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|ГПБ - Газпромбанк 1084 1
|InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 3
|InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 3
|QNAP QTS 22 2
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