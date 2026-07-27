Индексная книга (каталог) CNews*
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КС3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат
СОБЫТИЯ
Публикаций - 104, упоминаний - 104
КС3 и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Дмитрий 92 7
|Чапчаев Андрей 56 4
|Веселов Александр 10 3
|Луцик Павел 13 3
|Кабанов Владимир 178 3
|Степаненко Василий 49 2
|Василенков Александр 11 2
|Немошкалов Александр 11 2
|Савлюк Вячеслав 22 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Мылицын Роман 111 2
|Богачев Игорь 183 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Панов Сергей 22 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Филатов Евгений 30 1
|Коростелев Павел 43 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Ярошко Александр 2 1
|Моторко Андрей 73 1
|Черников Константин 5 1
|Зубов Михаил 3 1
|Малинин Юрий 11 1
|Груздев Сергей 48 1
|Попов Владимир 25 1
|Павлов Павел 7 1
|Нурутдинов Альберт 6 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Смышляева Елена 2 1
|Алутин Игорь 16 1
|Смирнов Николай 39 1
|Полетаев Алексей 7 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Старостин Алексей 2 1
|Алексеев Алексей 14 1
|Самойленко Максим 67 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Дбар Федор 51 1
|Кузьмичев Игорь 12 1
|Егорова Наталья 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.