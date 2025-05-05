«Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA

Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ.

Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требуется защита: видеопотока; канала управления камерой; метаданных видеоаналитики; чувствительных к несанкционированному доступу компонентов программ и библиотек.

Сертификация позволит потребителям юридически аргументированно и технически безопасно использовать интеллектуальные киберзащищенные видеокамеры SEVA в специальных проектах.

Первый этап – утверждение модели угроз, планируется завершить в июле 2025 г. На этом этапе в компании готовы рассмотреть и принять в работу дополнительные требования к базовой модели угроз для целевой реализации требований в части кибербезопасности на объектах потребителей.