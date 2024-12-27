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InfoTeCS ViPNet TIAS ViPNet Threat Intelligence Analytics System



27.12.2024 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

 2
07.09.2023 Более 500 ИБ-специалистов Москвы посетят ИнфоТеКС ТехноФест 21 сентября 1
24.05.2023 В реестре российского ПО появился первый продукт с признаком искусственного интеллекта 2
06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection 1
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

 1
18.04.2022 «Инфотекс» предоставит лицензии на свои продукты для поддержки отечественных компаний 1
07.12.2020 «Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3 2
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -

Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР

 1
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection 1
15.07.2020 Система ViPNet IDS 3 подтвердила соответствие требованиям ФСБ России 2
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА 1
04.12.2018 «Инфотекс» выпустил новый релиз решения для обнаружения компьютерных атак 2
28.11.2018 Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ 1
30.11.2017 Андрей Чапчаев -

Промышленная безопасность – новая ниша для российских игроков ИБ

 1
10.11.2017 «Инфотекс» представила новую версию системы обнаружения вторжений ViPNet IDS HS 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 15
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
AT&T Inc 1679 1
Microsoft Corporation 24625 1
Telegram Group 1983 1
Dyn - DNS-провайдер 18 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 5
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 224 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 3
Application Control - Контроль доступа к приложениям 164 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 15 2
Стандартизация - Standardization 2130 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 12
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 20 9
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 5
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 18 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 4
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 3
InfoTeCS - ViPNet Endpoint Protection - ViPNet Endpoint Security 5 3
InfoTeCS - ViPNet Client 88 3
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 3
InfoTeCS - ViPNet TLS Gateway 7 3
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 2
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 2
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 2
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 23 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Microsoft Skype 2067 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Linux - Debian GNU 463 1
InfoTeCS - ViPNet StateWatcher 3 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 10 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 1
InfoTeCS - ViPNet Policy Manager 1 1
InfoTeCS - ViPNet EDI 5 1
Чапчаев Андрей 55 4
Гусев Дмитрий 70 1
Кадыков Иван 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Япония 13282 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
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InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
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МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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