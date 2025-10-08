Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

«Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite

Компания «Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратных комплексов (ПАК) распределительного и клиентского узлов квантовой сети из состава квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей ViPNet Quantum Trusted System Lite (ViPNet QTS Lite).

Сертификат СФ/124-5263 от 8.09.2025 подтверждает соответствие ПАК ViPNet Распределительный узел квантовой сети («ViPNet РУКС Лайт») требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3, временным требованиям к квантовым криптографическим системам выработки и распределения ключей класса КС. Сертификат действителен до 1 апреля 2028 г.

Сертификат СФ/124-5264 от 8.09.2025 подтверждает соответствие ПАК «ViPNet Клиентский узел квантовой сети» («ViPNet КУКС Лайт») требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3, временным требованиям к квантовым криптографическим системам выработки и распределения ключей класса КС. Сертификат действителен до 1 апреля 2028 г.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей ViPNet QTS Lite обеспечивает квантовозащищенными ключами средства криптографической защиты информации в автоматическом режиме. В состав системы ViPNet QTS Lite входят: «ViPNet РУКС Лайт» – распределительный узел квантовой сети – центральный узел сети, обеспечивающий выработку ключей между всеми узлами; «ViPNet КУКС Лайт» – клиентские узлы квантовой сети – оконечные узлы сети, к которым подключаются потребители ключей; ViPNet QSS Switch – оптический коммутатор, обеспечивающий переключение оптических каналов связи при работе квантовой криптографической сети.

Система ViPNet QTS Lite формирует парные симметричные ключи для заданных пар оконечных узлов-потребителей ключей, что обеспечивает шифрование данных между этими парами узлов в режиме «точка-точка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Хакеры взламывают сервера Microsoft для кражи данных. Под ударом пользователи Android и iPhone

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще