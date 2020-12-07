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«Инфотекс» получила сертификат соответствия ФСТЭК на ViPNet IDS 3

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России о соответствии ViPNet IDS 3 требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты и требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия.

Наличие сертификата позволяет использовать ViPNet IDS 3 в государственных организациях, на объектах КИИ, а также в компаниях, в которых законодательно определена необходимость использования сертифицированных продуктов.

Само решение состоит из основного компонента — системы обнаружения компьютерных атак ViPNet IDS NS и может быть дополнено централизованной консолью управления ViPNet IDS MC и системой интеллектуального анализа событий и автоматического выявления инцидентов ViPNet TIAS.

Модуль ViPNet IDS NS позволяет анализировать сетевой трафик и выявлять события информационной безопасности, используя как сигнатурные, так и эвристические методы анализа. Изучая обнаруженные системой события, ИБ-специалист может вручную определять инциденты информационной безопасности, связанные с компьютерными атаками.

Для того чтобы существенного сократить время обнаружения инцидентов по сравнению с анализом событий, проводимым в «ручном» режиме, можно использовать ViPNet TIAS. Данный модуль дает возможность анализировать все выявленные ViPNet IDS NS события в автоматическом режиме. При этом окончательное решение об инциденте принимает специалист, опираясь на предлагаемые ViPNet TIAS рекомендации.

Модуль ViPNet IDS MC позволяет осуществлять централизованное и групповое управление компонентами решения и автоматически обновлять базы решающих правил (БРП). Базы создаются специалистами компании «Перспективный мониторинг» (ГК «Инфотекс»), специализирующейся на мониторинге и предотвращении компьютерных атак, БРП регулярно обновляются и поставляются в рамках подписки.

Система ViPNet IDS 3 может быть использована в качестве ядра центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC), а также для построения корпоративного или ведомственного центра ГосСОПКА.

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