В реестре российского ПО появился первый продукт с признаком искусственного интеллекта

Система интеллектуального анализа событий ViPNet TIAS стала первым продуктом в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, который получил специальный признак, указывающий на отнесение программного обеспечения (ПО) к сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

ViPNet TIAS обладает следующими признаками ИИ: система предварительно обрабатывает и обогащает данные дополнительными признаками, в системе реализовано самообучение и самотестирование модели на автоматически формируемых выборках, система обнаруживает признаки компьютерных атак в цепочках событий ИБ.

ViPNet TIAS используется в составе решения ViPNet TDR, в которое входит также система обнаружения вторжений уровня сети ViPNet IDS NS, система обнаружения вторжений уровня узла ViPNet IDS HS, централизованная консоль управления компонентами решения ViPNet IDS MC. Внедрение комплексного решения позволяет значительно повысить существующий уровень безопасности информационных систем, центров обработки данных, рабочих станций пользователей, а также серверов и телекоммуникационного оборудования при общем сокращении финансовых и временных затрат на выявление и реагирование на инциденты ИБ.

Для стимулирования практического внедрения отечественных технологических решений в сфере ИИ с 2023 г. государством предлагаются специальные условия для компаний, которые закупают отечественные ИТ-решения и продукты с искусственным интеллектом, в частности, налоговые льготы.

Система интеллектуального анализа событий ViPNet TIAS – не единственная разработка компании «ИнфоТеКС», использующая механизмы ИИ. Система обнаружения вторжений уровня сети ViPNet IDS NS, входящая в состав решения ViPNet TDR, и система комплексной защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection в настоящее время также проходят экспертную проверку для внесения в реестр.

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле ИнфоТеКС более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в девяти городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.