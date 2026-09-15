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В России начались продажи отечественных квантовых компьютеров на 10 кубитов по цене квартиры в центре Москвы

В России начались продажи отечественных квантовых компьютеров на 4, 8 или 10 кубитов. Целевая аудитория – исследовательские центры, университеты и компании, а не обычные пользователи. Базовая модель оценивается в 170 млн руб. – столько же просят за квартиры в центре Москвы. Есть возможность апгрейда – вплоть до 48 кубитов.

Кванты в компьютере

Начались продажи отечественных квантовых компьютеров линейки SnowDrop, сообщили CNews представители МГТУ им. Н.Э. Баумана. За новинками стоят «Бауманка» и компания «Квантум Парк» – отечественный разработчик сверхпроводниковых квантовых компьютеров.

На старте продаж заказчикам доступны четыре модели SnowDrop, различающиеся в первую очередь количеством кубитов. Базовая версия имеет четыре кубита, также предложены две версии на восемь кубитов и одна на 10 кубитов.

Разработчики относят SnowDrop к числу высокоточных квантовых компьютеров. Все они построены на базе квантовых сопроцессоров с одноименной архитектурой.

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МГТУ им. Н.Э. Баумана
SnowDrop представляет собой набор из высокотехнологичных компонентов

Компьютер представляет собой готовый к эксплуатации комплекс, в который входят в первую очередь сам квантовый сопроцессор, а также криогенная система считывания и криостат сверхнизких температур Yaranga, дополненный системой коммутации сигналов. Помимо этого, покупатель получит систему управления и программную среду для выполнения квантовых алгоритмов.

Компьютер не для каждого

Как сообщили CNews представители «Бауманки», каждый квантовый компьютер из семейства SnowDrop может использоваться в широком спектре сфер. Например, они могут пригодиться в отраслях искусственного интеллекта и машинного обучения, а заодно в финансовой аналитике, при разработке лекарств и различных химических соединений. Помимо этого, применение им можно найти в кибербезопасности, уверены разработчики, а также их можно использовать для решения задач оптимизации в энергетике и логистике.

Отдельно в «Бауманке» подчеркивают, что квантовые компьютеры SnowDrop создавались, в том числе, для исследовательских центров.

О возможности эксплуатации SnowDrop в домашних условиях разработчики к моменту выхода материала ничего не говорили. Однако позволить себе такой компьютер смогут не все: базовая версия на четыре кубита в комплекте с квантовой системой считывания стоит от 170 млн руб. За эти деньги также можно приобрести 4-комнатную квартиру в самом центре Москвы.

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Что выгоднее приобрести - квантовый компьютер или московскую недвижимость?

Между тем, по-настоящему компактные и сравнительно недорогие квантовые компьютеры, которые можно установить на домашнем столе и при этом не разориться, существуют довольно давно. К примеру, в начале 2021 г. CNews рассказывал о китайской компании SpinQ, которая создала 2-кубитовый квантовый компьютер размерами с системный блок по цене $5000 или 421,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 сентября 2026 г.

Вдохновляясь классикой

По словам разработчиков, они создавали SnowDrop с оглядкой на традиционные персональные компьютеры. «По аналогии с классическими компьютерами, объединяющими множество узлов в единую вычислительную среду, разработчики «Квантум Парка» предлагают заказчикам универсальную платформу квантовых вычислений. В составе поставляемых квантовых компьютеров собраны специализированные компоненты, модули, квантовые чипы и ПО, совместно обеспечивающие работу гибридных облачных квантово-классических вычислителей с точностями операций на уровне лучших мировых аналогов», – сказали CNews представители «Бауманки».

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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Квантовый компьютер можно апгрейдить

В составе каждого квантового компьютера есть в первую очередь высокоточный сверхпроводниковый квантовый сопроцессор семейства SnowDrop. В зависимости от выбранной модификации это может быть 4QTCS, 8Q2TCS, 8QGCL или 10QGCL.

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Также в состав установки входят криогенная система считывания на основе широкополосных параметрических джозефсоновских усилителей и блоки цифро-аналоговой электроники с системой синхронизации для высокоточного управления и считывания кубитов сопроцессора. В дополнение к этому цена включает аппаратно-программное обеспечение для выполнения квантовых операций и алгоритмов и криогенный комплекс Yaranga с системой коммутации управляющих сигналов.

Опционально доступно подключение к облачной платформе Bauman Octillion. Она нужна для совместного использования квантовых вычислительных ресурсов.

Если базового количества кубитов окажется недостаточно, можно будет усовершенствовать квантовый компьютер – улучшить аппаратно-программную часть путем увеличения размерности квантовых сопроцессоров до 48 кубитов.

Геннадий Ефремов

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