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КС3
Справка о стоимости выполненных работ и затрат


15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 1
23.08.2021 Криптопровайдер ViPNet CSP 4.4.2 сертифицирован по трем классам защиты ФСБ России 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 5
07.04.2021 ПАК Dionis DPS производства «Фактор-ТС» включен в реестр ТОРП 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 3
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
04.02.2021 Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux 1
12.01.2021 Vipnet Client 4U for Linux соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3 3
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
08.12.2020 ФСБ объяснила, какой в России должна быть правильная электронная подпись 1
12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 1
18.05.2020 «Инфотекс» получил положительное заключение ФСБ России для Vipnet SIES Core 1
13.04.2020 «Автоматика» поставила более 7 тыс. навигационно-криптографических модулей тахографов 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
04.02.2020 Облако для проверяющих чиновников будет стоить 1,3 миллиарда 1
28.11.2019 «Автоматика» поставила более 15 тысяч модулей тахографов 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 2
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации 2
01.03.2019 «Автоматика» представила навигационно-криптографический модуль тахографа 1
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне 1
11.04.2018 «Микрон» и «Актив» начали выпуск USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» на отечественных чипах 1
09.06.2017 Cloud4Y предоставил Администрации Костромской области услугу «Облако ФЗ 152» 1
26.05.2017 Россияне придумали, как обезопаситься от СУБД Oracle, MS SQL и Tibero без импортозамещения 1
11.05.2016 «Третий Трест» автоматизировал согласование форм капитального строительства на базе Elma BPM 2
09.10.2014 ГИБДД готовит к запуску всероссийскую ИС техосмотра 1
19.09.2014 «Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ 2
22.07.2014 Данные пациентов зашифруют от врачей 2
03.03.2014 «Инфотекс» получила положительное заключение ФСБ на криптопровайдер ViPNet CSP 4.0 1
02.12.2013 BYOD: когда производители откроют телефоны для криптозащиты? 1
06.08.2012 «Код Безопасности» начал продажи новых версий АПКШ «Континент» и СКЗИ «Континент-АП» 1
25.05.2012 «Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на АПКШ «Континент» 3.6 2
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
21.09.2010 "Крипто-Про" подводит итоги: 10 лет на переднем краю ИБ 1
02.08.2010 Huawei Symantec Technologies и «Инфотекс» получили сертификат ФСБ на совместную разработку для защиты данных 1

Публикаций - 36, упоминаний - 50

КС3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Микрон - Micron 365 2
Infotecs - ИнфоТеКС 250 2
ISBC АТ бюро 2 1
СКБ Контур 416 1
Фактор-ТС 10 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом 27 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Microsoft Corporation 11226 1
Samsung Electronics 5749 1
IBM 3575 1
Код Безопасности 365 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Совкомбанк ПАО 147 1
UDR Inc 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 10
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 4
НКМ - Навигационно-криптографический модуль тахографа 6 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 2
gNB-CU - центральный модуль базовой станции 3 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 1
5G-AKA - Authentication and Key Agreement - Protocol Privacy 1 1
SMF - Session Management Function - Управление сессией 11 1
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 1
ISO/IEC 14443 - стандарт частотного диапазона, метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт (RFID) ближнего радиуса действия 5 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 4 1
SIDF - Sender ID Framework 2 1
ECDSA - Elliptic Curve Digital Signature Algorithm - алгоритм с открытым ключом для создания цифровой подписи 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
EAP - Extensible Authentication Protocol - EAP-AKA - EAP-SIM - Фреймворк аутентификации 4 1
Метка доверенного времени - Доверенная временная метка - Time-Stamping Authorities 1 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Google Android 10752 3
Linux OS 4288 3
Microsoft Windows 864 2
Apple iOS 5742 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Infotecs - ViPNet Coordinator 10 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Java - Язык программирования 1185 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 1
Актив - Рутокен 2151 7 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Infotecs - ViPNet Connect 9 1
ISBC Esmart Token 8 1
ЦФТ Банк 42 1
Infotecs - ViPNet Client 4U for Linux 4 1
Цифровой инспектор 6 1
ISBC Esmart Reader 8 1
ISBC Esmart Доступ 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Apple Mac 1466 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft SQL Server 799 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Infotecs - ViPNet SIES Core - ViPNet SIES Unit - Security for Industrial and Embedded Solutions 2 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
Кабанов Владимир 174 3
Хасьянова Гульнара 85 2
Путин Владимир 1831 1
Гусев Дмитрий 48 1
Панов Сергей 14 1
Филатов Евгений 13 1
Ярошко Александр 2 1
Черников Константин 5 1
Смышляева Елена 2 1
Алутин Игорь 2 1
Старостин Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Нидерланды 984 1
Мальта - Республика 69 1
Молдавия - Республика Молдова 436 1
Россия - Новороссийск 141 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Литва - Литовская Республика 333 1
Россия - Орёл 219 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Россия - Тверская область 250 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 504 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Узбекистан - Республика 828 1
Россия - Смоленск 240 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 1
Россия - Севастополь 420 1
Польша - Республика 834 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Европа 3798 1
Казахстан - Республика 2661 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
CNews Analytics 1992 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771060, в очереди разбора - 674742.
Создано именных указателей - 46354.
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