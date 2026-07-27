Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

КС3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Сертифицирован ПАК ViPNet EDI Soap Gate 3 с ПМДЗ ViPNet SafeBoot 3 1
05.06.2026 Роспотребнадзор ищет подрядчиков для создания криптосети. Прошлый тендер отменили из-за жалобы размером с книгу 1
04.06.2026 Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры 1
01.06.2026 «КриптоАРМ» и «КриптоАРМ ГОСТ» совместимы с ключевыми носителями ФОРОС 1
25.05.2026 RooX и «Инфотекс Интернет Траст» объявили о сотрудничестве в области защиты доступа при подключении к ЕСИА 1
05.05.2026 МТС и VisionLabs запустили систему управления доступом по биометрии с использованием ПАК «ВЛ-Био» 1
19.03.2026 Роспотребнадзор строит собственную защищенную сеть за миллиарды рублей 1
20.02.2026 «СМАРТС-Кванттелеком» получила сертификаты ФСБ России на квантовую криптографическую систему «КВАЛИОН 1.0» 1
04.02.2026 «Континент TLS-Сервер» компании «Код Безопасности» получило сертификат ФСБ 1
13.01.2026 СКЗИ ViPNet Prime сертифицировано ФСБ России 1
24.12.2025 ФСБ продлила сертификат на средство защиты «Континент-АП» от «Кода Безопасности» 1
09.12.2025 Компания «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 for Linux 1
27.11.2025 «ИнфоТеКС» получила сертификат ФСБ России на ViPNet Client 5 для ОС «Аврора 5» 1
08.10.2025 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на распределительный и клиентский узлы квантовой сети из состава ViPNet Quantum Trusted System Lite 1
09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто» 1
05.05.2025 «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA 1
15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты 1
10.04.2025 Новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 A1 сертифицирована в ФСБ России 1
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» 1
07.04.2025 Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2 1
28.12.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet РУКС 1
21.11.2024 «Инфотекс» сертифицировала самое маленькое СКЗИ для ИСУЭ и интернета вещей 1
21.10.2024 Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ» 1
10.10.2024 Получен сертификат ФСБ России на ViPNet Prime Key Center 1
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего» 1
04.09.2024 ViPNet Coordinator HW 5 сертифицирован по требованиям ФСБ России 1
27.08.2024 Неделя до начала полноценной работы ГИС «Электронная путевка». Что делать туроператорам, чтобы не закрыться 1
11.06.2024 Esmart Token ГОСТ с микросхемой «Микрона» сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» 8 1
08.04.2024 ОМП объявила об успешном завершении сертификации ОС «Аврора» и программного СКЗИ «СледопытSSL» на соответствие требованиям информационной безопасности ФСБ РФ по классам АК3/КС3 1
28.03.2024 Как устроены сертификаты безопасности для операционных систем 1
13.03.2024 ESmart Token ГОСТ получил сертификат ФСБ России 1
06.03.2024 В России появилось первое комплексное решение для защиты интеллектуальных систем учета электрической энергии с применением средств криптографической защиты информации 1
29.01.2024 «Континент-АП» для Linux от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСБ России по требованиям к СКЗИ 1

Публикаций - 104, упоминаний - 104

КС3 и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 44
Код Безопасности 812 20
Ростелеком 10948 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 4
Информзащита 941 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Palo Alto Networks 209 3
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 3
Cisco Systems 5372 3
Oracle Corporation 7074 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Тензор 173 2
GlobalSign - Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша - удостоверяющий центр 30 2
АТ бюро 7 2
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 85 2
Broadcom - VMware 2610 2
Microsoft Corporation 25774 2
Huawei 4675 2
Apple Inc 13154 2
Check Point Software Technologies 829 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 11 1
Третий Трест ГК 1 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 1
Альфа-Банк 1979 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Газпром нефть 725 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Совкомбанк ПАО 316 1
UDR Inc 10 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 84
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 73
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 56
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 27
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 27
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 12
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 12
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 11
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 549 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 10
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 9
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 8
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 8
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 8
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 38
Linux OS 11533 17
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 15
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 12
Microsoft Windows 16882 12
InfoTeCS - ViPNet Client 122 11
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 8
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Google Android 15243 7
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 7
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 5
InfoTeCS - ViPNet Prime 18 5
Apple iOS 8583 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
КриптоПро CSP СКЗИ 255 5
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 4
КриптоПро Ngate 23 4
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 4
InfoTeCS - ViPNet EDI 12 4
Axiom JDK СЗИ 175 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 3
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 3
Код Безопасности - Континент TLS VPN 15 3
Apple macOS 2419 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 3
Код Безопасности - vGate 89 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 2
QNAP QTS 35 2
Гусев Дмитрий 92 7
Чапчаев Андрей 56 4
Веселов Александр 10 3
Луцик Павел 13 3
Кабанов Владимир 178 3
Степаненко Василий 49 2
Василенков Александр 11 2
Немошкалов Александр 11 2
Савлюк Вячеслав 22 2
Хасьянова Гульнара 156 2
Мылицын Роман 111 2
Богачев Игорь 183 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Панов Сергей 22 1
Игнатова Людмила 40 1
Филатов Евгений 30 1
Коростелев Павел 43 1
Колокольцев Владимир 44 1
Ярошко Александр 2 1
Моторко Андрей 73 1
Черников Константин 5 1
Зубов Михаил 3 1
Малинин Юрий 11 1
Груздев Сергей 48 1
Попов Владимир 25 1
Павлов Павел 7 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Пыслару Аркадий 7 1
Смышляева Елена 2 1
Алутин Игорь 16 1
Смирнов Николай 39 1
Полетаев Алексей 7 1
Голдбергс Алексей 5 1
Старостин Алексей 2 1
Алексеев Алексей 14 1
Самойленко Максим 67 1
Мамыкин Владимир 44 1
Дбар Федор 51 1
Кузьмичев Игорь 12 1
Егорова Наталья 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 3
Израиль 2856 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
Казахстан - Республика 6047 2
Европа 24962 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Южная Корея - Республика 7051 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ЮФО - Севастополь 613 2
Канада 5081 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 2
Бельгия - Королевство 1191 2
Германия - Федеративная Республика 13220 2
Россия - СФО - Новосибирск 4875 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 2
Россия - ДФО - Амурская область 954 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Россия - СФО - Республика Тыва 416 1
Россия - ДФО - Магаданская область 533 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Россия - ЦФО - Костромская область 477 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Мальта - Республика 137 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 64
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 13
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 10
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 165 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 2
Ведомости 1466 2
CNews TV 747 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Zecurion Analytics 25 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Информзащита Учебный центр 38 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Т1 Цифровая академия 54 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
РусКрипто 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще