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Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG сертифицирован ФСБ

«Инфотекс» объявила о получении нового сертификата ФСБ России для программно-аппаратного комплекса Vipnet Coordinator IG 4 о соответствии требованиям к СКЗИ класса КС3.

Сертификат СФ/124-4247 от 1 июня 2022 г. подтверждает, что Vipnet Coordinator IG 4 версии 4.3.3 и его новое исполнение на аппаратной платформе IG10 I2 соответствуют требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса КС3, и может использоваться для криптографической защиты (шифрование и имитозащита данных, передаваемых в IP-пакетах по сети связи общего пользования) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 1 июня 2024 г.

Промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4 предназначен для организации защищенных каналов связи по технологии Vipnet VPN и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления производственным и технологическим процессами. Vipnet Coordinator IG 4 может использоваться для защиты информации от несанкционированного доступа в информационных и телекоммуникационных системах органов государственной власти РФ.

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В Vipnet Coordinator IG 4 версии 4.3.3 добавлены следующие ключевые возможности: поддержка нового исполнения Vipnet Coordinator IG10 на аппаратной платформе IG10 I2; поддержка 4G-модемов; новая функциональность Dead Gateway Detection + LoadBalance, позволяющая Vipnet Coordinator IG диагностировать неработающие каналы связи и в автоматическом режиме переходить на резервные политики маршрутизации; расширенная фильтрация протокола Modbus; сброс к заводским настройкам по кнопке Reset.

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