Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КС3
Справка о стоимости выполненных работ и затрат
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 50
КС3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
|Совкомбанк ПАО 147 1
|UDR Inc 6 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Кабанов Владимир 174 3
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Путин Владимир 1831 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Панов Сергей 14 1
|Филатов Евгений 13 1
|Ярошко Александр 2 1
|Черников Константин 5 1
|Смышляева Елена 2 1
|Алутин Игорь 2 1
|Старостин Алексей 2 1
|CNews Analytics 1992 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771060, в очереди разбора - 674742.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771060, в очереди разбора - 674742.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru